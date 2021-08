Ransomware – backups zijn niet meer voldoende

Ransomware is iets waar we nooit meer vanaf komen. Inmiddels is er een hele ransomware industrie ontstaan, weliswaar illegaal, maar uiterst lucratief. Veel bedrijven dachten met goede backups de oplossing gevonden te hebben voor ransomware, niets is minder waar. De criminelen zitten niet stil en vinden nieuwe mogelijkheden om bedrijven af te persen en te laten betalen. Uiteraard tegen alle adviezen in.

Wat ransomware is kan je eigenlijk niet ontgaan zijn. Er wordt geregeld over geschreven en genoeg bedrijven vallen ten prooi aan criminelen die bedrijfsdata weten te gijzelen middels ransomware. Er wordt ook nog veel te vaak betaald aan de criminelen om data terug te krijgen. In deze aflevering van Techzine Talks duiken we in de wereld van ransomware, benoemen we alle risico’s en bespreken we het beleid dat bedrijven zouden moeten hebben. Waar moet je aan denken bij een ransomware-beleid, wat moet je testen, wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe gevaarlijk is ransomware vandaag de dag.

