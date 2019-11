Google voorziet BigQuery van voorspelbaarder prijsmodel

Bedrijven die de BigQuery-dienst van Google regelmatig gebruiken, weten ook ongeveer wat ze in de toekomst nodig gaan hebben. Speciaal voor die bedrijven heeft Google een nieuw reserveringssysteem geïntroduceerd, dat de prijzen van de dienst voorspelbaarder moet maken.

BigQuery is de cloud data warehouse- en analytici-dienst van Google. Bedrijven gebruiken de dienst veel om data analytics op grote schaal uit te voeren. Uit onderzoek van Google blijkt echter dat 42 procent van de bedrijven in de komende twaalf maanden serverless analytics wil gebruiken of deze mogelijkheid gaat onderzoeken.

Als bedrijven al weten dat ze BigQuery gaan gebruiken, kunnen ze hun uitgaven voortaan ook voorspelbaarder maken. Daartoe is nu BigQuery Reservations geïntroduceerd. Dat is volgens Google een een eenvoudige en flexibele self-service-aanpak om gebruik te maken van de vaste prijzen van BigQuery.

Dit nieuwe prijsmodel is volgens Google Product Manager Tina Tereshenko vooral interessant voor grote organisaties waarbij data analytics een missie-kritische taak is die essentieel is voor hun zakelijke operaties.

Hoe werkt het?

BigQuery Reservations werkt vergelijkbaar met andere prijsmodellen die uitgaan van reserveringen. Klanten kopen serverless BigQuery capaciteit via slots, met 500 per keer. Die slots kunnen vervolgens ingezet worden voor verschillende units, workloads of functies in een organisatie via de BigQuery-interface of via de command line.

Daardoor kunnen bedrijven zelf bepalen waar de capaciteit voor ingezet wordt. Voor de data science-afdeling kunnen bijvoorbeeld geïsoleerde slots met veel capaciteit ingezet worden, terwijl de test-workloads een veel kleinere capaciteit krijgen.

BigQuery Reservations denkt bovendien met de organisatie mee. Worden slots niet gebruikt, dan worden deze in real-time gedistribueerd naar workloads met hoge capaciteitseisen. Daardoor worden compute silo’s afgebroken en wordt er efficiënter omgegaan met capaciteit, stelt Google.

Beschikbaarheid

Google heeft tegenover Silicon Angle laten weten dat een set van 500 slots 8.500 dollar (ongeveer 7.700 euro) kost als er direct een contract voor een jaar aan wordt gegaan. Is dat niet het geval, dan kosten 500 slots 10.000 dollar (9.000 euro).

Klanten kunnen BigQuery ook nog altijd on-demand gebruiken als ze dat willen. Bedrijven die dus niet op dagelijkse basis met analytics bezig zijn, maar meer sporadisch hoeven dus niet per se gebruik te maken van BigQuery Reservations.