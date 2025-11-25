Manhattan Associates zet vol in op cloud: Het einde van on-premises is nabij

Manhattan Associates vernieuwde zijn supply chain-software dit jaar uitsluitend met AI-toevoegingen. Het bedrijf maakt daarbij duidelijk dat de supply chain steeds afhankelijker zal worden van AI voor snelheid en precisie. Deze AI-vernieuwingen zijn onlosmakelijk verbonden met de cloud. Manhattan duwt zijn on-premises klanten met die reden steeds nadrukkelijker richting de cloud, al gebeurt dat voorlopig nog voorzichtig.

Een achtergrond over Manhattan Associates en hun aanbod, vind je hier: Manhattan Associates levert supply chain-software, is het meer dan een fancy naam?

Manhattan Associates drijft zijn klanten gestaag naar het Manhattan Active Platform, de cloud-native-omgeving waarin het zijn supply chain-software draait. CEO Eric Clark, die sinds februari 2025 aan het roer staat, benadrukt dat het bedrijf klanten wel de ruimte wil geven om de overstap te maken wanneer zij daar klaar voor zijn. Toch is de boodschap helder: de volgende grote upgrade voor on-premises oplossingen zal hoogstwaarschijnlijk een migratie naar de cloud zijn. Via die weg is het gedaan met de cyclus van updates om de vijf à tien jaar, want in de cloud worden alle oplossingen continu bijgewerkt.

Dit markeert een significante verschuiving. Bij de oprichting van Manhattan Associates draaiden alle warehouses en supply chains nog volledig on-premises, en waren updates eens per vijf à tien jaar de norm. Die tijd ligt definitief achter ons, aldus het bedrijf.

De kracht van het unified platform

Waar klanten terecht op moeten komen is het Manhattan Active Platform. Dit onderscheidt zich door drie kernkenmerken: het is API-first, unified en cloud-native. Door de unificatie zien bedrijven realtime welke producten het warehouse binnenkomen en verlaten. Informatie waar concurrenten vaak geen gegevens over hebben. Dat zet zich om in een voordeel in de voorspellingen die moeten gebeuren om het warehouse voldoende voorradig te houden. Deze voorspellingen baseren zich dan op werkelijke data, de betrouwbaarheid van de voorspellingen ten goede komt. Deze integratie tussen planning en execution is volgens het bedrijf een belangrijk onderscheidend vermogen.

Product Leader Brian Kinsella verduidelijkt hoe de unificatie nieuwe mogelijkheden creëert. Bij het binnenhalen van een trailer voor receiving, berekent het systeem bijvoorbeeld vooraf waar alle items zullen worden opgeslagen en selecteert automatisch de deur die de kortste put-away afstand oplevert. Dit wordt mogelijk doordat het yard management systeem de put-away API binnen het warehouse management systeem kan aanroepen.

Onderliggend draait de software van Manhattan op Google Cloud. Beide partijen leren in die samenwerking van elkaar. Manhattan kan rekenen op Google’s expertise voor het ontwikkelen van software en AI-oplossingen, terwijl Google op zijn beurt praktijkvoorbeelden verzamelt. Eigenlijk een belangrijke bron van inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen.

Optimalisatie door AI

De grote doorbraak die het bedrijf aankondigt, is de introductie van agentic AI. CTO Sanjeev Siotia presenteerde een toekomstvisie waarin honderden AI-agents autonoom werken, teams helpen snel tot inzichten te komen, complexe interne operaties coördineren en onder supervisie zelfstandig opdrachten uitvoeren.

De ontwikkeling van de nodige agents laat Manhattan aan de klanten zelf over. Of toch voornamelijk, er zullen een 20-tal agents van het bedrijf zelf beschikbaar komen. Verder heerst er de mening dat bedrijven zelf aan de slag moeten, doordat ieder bedrijf eigen specifieke use-cases heeft waar een algemene agent tekort zal schieten. Manhattan voorziet daarvoor wel ondersteuning, met bijvoorbeeld de ontwikkeling van een agent voor het bouwen van AI-agents in Manhattan Agent Foundry. Aan de basis hiervan ligt opnieuw technologie van Google; Google Agentspace. Alle agents van Manhattan zullen te vinden zijn op het onderdeel AI Agent Marketplace.

