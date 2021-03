Tableau 2021.1 brengt nieuwe features naar BI-platform

Tableau komt met een nieuwe release van zijn Business Intelligence (BI)-platform. Versie 2021.1 voegt een aantal nieuwe features toe, waaronder een functie die data science breder beschikbaar maakt binnen de organisatie.

Tableau voegt hiervoor Einstein Discovery aan zijn platform toe. Deze functionaliteit van Salesforce “is een supervised machine learning-product dat echt ontworpen is om de vele zakelijke problemen te observeren. Als je specifieke metriek of Key Performance Indicators (KPI’s) hebt die je wil maximaliseren of minimaliseren of een ja/nee-variabel wil beïnvloeden, kan je rond die problemen modeleermogelijkheden bouwen”, legt CTO Andrew Beers uit over de Salesforce-feature.

De Salesforce-feature wordt geïntegreerd in het Tableau-platform en verpakt als business science. Het maakt concreet data science mogelijk middels een klik-systeem, dus zonder te coderen. Hoe dit precies werkt, legden we in een achtergrondverhaal dat we eerder publiceerden uit.

Tableau en moederbedrijf Salesforce komen tevens met een nieuwe Salesforce Customer 360 Audiences Connector. Hierdoor kan Tableau verbinden met Customer 360 Audiences, wat moet leiden tot nieuwe inzichten in customer data. De nieuwe connector stelt gebruikers in staat om bijvoorbeeld klanten te bekijken per campagne en kanaal, zodat de Tableau-gebruiker de klant beter leert begrijpen.

Ook functionaliteit die niet aan Salesforce gerelateerd is

Naast deze Salesforce-georiënteerde features komt er een nieuwe Microsoft Azure Connectivity-verbeteringen. Hierdoor kan je verbinden met data in Azure SQL Database (met Azure Active Directory) en Azure Data Lake Gen 2. Het BI-platform ondersteunt tevens Azure Active Directory in twee bestaande connectoren, Azure Synapse en Azure Databricks.

Versie 2021.1 biedt daarnaast een nieuwe Extension Gallary, die helpt bij het vinden van connectoren en dashboard-uitbreidingen. Ook komt er een redesign om de belangrijke verandering in de organisatie te tonen. Zo kunnen gebruikers aangeven of ze notificaties willen ontvangen over commentaren of flow-wijzigingen. Dit kan direct in Tableau, via e-mail of beide.

Tableau maakt versie 2021.1 deze maand nog beschikbaar.

Tip: Einstein Analytics en Tableau vormen samen één krachtige oplossing