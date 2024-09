NetSuite zet in op meer efficiëntie middels AI en integraties met derden

NetSuite heeft weer een hele rits innovaties bekendgemaakt tijdens SuiteWorld, hun jaarlijkse conferentie. De gemene deler van alle aankondigingen is dat NetSuite tracht te integreren met meer externe platformen om organisaties efficiënter te laten opereren. Uiteraard speelt AI bij Netsuite een grote rol om daarin te ondersteunen, onder meer door het bieden van geautomatiseerde inzichten.

Deze week vinden zowel Oracle Cloud World als NetSuite SuiteWorld plaats in Las Vegas. Hier kondigt Oracle alle nieuwe innovaties aan voor zowel de Oracle Cloud en Fusion apps, als de Oracle NetSuite-oplossingen.

Over de aankondigingen van NetSuite zegt Evan Goldberg, oprichter en EVP bij Oracle NetSuite: “We hebben NetSuite ontworpen om de fundering te bieden voor zakelijke groei. Een platform dat kan innoveren en uitbreiden om tegemoet te komen aan de veranderende eisen, maar ook een data model dat kan verbinden met de volledige organisatie”.

AI innovaties binnen de verschillende NetSuite-oplossingen

NetSuite zet net als veel andere SaaS-oplossingen in op AI. Het doel daarvan is om de operatie efficiënter te maken en nieuwe inzichten te bieden. NetSuite biedt binnen het platform ondersteuning voor generatieve AI om teksten samen te vatten of te verbeteren met Text Enhance. Als we echter naar de aankondigingen kijken maakt NetSuite vooral het verschil met AI-modellen die de organisatie ondersteunen door betere inzichten te bieden.

Denk aan het detecteren van afwijkingen in financiële transacties en rapporten. Het genereren en bieden van automatische inzichten zodat beslissers binnen organisaties betere keuzes kunnen maken. Dit gebeurt deels met traditionale AI-modellen, maar ook met generatieve AI om grafieken, tabellen en rapportage te creëren.

AI voor ontwikkelaars

NetSuite introduceert ook AI voor ontwikkelaars. Zo is er nu Generative AI voor SuiteScript API, hiermee kunnen organisaties nieuwe AI functionaliteit ontwikkelen op basis van NetSuite API’s zodat ze die eenvoudig kunnen embedden in bestaande applicaties en webportals.

Voor ontwikkelaars is Oracle Code Assist nu ook uitgebreid met SuiteScript. SuiteScript is de programmeertaal waarmee ontwikkelaars en ISV-partners uitbreidingen kunnen bouwen op het NetSuite platform. Oracle Code Assist kan nu helpen bij het schrijven of genereren van code om bepaalde functionaliteiten te ontwikkelen of te verbeteren.

NetSuite Prompt Studio

Organisaties kunnen binnen het NetSuite platform gebruik maken van generatieve AI, bijvoorbeeld middels Tekst Enhance. Het genereren van nieuwe content kan uiteraard op de standaard manier die NetSuite heeft ontwikkeld. Organisaties hebben soms echter behoefte aan een specifiek format of de toevoeging van specifieke informatie. Met Prompt Studio kunnen organisaties de AI-query aan het AI-model op maat maken.

NetSuite SuiteProcurement stroomlijnt order en procurement bij Amazon Business en Staples

NetSuite heeft vandaag SuiteProcurement aangekondigd. Een oplossing waarmee klanten alle bestellingen en betalingen kunnen beheren en volgen. Amazon Business en Staples Business Advantage zijn de eerste leveranciers die volledige ondersteuning bieden voor SuiteProcurement.

NetSuite Connector for Salesforce

Vandaag kondigt NetSuite ook een nieuwe connector aan voor Salesforce waarmee het mogelijk wordt om geautomatiseerd data uit te wisselen tussen NetSuite en Salesforce. In het verleden moesten klanten via een derde partij de integratie tussen beide platformen regelen, nu kan dat direct en geautomatiseerd.

Hierdoor wordt het mogelijk om data te synchroniseren en meer inzicht te krijgen in order details, klantinformatie, fullfilments details en financiële informatie zoals facturen en betalingen.

De NetSuite Connector for Salesforce is gebaseerd op de Oracle Integration Cloud (OIC). Deze technologie zet NetSuite nu in voor een geautomatiseerde koppeling.

NetSuite speelt steeds vaker centrale rol in organisatie

Met de nieuwe innovaties zorgt NetSuite ervoor dat het een centrale rol in organisaties speelt en blijft spelen. Door meer integraties toe te voegen en samenwerkingen aan te gaan met onder meer Amazon Business en Staples helpt het organisaties om efficiënter te werken. De integratie met Salesforce is op zich ook wel bijzonder omdat NetSuite zelf ook CRM-functionaliteit biedt, maar niet zo uitgebreid als Salesforce. Door nu in te zetten op betere samenwerking met Salesforce kan NetSuite wederom een centralere rol pakken. Het brengt data samen zodat organisaties een vollediger overzicht hebben van wat er gaande is in hun organisatie.