Concrete toepassingen die nu al beschikbaar zijn:

Knowledge Assist Agent: Deze conversationele AI-assistent stelt gebruikers in staat om in eigen woorden aan het systeem te vragen wat ze nodig hebben. In plaats van door complexe menu’s te navigeren, kunnen medewerkers simpelweg vragen stellen zoals: “Is er overtallige arbeidscapaciteit die ik kan inzetten om de picking op tijd af te krijgen?” Het systeem analyseert dan de situatie en geeft concrete antwoorden met namen van medewerkers die beschikbaar zijn. Deze agent heeft al honderdduizenden gesprekken gevoerd met klanten en transformeert de manier waarop mensen met supply chain software omgaan.

Fulfillment Spotlight: Deze nieuwe functionaliteit identificeert waar precies de knelpunten in de supply chain planning zitten. Bedrijven krijgen nu concrete insights over wat ze kunnen verbeteren, waar ze voorheen in het duister moesten tasten.

Service Insight: Deze tool analyseert de klantervaring met de after-sales nazorgen. Een onderdeel van de aankoop dat de nodige aandacht verdient. De klanttevredenheid kunnen bedrijven meten met de NPS (Net Promotor Score) waarbij klanten met een tien-punten balk kunnen aangeven hoe waarschijnlijk zij het bedrijf aanbevelen bij vrienden en familie. Volgens Manhattan wordt die score in gelijke mate beoordeeld door de aankoop als door de after-sales ervaring. Service Insight geeft metrics en verbetervoorstellen om die ervaring te optimaliseren.

Dynamic by Assignment: Een praktisch voorbeeld van AI-optimalisatie: wanneer een trailer binnenkomt voor receiving, berekent het systeem van tevoren waar alle items opgeslagen zullen worden en wijst de deur toe die de kortste reisafstand voor put-away oplevert.

Unified Business Plan: Deze nieuwe functionaliteit in Manhattan Active Supply Chain Planning gaat verder dan traditionele voorspellingen. Het systeem voorspelt niet alleen welke inventory er door het netwerk zal bewegen, maar ook hoeveel medewerkers er per functie nodig zijn in het distributiecentrum. Voorspellingen kunnen gemaakt worden voor zes weken vooruit tot zelfs 52 weken. Deze projecties zijn gebaseerd op concrete data zoals promoties, seizoensinvloeden en causaliteit, niet op simpele percentages van verkoopgroei.

De uitdaging van in-store connectiviteit

Een interessant pijnpunt omtrent de cloud dat op het event ter sprake kwam, is de connectiviteit van warehouses en stores. Veel bedrijven migreerden hun enterprise-apps naar de cloud en gaven hun hoofdkantoren toegang tot deze nieuwe systemen. De uitrol naar de verschillende locaties waar warehouses en stores zich bevinden, neemt veel langer in beslag.

De connectiviteitsfootprint van winkels is de dag van vandaag dus nog lang niet wat het zou moeten zijn voor het live draaien van cloud apps en AI-onderdelen. Een probleem dat ook na de uitrol blijft aanslepen. Enerzijds beïnvloed door de locatie van een winkel, die binnen een winkelcentra bijvoorbeeld afhankelijk is van de aanwezige infrastructuur. Anderzijds door storingen op het netwerk, waarbij Manhattan de kanttekening maakt dat retailers met honderden winkels dagelijks enkele locaties zullen opmerken dat verschillende locaties met een storing te kampen hebben.

Voor Manhattan’s visie om alles op de cloud te draaien, is dit verhaal zeer ongunstig. Het bedrijf heeft daar echter een weg omheen gevonden door zwaar te investeren in redundancy zodat cloud-apps blijven draaien ondanks connectiviteitsproblemen, zodat de winkelervaring voor klanten niet wordt aangetast.

Conclusie

Manhattan Associates stuurt resoluut aan op een cloud-only toekomst. Voor on-premises klanten is de boodschap duidelijk: de volgende upgrade betekent een migratie naar de cloud. Wie dat niet doet, loopt de boot mis voor AI in de supply chain te krijgen. Iets waar de orchestratie van alle binnenkomende data van moet profiteren.

Voor dit artikel spraken we met het management-team van Manhattan Associates. V.l.n.r: CEO Eric Clark, SVP Brian Kinsella, CTO Sanjeev Siotia en uitvoerend vicepresident Bob Howell.