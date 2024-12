Workday dirigeert zijn gebruikers om te innoveren en zet zelf een stapje terug

Bedrijven kunnen aan de slag met de AI-agents van Workday. Zij krijgen een gewenningsperiode waarin Workday zelf even een stapje terug lijkt te nemen in de innovaties die het levert. Workday biedt de tools, maar het is aan bedrijven zelf om de leiding te nemen.

Bedrijven leven in een wereld die constant verandert. Nog voor de ene crisis is opgelost, is de volgende al begonnen. Nog voor het bedrijf meekan met een hype, is die alweer overgewaaid. Zoals Carl Eschenbach, CEO van Workday, het stelt: “‘Het enige dat constant is in de veranderende wereld van vandaag, die onder andere verstoord wordt door AI en geopolitieke situaties, is verandering.” Bedrijven moeten eraan geloven, want “als de wereld buiten je bedrijf sneller verandert, dan ben je aan het verliezen.”

Op de kar van AI is Workday dan ook gesprongen. De ontwikkeling begon binnen de bedrijfsmuren eigenlijk al ruim tien jaar geleden, maar sinds vorig jaar is het bedrijf dit dan ook luid van de daken gaan schreeuwen. Niet dat we ze dit kwalijk kunnen nemen, zoals Eschenbach het stelt ben je sinds 2023 geen naam meer als AI niet prominent in het aanbod zit.

De waarde bij AI voegen

Dit jaar nam Workday het verhaal een stapje verder. Dit gebeurde enkele maanden geleden met de aankondiging van Illuminate. De AI Agent van het bedrijf, die de AI-visie van het bedrijf moest ‘verlichten’ of verhelderen. Er kwam duidelijkheid bij wat AI kan betekenen voor het Workday-platform en zijn gebruikers. Iedere geïntroduceerde Agent kan namelijk een bepaalde taak en een bepaald team ondersteunen in het handelen. Een voorbeeld is de recruiter-agent die medewerkers ondersteunt bij het vullen van een vacature met het beste talent.

Workday-CEO Carl Eschenbach

Tijdens de Europese Workday-tour, dit jaar in Amsterdam, komt Eschenbach al aanzetten met de resultaten van deze recruiter-agent. “Met recruiter-agent is een vacature 35 procent sneller ingevuld.” Hij haalt deze bevinding erbij om bedrijven niet langer op hun honger te laten zitten. Volgens de CEO is de honger van bedrijven naar de meerwaarde van AI namelijk groot en wordt die door andere aanbieders van AI-tools veel te weinig gestild. “Veel personen werken met AI, maar ze worden gefrustreerd omdat ze de ROI niet kunnen zien.”

Bij Workday strooien ze met percentages om de ROI duidelijk te tonen. Waar die resultaten verder vandaan komen, wordt in het midden gelaten. Zeker voor deze tool die in september pas lanceerde, vinden we een gezonde dosis argwaan hier wel op zijn plaats.

Verandering vragen, maar niet geven

Bovendien zijn de cijfers een mooie camouflage om de magere inhoud van het hele event te verbergen. De honger naar verandering, waar Eschenbach zo op hamerde, blijft na de Europese editie van Workday Rising nadrukkelijk aanwezig. Slechts één update aan een kleinere tool wordt er deze week aangekondigd. Op het podium wordt dat verder opgevangen door de boodschap van vorig jaar te herhalen. Die luidt enerzijds dat de AI van het bedrijf volledig te vertrouwen is, doordat de data in de interne systemen blijft. Anderzijds is er de vreugde rondom het gegeven advies over de AI Act aan de daarvoor bevoegde Europese instanties.

De nieuwe aankondiging verbindt Illuminate aan Workday Peakon Employee Voice. Deze tool verwerkt werknemersfeedback over het handelen van de organisatie. In de plaats van ieder rapport afzonderlijk door te nemen, vat GenAI de inhoud samen met aanduidingen van de belangrijkste thema’s. Managers kunnen het overzicht opvragen voor zowel het hele bedrijf als voor specifieke locaties of teams.

Zelf de leiding nemen

Bedrijven hoeven niet passief te zitten wachten op de innovaties van Workday. Via Extend kunnen zij actief zelf plaatsnemen in de bestuurdersstoel en apps bouwen die aansluiten op de persoonlijke behoeften. Een vrij bescheiden groep van 1.000 bedrijven die werken met het Workday-platform, zouden daar al eens gebruik van hebben gemaakt. Er is een grote ruimte voor het bedrijf om deze groep uit te breiden en tijdens de editie in Amsterdam wordt daar gretig gebruik van gemaakt. ‘Extend’ ontpopt zich tot het tweede buzzwoord naast AI. De twee vullen elkaar bovendien aan: met Workday Extend Developer Copilot. Gebruikers omschrijven wat ze voor ogen hebben of welk doel een app moet dienen en AI zet de woorden om in app-code.

Naast de adoptie van Extend trekt Workday enkele registers open om de adoptie van Illuminate aan te wakkeren. Het moet voor de ongeveer 2.100 Europese bedrijven die Workday gebruiken duidelijk zijn waarom Illuminate beter is dan bijvoorbeeld een ChatGPT. Enerzijds is daar het privacy-aspect belangrijk in, doordat binnen ChatGPT de ingegeven data opnieuw wordt gebruikt om de LLM te trainen. Anderzijds is er een betere kwaliteit van output, door de specifieke focus op financiële processen in de trainingsset. “Met een miljard transacties per jaar is de dataset die we hebben om AI te laten werken voor jou enorm.” Goede redenen, maar misschien zijn ze niet genoeg, want mensen kiezen snel voor gemak. Workday kondigde daarom het afgelopen jaar nog een partnership aan met Salesforce zodat de tools geleverd worden op de plaatsen waar wordt gewerkt.

Het Workday-platform wordt gebouwd door een samenwerking tussen Workday, klanten en partners. Het bedrijf lijkt voorlopig een stapje terug te zetten in dit groepsproject. Na verlicht te zijn geweest door Illuminate, lijkt de AI het bedrijf te hebben verblind. Innovatie wordt overgelaten aan klanten en partners. Nu de AI-agents werk uit handen nemen, krijgen ze daar uiteindelijk tijd voor in hun werkuren. Personalisatie van het Workday-aanbod kan zeker aanzienlijke voordelen opleveren om werkprocessen te verbeteren of om AI beter af te stemmen op de bedrijfsnoden.

Lees meer: Workday introduceert Illuminate; nieuwe generatie AI met agents