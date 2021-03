Tableau en Salesforce brengen data science naar de gewone medewerker

Tableau heeft de nieuwe versie van zijn Business Intelligence (BI)-platform aangekondigd. Versie 2021.1 komt met een hoop nieuwe features. De opvallendste is zonder meer de vergaande integratie van Einstein Discovery van Salesforce, waarmee data science-technieken naar de zakelijke gebruiker zonder technische kennis komt. Tableau noemt het brengen van deze capaciteit naar de normale gebruiker ook wel business science.

Tableau wil bedrijven helpen bij het leren begrijpen van data. Hiervoor zet het de data om in visuele presentaties, zoals kaarten en grafieken. Op die manier kunnen bedrijven beter inspelen op belangrijke zaken. Volgens Tableau bereik je dat alleen wanneer analytics breed inzetbaar wordt binnen de organisatie. Werknemers die overweg kunnen met data, een datacultuur en de juiste tools dragen bij aan die brede inzet.

Wanneer we Chief Technology Officer Andrew Beers van Tableau hierover spreken, benadrukt hij dat Tableau al geruime tijd inzet op het werken met data versimpelen. De behoefte aan verdere vereenvoudiging neemt echter in rap tempo toe, ziet Beers. Door de coronapandemie lijkt het oplossen van problemen met daarbij de juiste context op basis van data belangrijker te worden. Daardoor proberen reguliere werknemers complexe tools van data scientists in te zetten of vragen ze data scientists met overvolle agenda’s om hulp. Het leidt niet altijd tot het gewenste resultaat.

Slimme beslissingen nemen binnen handbereik

Om het tij te keren introduceert Tableau business science. Beers spreekt hierbij over “een nieuwe klasse AI-aangedreven analytics, die de data science-technieken naar de mensen aan de business-kant brengt”. Deze medewerkers worden zo minder afhankelijk van dataspecialisten en kunnen daardoor sneller en meer slimme beslissingen nemen op basis van informatie.

Beers noemt ook een voorbeeld van wat business science dan precies in de praktijk kan betekenen. Zo zijn bij coronavaccins hele nauwkeurig modellen nodig voor het doen van onderzoek en ontwikkeling. Modellen moeten aantonen wanneer een vaccin effectief is. Daar kunnen data scientists echt hun meerwaarde in aantonen, door met R of Python nauwkeurige zaken in het model te bouwen. Business science pakt in de vaccinketen vervolgens het datawerk aan waar medewerkers in theorie wat minder technische kennis voor nodig hebben. Business science kan bijvoorbeeld helpen bij het distribueren van de vaccins, zodat mensen daadwerkelijk geprikt worden.

De nieuwe Tableau-werkwijze kan uiteindelijk voor allerlei procesoptimalisaties gebruikt worden. Business science zal bijvoorbeeld nuttig zijn voor het verbeteren van supply chain-efficiëntie, het voorspellen van aankopen en het maximaliseren van de levering van goederen en diensten. Het toegankelijker maken van data science heeft ook als voordeel dat het direct bij de zakelijke gebruikers met hun eigen specialisaties terecht komt. Zij beschikken over diepe kennis over bijvoorbeeld de supply chain en kunnen betere besluiten nemen doordat modellen bouwen toegankelijker wordt, inzichten ontdekken versimpelt en inspelen op de voorspellingen binnen handbereik ligt. De data scientists houdt zicht vervolgens bezig met zaken als modellen uitbreiden/schalen met behulp R en/of Python en API-uitbreidingen.

Einstein Discovery in Tableau

De theorie is dus echt om data science naar reguliere medewerkers te brengen. De vraag is vervolgens hoe Tableau dit precies wil realiseren. Hiervoor zet het een vergaande integratie met Einstein Discovery van Salesforce in. “Einstein Discovery is een supervised machine learning-product dat echt ontworpen is om de vele zakelijke problemen te observeren. Als je specifieke metriek of Key Performance Indicators (KPI’s) hebt die je wil maximaliseren of minimaliseren of een ja/nee-variabel wil beïnvloeden, kan je rond die problemen modeleermogelijkheden bouwen”, legt Beers uit. Door Einstein Discovery in Tableau in te zetten moet de dienst breder beschikbaar worden, zodat er meer voorspellingen en aanbevelingen op basis van data volgen.

De vergaande integratie van Einstein Discovery in Tableau maakt data toegankelijker

Beers legt uit dat er in principe drie duidelijke manieren zijn waarop de gebruikers dit zullen merken. Ten eerste zijn voorspellende modellen die gebouwd worden in Einstein Discovery toegankelijk via de Tableau-taal om specifieke berekeningen te schrijven, zoals “gebruik dit model om de data in dit specifieke dashboard te voorspellen”. Ten tweede belooft de functionaliteit veel interactie te bieden, zodat de gebruiker begrijpt wat er op het dashboard gebeurt. Beers noemt als voorbeelden het weergeven van voorspellingen, waarom de voorspellingen gemaakt zijn en met aanbevelingen komen om de voorspelde toekomst te beïnvloeden. Ten derde is er nog de mogelijkheid om modellen bij elkaar te brengen voor bulk data scraping, zodat er een nieuwe dataset ontstaat die de modellen gebruikt die gebruikers gebouwd hebben.

Bepaalde groepen zetten stappen

Business science moet dus in principe data science naar iedereen brengen. Zakelijke gebruikers zonder technische kennis kunnen de gewenste modellen bouwen zonder daarvoor te hoeven coderen. In plaats daarvan stellen ze een model samen door middel van een klik-systeem. Als het model toch nog wat extra nauwkeurigheid vereist, bijvoorbeeld omdat het model heel precies moet zijn, kan de data scientist te hulp schieten. Tableau ziet wat dat betreft een win-winsituatie. Data scientists hebben nu vaak een overvolle agenda waardoor ze niet aan al hun taken toekomen, een versimpelslag kan die druk verminderen. Dit terwijl de reguliere zakelijke gebruiker meer data-gedreven besluiten kan nemen.

Wel is het zo dat de functionaliteit alleen beschikbaar is voor klanten die zowel Salesforce als Tableau gebruiken. Salesforce is de moederorganisatie van Tableau, waardoor ze regelmatig gezamenlijk met productinnovaties komen. Veel organisaties kunnen daar van profiteren, aangezien een combinatie van beide oplossingen in de praktijk regelmatig voorkomt. Maar er zijn ook bedrijven die Tableau combineren met een ander CRM-pakket. Zij profiteren dus niet van de gezamenlijke aanpak. Deze gebruikers kunnen echter wel vernieuwingen van Tableau 2021.1 tegemoet zien die zij in kunnen zetten. De nieuwe release komt naast business science namelijk met nog meer nieuwe features. Die belichten we in een losstaande artikel. Maar het mag duidelijk zijn dat de ambitie van Tableau en Salesforce met het versimpelen van data science groot is.