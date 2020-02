Oracle brengt volgende generatie cloud naar Amsterdam

Enterprises kijken voor hun applicaties en data steeds vaker naar de public cloud. Oracle levert hiervoor met zijn cloud-omgeving een complete stack. De officiële komst van een Generation 2 (‘Gen 2’) Cloud-datacenter naar Nederland helpt klanten deze public cloud te omarmen.

Oracle vindt dat bedrijven in de huidige wereld waarin data steeds belangrijker wordt, er niet aan ontkomen de public cloud te omarmen. Dat stelt Andrew Sutherland, senior vice president systems & technology EMEA en APAC bij Oracle, in gesprek met Techzine.

Een overstap naar de public cloud doe je niet zomaar en brengt bepaalde beperkingen met zich mee. Hoe zit het met flexibiliteit en schaalbaarheid en hoe kunnen de kosten laag worden gehouden? Hoe incorporeren bedrijven de data van anderen en hoe halen ze er toegevoegde waarde uit? Allemaal vragen die zich voordoen als enterprises de public cloud willen gebruiken.

Ontwikkeling van Oracle Cloud Gen 2 Cloud-regio

Oracle besloot al deze vragen te verwerken in een compleet herontwerp van zijn public cloud. Dit om klanten straks de tools te bieden om belangrijke applicaties en data te gebruiken voor innovatie. Bovendien wil Oracle hiermee laten zien dat het, als van oudsher specialist op het gebied van on-premise-oplossingen, de diensten ook in een public cloud kan aanbieden.

Combinatie van IaaS, SaaS, PaaS en ecosysteem

Dit heeft geleid tot een full stack public cloud; de Oracle Gen 2 Cloud. De nieuwe versie bestaat uit verschillende diensten die in de cloud zijn ondergebracht. Oracle omschrijft het in het kort als een compleet framework.

Als we beter naar dit framework kijken, dat eind 2020 met 36 Gen 2 Cloud-datacenters wereldwijd actief moet zijn, bestaat Oracle’s cloudaanbod uit verschillende IaaS-, SaaS- en PaaS-lagen. De basis van de public cloud wordt gevormd door compute, storage, networking, security, governance en management. Dit is het IaaS-platform Oracle Cloud Infrastructure.

Daarbovenop bevinden zich de PaaS- en SaaS-diensten. Onder de PaaS-diensten vallen de welbekende Oracle Data Warehouse en de cloud-gebaseerde Exadata-databases. Bij Saas-diensten moet je denken aan ERP, HCM en Customer Experience (CX)-tools.

Naast kant-en-klare-diensten zijn er bouwblokken voor het ontwikkelen van eigen applicaties. Denk aan tools en diensten voor DevOps, Big Data & Analytics, een container-ecosysteem en hybride diensten.

De hele stack wordt gecomplementeerd met een ecosysteem van partners die aanverwante diensten leveren en interoperabiliteit hebben. Dit zijn oplossingen van bijvoorbeeld Fortinet, Palo Alto Networks, Microsoft en VMware. Over deze laatste twee straks meer.

Overige technologie voor Oracle Gen 2 Cloud

Oracle Gen 2 Cloud maakt gebruik van veel automatische processen. Het technologiebedrijf noemt dit zelf ‘Autonomous’. Dit is onder andere zichtbaar in de compute-stack van Oracle Cloud Infrastructure met de recente introductie van het OS Autonomous Linux. In de PaaS-laag bevindt zich de geautomatiseerde database; Autonomous Data Warehouse.

Verder wordt er nog de nodige kunstmatige intelligentie (AI) en analytics toegevoegd. Sutherland heeft het over de voordelen van AI bij de diverse SaaS-applicaties. Ook stelt hij dat analytics de klanten van de Autonomous Data Warehouse zal helpen om snel grote hoeveelheden data te verwerken en om de resultaten in te zetten voor innovatie of groei van de business.

Met deze volledige public cloud-stack kunnen klanten aan de slag om hun business naar een hoger niveau te brengen, deze te vereenvoudigen en om te innoveren.

De techgigant wijst erop dat klanten niet verplicht zijn alles af te nemen uit de cloud of te verplaatsen naar de cloud. Zij kunnen nog steeds de toepassingen on-premise gebruiken of gedeeltelijk diensten uit de cloud afnemen. Mochten zij toch ‘one stop shop’ willen, dan maakt Oracle dit binnen zijn Gen 2 Cloud mogelijk.

Oracle Cloud Infrastructure blijft belangrijkste fundament

Binnen de Oracle Gen 2 Cloud blijft de Oracle Cloud Infrastructure of de IaaS-laag het belangrijkste fundament, laat Sutherland merken. Deze laag moet klanten hogere prestaties en meer flexibiliteit bieden voor alle applicaties en data. Dit laatste omdat ze altijd in staat moeten zijn om bepaalde acties en het gebruik van de public cloud aan te passen of te veranderen. Zeker wanneer acties andere processen kunnen dwarszitten of schaden.

Verbeterde monitoring en security

De Oracle Cloud Infrastructure moet voor meer governance zorgen. Dit betekent meer visibility-, controle-mogelijkheden en service level management. Meer uitgebreide monitoringsfunctionaliteit om alles in de gaten te houden.

Security is ook belangrijk. De Oracle Gen 2 Cloud beschikt nu over uitgebreide security-oplossingen en -toepassingen. Alle afzonderlijke onderdelen van het platform zijn nu beschikbaar op verschillende beveiligingsniveaus. Oracle garandeert dat de infrastructuur volledig gescheiden is van de control plane. Er draaien dus geen Oracle-agents op de (compute) hardware van klanten.

