Rubrik krijgt investering van Microsoft in strijd tegen ransomware

Rubrik en Microsoft zijn een strategische overeenkomst aangegaan met elkaar. Deze overeenkomst bestaat primair uit een investering vanuit Microsoft in Rubrik. Met deze investering kan Rubrik meer en sneller producten op de markt brengen. Daarnaast kan het samen met Microsoft oplossingen ontwikkelen voor Azure. Een belangrijke reden voor de samenwerking is de strijd tegen ransomware, die de bedrijven gezamenlijk beter kunnen voeren dan los van elkaar, zo luidt het verhaal.

Er gebeurt het afgelopen ruime jaar het nodige op het gebied van samenwerkingen tussen cloudspelers en leveranciers van datamanagementoplossingen. Het begon ruim een jaar geleden. Toen was er het nieuws dat het Metallic SaaS-portfolio van Commvault en Azure geïntegreerd werden. Niet lang daarna kwam Cohesity met de intensieve samenwerking met AWS op de proppen. Die laatste samenwerking is sinds enige tijd ook officieel beschikbaar in Europa. Vandaag komt daar dus de aankondiging van Rubrik bij.

Strijd tegen ransomware als drijfveer

Het integreren van diensten zoals Rubrik die aanbiedt en cloudplatformen is op zich niet meer dan logisch. Vanuit het oogpunt van datamanagement heb je veel meer controle over je data als zaken dieper geïntegreerd zijn. In het persbericht van Rubrik over de investering vanuit Microsoft gaat het echter specifiek over ransomware als drijfveer voor de samenwerking. Rubrik heeft het al geruime tijd over Zero Trust data protection als belangrijk wapen tegen ransomware. Oplossingen die voldoen aan dat kenmerk zullen nu ook specifiek voor Microsoft Azure worden ontwikkeld, in samenwerking met Microsoft. Samen moet dit ertoe leiden dat Rubrik en Microsoft Microsoft 365 data en data uit hybride cloudomgevingen kunnen beschermen. Daarnaast komen er dus geïntegreerde clouddiensten beschikbaar op Microsoft Azure.

Op het gebied van Microsoft 365 data krijgen klanten van beide partijen (op dit moment zo’n 2000) de nodige extra’s. Er wordt in het persbericht gesproken over additional data protection voor deze data als onderdeel van de samenwerking. Het moet de data beter beveiligen, eenvoudiger vindbaar en beter toegankelijk maken en houden in het geval van een incident. Dit kan een hack zijn, een ransomware aanval, maar ook het per ongeluk verwijderen van data of datacorruptie. Rubrik biedt verder ook nog extra ondersteuning en bescherming in de vorm van instant search en herstel van data. Tot slot zorgen Rubrik en Microsoft gezamenlijk voor het langdurig archiveren van Microsoft 365-data. Dit met het oog op regelgeving op het gebied van compliance.

End-to-end datamanagement

De investering vanuit Microsoft in Rubrik en de samenwerking die hieruit voortvloeit, is een logisch gevolg van de gang richting end-to-end datamanagement. Dat is iets waar ook steeds meer organisaties zich op gaan richten, vanwege de uitbreiding richting de cloud die veel organisaties gedaan hebben en blijven doen. En als we het dan hebben over datamanagement, speelt het beveiligen van die data uiteraard een cruciale rol. Daar horen zaken zoals back-up en disaster recovery dan ook bij. Dat is van oudsher het speelveld van Rubrik geweest. Dat zal het ook blijven, ook al bouwen ze daar steeds meer oplossingen bovenop die basis.

De basis van de benadering van Rubrik zou je kunnen vatten in de term immutability. Alle data waar Rubrik bij betrokken is, is van zichzelf immutable. Dat wil zeggen, de data kan niet aangepast of verwijderd worden en ook niet voorzien worden van encryptie door ransomware. Als je deze eigenschap op de data verspreid over je organisatie toepast, moet het in theorie mogelijk zijn om ransomware de baas te zijn. De kans dat aanvallers nog bij je backups kunnen komen is in zo’n geval nagenoeg nihil.

Al met al moet de diepere integratie tussen Rubrik en Microsoft ervoor zorgen dat je zowel in de Azure-cloudomgeving als in de SAP-, SQL-, Oracle- en VMware-wereld kunt beschikken over de beste bescherming van je data. In het persbericht spreekt men over ‘tightly integrate protection and automation with Azure‘. Dat lijkt erop te duiden dat Rubrik en Microsoft gezamenlijk producten gaan ontwikkelen die de kracht van de public cloud beschikbaar moeten maken voor on-prem-omgevingen.

Details investering Microsoft in Rubrik

Uiteindelijk zijn de gezamenlijke nieuwe producten die Rubrik en Microsoft gaan ontwikkelen wat ons betreft het interessantste onderdeel van de samenwerking. Die zullen als het goed is zorgen voor een nieuwe stap in datamanagement. Het zal ook nodig zijn om dit soort integraties te doen, vanwege de almaar groter wordende problemen met cyberaanvallen in het algemeen en ransomware in het bijzonder.

Mocht je nu willen weten hoeveel Microsoft nu precies heeft geïnvesteerd in Rubrik, dan moeten we je teleurstellen. Daarover doen de partijen vooralsnog geen uitspraken. Dat wil zeggen, in het persbericht dat Rubrik heeft uitgestuurd doet het geen uitspraken over de hoogte van de investering vanuit Microsoft. Via de tam-tam zijn wel wat bedragen de wereld in gebracht, zoals gebruikelijk. Bloomberg weet te melden dat het om een investering zou gaan in de low tens of millions. Als we dat goed interpreteren, dan zou het gaan om enkele tientallen miljoenen dus. Rubrik zou zijn gewaardeerd op 4 miljard dollar tijdens dit proces. Dat is 700 miljoen dollar meer dan tijdens de laatste investeringsronde in 2019.

We gaan proberen om meer te weten te komen over deze investering/samenwerking. Hou de site dus in de gaten de komende tijd.

We hebben recent een mooie podcast gemaakt over ransomware. Beluister die hier.