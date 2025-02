Mirantis opent k0rdent voor Kubernetes-native platform engineering

Developer velocity is geen standaard maatstaf voor de effectiviteit, productiviteit of doeltreffendheid van software engineering… maar als het dat wel was, zouden we kunnen stellen dat het nieuwste project van Mirantis erop gericht is om deze te verhogen. Het eigenzinnig gespelde k0rdent is een open-source Distributed Container Management Environment (DCME) voor cloud-native applicaties. Maar… in een wereld waarin Kubernetes steeds centraler staat, met real-time applicaties die worden uitgerold over verschillende infrastructuren, waarom hebben we dan een DCME nodig en welke voordelen kan dat bieden?

Volledig in lijn met de nieuwe generatie van wat men binnen de IT-wereld platform engineering noemt, is k0rdent ontworpen om composable Kubernetes-native cluster management te leveren, on-premises, in public clouds en aan de edge. De aanwijzing hierin is de onvermijdelijkheid van gedistribueerde software-architecturen met IT-resources die alle vormen van cloud omvatten.

Als dat nog steeds niet duidelijk is – en we hebben het over het beheren van Kubernetes-clusters op elke infrastructuur – dan betekent dit dat k0rdent platform engineers helpt bij het creëren van aangepaste Internal Developer Platforms (IDPs).

Wat is een Internal Developer Platform?

IDP is een intern software engineering-hulpmiddel dat fungeert als een abstractielaag tussen developers en de systemen waarmee ze interacteren. Met andere woorden, een IDP bestaat uit toolchains en workflows die self-service-mogelijkheden bieden voor developers die complexe deployments beheren (een distributed Kubernetes “smorgasbord” is daar een perfect voorbeeld van), om developer velocity te verhogen door het verminderen van essentiële workload-taken, terwijl de essentiële context, constructen en codebase van de onderliggende technologieën behouden blijven.

We wijken even af voor toelichting en validatie. De k0rdent-architectuur is composable, zodat platform engineers het eenvoudig kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Ook worden gestandaardiseerde deployment-templates aangeboden om de implementaties te versnellen.

The toepassing van compliance

“Organisaties overal ter wereld ervaren de noodzaak om developer velocity te vergroten en de time-to-market te verkorten, terwijl ze de operaties vereenvoudigen en compliance-risico’s beheren – maar tegelijkertijd moeten ze omgaan met een steeds verder groeiende Kubernetes ‘sprawl’,” aldus Randy Bias, vice president of open-source strategy and technology bij Mirantis. “k0rdent is ontworpen voor het creëren van aangepaste internal developer platforms, aangedreven door Kubernetes, die helpen bij grootschalig applicatiemanagement op elke gewenste infrastructuur, terwijl het keuzevrijheid biedt, innovatie versnelt en compliance afdwingt.”

Wat betreft het gebruik vereenvoudigt k0rdent het onderhoud bij cloud service providers en on-premises infrastructuur met wat Mirantis “declarative automation” noemt (het fundamentele construct in elk declarative model is dat de gewenste eindtoestand van de software wordt gedefinieerd, zodat declarative automation dus een methode is om taken te automatiseren door de gewenste eindtoestand van een softwaresysteem te specificeren in plaats van de exacte stappen om die toestand te bereiken) en centralised policy enforcement.

Er zijn production-ready templates die geoptimaliseerd zijn voor “moderne workloads” (een wat vage term, aangezien alle huidige workloads in zekere zin modern zijn, maar die Mirantis kennelijk gebruikt om de behoefte te benadrukken om enorme compute-kracht te leveren voor big data analytics of AI, en daarbij ook de optie van real-time computing aan te kunnen), en het maakt gebruik van de open-source Cluster API zodat Kubernetes clusters kunnen worden aangemaakt – en bestaande clusters kunnen worden uitgerold – waar dan ook.

AWS Elastic Kubernetes Service (EKS)

De tests zijn voltooid op AWS EC2, AWS Elastic Kubernetes Service (EKS), Azure Compute, Azure Kubernetes Service (AKS), vSphere en OpenStack. Ook is k0rdent ontworpen om eenvoudig uit te breiden voor nieuwe infrastructure providers.

“Vanaf het begin staat open source centraal in de business van Mirantis en is het de sleutel geweest tot het leveren van transformerende cloud-technologieën, waarmee we onze klanten de flexibiliteit bieden om zelf richting te bepalen,” aldus Alex Freedland, CEO van Mirantis. “In een tijd waarin software-architectuur, development tools en services steeds complexer worden, delen we het k0rdent open-source project om mogelijkheden te bieden die innovatie voor moderne distributed workloads versnellen, en we geven dit in handen van de platform engineering community.”

Mirantis stelt k0rdent open voor algemeen gebruik en nodigt technici wereldwijd uit om mee te doen aan het project. k0rdent is de nieuwste in een reeks recent door Mirantis uitgebrachte open-sourceprojecten, waaronder Rockoon, Blueprint Operator en Blueprint Controller.

Lees ook: Hoe Kubernetes in tien jaar tijd de cloud heeft veroverd