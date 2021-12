AWS re:Invent 2021: Houdt Amazon controle over de cloudmarkt?

Afgelopen week was het weer tijd voor AWS re:Invent. Tijdens re:Invent presenteert Amazon Web Services elk jaar zijn nieuwe producten, innovaties en oplossingen voor ontwikkelaars. Vorig jaar besloot AWS het klein te houden, wat dit jaar resulteerde in een grote hoeveelheid aankondigingen. In deze Techzine Talks nemen we je mee langs de belangrijkste aankondigingen en geven we onze ongezouten mening. Met als belangrijkste vraag: houdt Amazon de controle in de cloudmarkt?

AWS heeft enorm veel aankondigingen gedaan deze week. Degene die we in deze podcast bespreken zijn de AWS Private 5G-oplossing, de nieuwe ARM gebaseerde Graviton 3-chips, nieuwe AWS datacenters in Nederland en België (local zones), AWS SageMaker machine learning oplossingen, een nieuwe low code development tool, AWS Amplify Studio, en tot slot de ruimte ontwikkelingen van AWS Space.

Voor een compleet overzicht van alle aankondigingen zie ons AWS 2021 Re:Invent overzicht.