Betere migraties

Een andere belangrijke feature is dat klanten met Oracle Cloud Infrastructure nu eenvoudiger migraties kunnen uitvoeren. Iedere workload is volgens Oracle te draaien, ongeacht waar de workload vandaan komt. Dit is vooral handig als het gaat om het behoud van de legacy-systemen of -applicaties. Sutherland spreekt liever over ‘heritage’-systemen of -applicaties.

Hij herhaalt dan ook dat Oracle niet wil dat enterprises gedwongen worden naar de public cloud over te stappen, maar zelf de keuze maken. Voornamelijk omdat ze eerdere investeringen nog willen terugverdienen of dat sommige applicaties en workloads niet naar de cloud mogen. Bijvoorbeeld vanwege wet- en regelgeving. Het moet technisch wel mogelijk zijn om elke workload in de Oracle Cloud te draaien.

Pizzapunt van de cloud

Enterprises die wel van Oracle Gen 2 Cloud willen profiteren maar niet alles in de public cloud willen onderbrengen, kunnen een ‘pizzapunt’ van Oracle’s public cloud afnemen. Ze krijgen dan een Oracle-machine in hun eigen datacenter. Deze ‘cloudmachine’ blijft eigendom en wordt beheerd door Oracle als een extensie van de public cloud. Klanten nemen alle gewenste diensten afnemen die Oracle Gen 2 Cloud levert, maar deze on premise draaien in hun eigen datacenter. Ander voordeel van zo’n pizzapunt is dat klanten een lagere latency hebben.

Interoperabiliteit tussen omgevingen

Het technologiebedrijf wil ervoor zorgen dat enterprises meerdere omgevingen kunnen gebruiken. De meeste enterprises hebben een multi-cloud strategie. Dit vereist interoperabiliteit en toegang tot meerdere hybrid- en public clouds.

Oracle heeft een uitgebreide samenwerking met Microsoft Azure. Deze samenwerking bestaat uit interconnectie en service-overeenkomsten tussen beide partijen. Klanten die met beide omgevingen werken, kunnen de workloads en data van beide cloud-omgevingen eenvoudig aan elkaar koppelen.

Oracle heeft ook een dergelijk samenwerkingsverband met VMware. Hierdoor kunnen klanten bestaande VMware-omgevingen naar de Oracle Gen 2 Cloud migreren. Deze zijn dan te beheren alsof ze nog steeds on-premise bij de klanten staan of in de cloudomgeving van VMware.

Niet alleen lift and shift

Sutherland benadrukt dat Oracle Gen 2 Cloud natuurlijk niet alleen bedoeld is voor de lift en shift van applicaties en workloads, vooral die van de legacy-systemen tussen alle verschillende omgevingen.

Oracle Cloud brengt niet alleen applicaties en workloads naar de cloud, ook helpt het nieuwe applicaties snel en efficiënt te ontwikkelen. Daarnaast kunnen ze ook worden verbeterd en kan geheel ‘cloud native’ worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld met de Kubernetes-orkestratiediensten en serverless functions.

Uitbreiding van aantal cloudregio’s

Om het enterprises wereldwijd makkelijker te maken Oracle Gen 2 Cloud af te nemen, breidt Oracle in rap tempo zijn regionale aanwezigheid of ‘cloudregio’s’ met nieuwe datacenters uit. In totaal gaat het om 20 nieuwe cloud-datacenters. Deze moeten eind 2020 het wereldwijde totaal op 36 cloud-datacenters brengen. Verschillende van deze datacenters vormen daarbij ook ‘interconnectie hubs’ met de Azure-datacenters van Microsoft.

Nederlandse klanten gebruikten tot op heden vooral het cloud-datacenter in Frankfurt. Dit levert natuurlijk enige latency op. Met de komst van de cloud-regio in Amsterdam behoort dit tot het verleden.

Komst Gen 2 Cloud-regio naar Amsterdam

Eén van deze nieuwe Gen 2 Cloud-datacenters is nu live in Amsterdam. Dit maakt het voor Nederlandse klanten eenvoudiger de Oracle-diensten en public cloud af te nemen en hun data nog dichterbij te ‘stallen’. Het levert vooral een verbetering op van de latency, stelt Country Leader Wilfred Scholman van Oracle Nederland. Nederlandse klanten gebruikten tot op heden vooral het cloud-datacenter in Frankfurt. Dit levert natuurlijk enige latency op. Met de komst van de cloud-regio in Amsterdam behoort dit tot het verleden.

Een ander belangrijk voordeel van het Amsterdamse cloud-datacenter is het zijn van het derde Oracle-datacenter in de Europese regio. Naast Frankfurt bevindt zich er ook één in Londen. Met Brexit gaat dat natuurlijk veranderen, zegt Scholman. Dan wordt Amsterdam de tweede locatie binnen de EU-zone. Bedrijven en sectoren die veel aan Europese wet- en regelgeving moeten voldoen, kunnen dan ook daar terecht. Bovendien ligt het in de planning dat het Amsterdamse cloud-datacenter in de (nabije) toekomst een interconnect wordt voor Microsoft Azure.

Slimme zet

Oracle creëert een breed cloud-aanbod in het al drukke public cloud-landschap. One stop shop is mogelijk, maar niet verplicht.

Oracle heeft een manier gevonden om niet alleen public cloud, on-premise en hybrid cloud aan te bieden met zijn pizzapunt benadering, ook is er een manier gevonden om multicloud aan te bieden door samen te werken met Microsoft en VMware. Dit kan het opstapje zijn voor klanten om meer diensten bij Oracle af te nemen. We zijn benieuwd of Oracle hiermee een groter stuk van de public cloud-markt gaat winnen. Techzine blijft het met veel interesse volgen.