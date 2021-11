De valkuilen van data privacy in je organisatie

Voldoet je organisatie aan de huidige privacy wetgeving? Over welke privacy gevoelige data beschikt je bedrijf? Wie kan daar binnen en buiten het bedrijf bij? Is er encryptie en voldoende beveiliging toegepast? In 2018 is er mogelijk een GDPR-project gedraaid, maar is het beheer en privacybeleid ook bijgehouden en afgestemd op de huidige privacywetgeving?

De meeste bedrijven zien het hebben van een goed privacybeleid vooral als een kostenpost. Er wordt in veel gevallen een minimale inspanning geleverd om maar net te voldoen, of er wordt gekeken hoe men hier en daar wat bochten kan afsnijden om sneller en goedkoper tot ongeveer hetzelfde doel te komen. Op zich wel logisch dat dit gebeurt, maar goed is het natuurlijk niet.

Vaak zijn er ook valkuilen die veel organisaties nog niet zien. Denk aan ontwikkelaars die applicaties ontwikkelen met verschillende databronnen, maar niet controleren of ze die data wel zomaar mogen gebruiken voor het doel van de applicatie. Wij gingen in gesprek met Arnoud Punt, data privacy officer (functionaris voor de gegevensbescherming) bij Privacy Concepts. Hij werkt voor gemeenten, ziekenhuizen en bedrijven om de organisatie door te lichten en te zorgen voor goed privacybeleid. We vroegen hem hoe je als organisatie zorgt voor een beter privacybeleid.

