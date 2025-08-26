AWS zweert trouw aan interoperabele open databases

AWS lanceerde Amazon DocumentDB in 2019 als een managed serverless MongoDB API-compatibele databaseservice voor documenten. De cloudreus doet er een schepje bovenop. Het sluit zich nu aan bij het open source DocumentDB-project onder leiding van de Linux Foundation.

Laten we die mondvol technologieÃ«n eens nader bekijken.

DocumentDB is een serverless database. Dit betekent dat de onderliggende databaseservers en IT-infrastructuur volledig worden beheerd door AWS. Serverless databases draaien op managed cloudinfrastructuurlagen en schalen naarmate de workload toeneemt. Hierbij zorgt AWS ervoor dat de serverconfiguraties worden bijgewerkt en goed worden onderhouden.

Deze technologie is ook MongoDB-compatible. Dit betekent dat AWS DocumentDB-gegevensopslagbronnen data uit MongoDB kunnen opnemen en daarmee kunnen integreren. MongoDB Atlas heeft een flexibel documentmodel dat de opslag en synchronisatie van verschillende gegevenstypen mogelijk maakt. Dat wil zeggen: gestructureerde, ongestructureerde en semi-gestructureerde data. AWS zegt dat MongoDB Atlas op AWS een “diep geÃ¯ntegreerd dataplatform” is dat geschaalde AI-toepassingen op bedrijfsniveau in verschillende sectoren mogelijk maakt.

Voor de volledigheid: een documentdatabase wordt door AWS gedefinieerd als een type NoSQL-database dat kan worden gebruikt om data op te slaan en op te vragen als JSON-achtige documenten. JavaScript Object Notation (JSON) is een open data-uitwisselingsformat dat zowel door mensen als door machines kan worden gelezen.

Wie gebruikt DocumentDB?

United Airlines gebruikt Amazon DocumentDB om zijn workflow voor het bestellen van tickets te moderniseren. Capital One gebruikt Amazon DocumentDB voor zijn kredietbeoordelingsapplicatie. FINRA heeft Amazon DocumentDB ingezet om de manier waarop regelgevingsdocumenten namens zijn klanten worden verzameld te vernieuwen, ter ondersteuning van zijn missie.

Microsoft lanceerde het DocumentDB-project in januari 2025. Daarna werd het overgedragen aan de Linux Foundation, waar het onafhankelijk zal worden geleid en beheerd. Het project heeft tot doel de developergemeenschap een op PostgreSQL gebaseerde documentdatabase te bieden. Daarbij belooft het inzicht in de architectuur en implementatie van de engine te bieden.

Het project is open-source onder de vrij ruime MIT-licentie. Dit zodat zowel ontwikkelaars als organisaties bestaande applicaties met weinig tot geen wijzigingen kunnen migreren of nieuwe applicaties kunnen bouwen. AWS is daarnaast toegetreden tot de technische stuurgroep van het Linux Foundation-project. Het zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze belangrijke technologie.

MongoDB API-compatibiliteit

â€œDocumentDB heeft als doel 100% compatibiliteit met de MongoDB API te bieden. De MongoDB API is de populairste documentdatabase-API en we willen dat deze succesvol blijft. Door deel te nemen aan dit project helpen we klanten toegang te krijgen tot dezelfde compatibiliteit, prestaties en functionaliteit, ongeacht waar ze hun applicaties draaien. Denk aan AWS, andere clouds, on-premises of lokaal op hun desktops”, aldus Rashim Gupta, AWS-productmanager voor Amazon DocumentDB, Neptune en Timestream, in zijn blog.

Nu meerdere databaseleveranciers en cloudproviders, waaronder Microsoft en Yugabyte, zich bij het project hebben aangesloten, verwachten Gupta en zijn team dat de community niet alleen de kloof met MongoDB API-compatibiliteit zal dichten, maar ook de prestaties, functies en ontwikkelaarservaring zal verbeteren.

“DocumentDB vult een cruciale leemte in het ecosysteem van documentdatabases en trekt bijdragers, gebruikers en voorstanders aan. Wat nog spannender is, is dat het een open standaard biedt voor op documenten gebaseerde applicaties, zoals SQL dat deed voor relationele databases”, aldus Jim Zemlin, uitvoerend directeur van de Linux Foundation. “Door zich aan te sluiten bij de Linux Foundation verzekert DocumentDB zich van een open-source toekomst en helpt het een nieuwe weg in te slaan voor NoSQL-databasestandaarden en door de community aangestuurde innovatie.”

Toewijding en verduidelijking

AWS benadrukt dat het trots is om open-source-projecten, stichtingen en partners te ondersteunen. Het is waar dat AWS al lange tijd bijdraagt aan open-source-projecten, waaronder Lucene, Valkey, containerd, PostgreSQL, Rust en OpenSearch.

“Hoewel het DocumentDB-project, dat wordt beheerd door de Linux Foundation, een vergelijkbare naam heeft als Amazon DocumentDB, gebruiken ze onder de motorkap verschillende software. Amazon DocumentDB is een MongoDB API-compatibele documentdatabase die is gebouwd door AWS. Het project, dat wordt beheerd door Linux Foundation, is ook compatibel met MongoDB, maar maakt gebruik van een open-source-engine die is gebouwd als een uitbreiding op PostgreSQL. Dit is een andere engine dan die wordt gebruikt in Amazon DocumentDB”, legt Gupta uit.

AWS zal blijven investeren in zowel Amazon DocumentDB als open source DocumentDB, net zoals het bedrijf investeert in Amazon OpenSearch Service en OpenSearch.