Heeft Microsoft zojuist zijn Surface Laptop-portfolio omzeep geholpen met de introductie van de Surface Laptop Go 3 en de Surface Laptop Studio 2. De verschillen tussen de instap- en de topmodellen lijkt met de dag kleiner te worden. De Surface Laptop 5 lijkt op dit moment niet een model te zijn dat je nog moet overwegen.

Mensen die bekend zijn met de Surface line-up van Microsoft zullen wellicht denken; een krachtige Surface Laptop Go? Dat is toch een instapmodel? Iets wat ook zeker juist is, het is nog steeds een instapmodel, maar de Surface Laptop Go 3 is wel een heel stuk krachtiger.

Surface Laptop Go 2

Waar de Surface Laptop Go 2 het nog moest stellen met een matige 11e generatie Intel Core i5-1135G7 processor, 4GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB aan opslagcapaciteit, heeft de Surface Laptop Go 3 een stuk betere specs. De Surface Laptop Go 3 komt namelijk met een 12e generatie Intel Core i5-1235U processor, die is krachtiger dan de G-serie, maar beschikt ook over een ingebouwde GPU. Het is ook tevens dezelfde processor als in de meeste Surface Laptop 5-modellen, een aantal modellen komen met een i7. Daarnaast kiest Microsoft nu standaard voor 8GB werkgeheugen met de optie te upgraden naar 16GB en tot slot is 256GB aan opslagcapaciteit nu de standaard. Dat allemaal voor een vanaf prijs van 799 dollars. Een prijs die met de bekende acties mogelijk nog wel zal dalen.

Daarmee concurreert dit model enorm met de normale Surface Laptops-serie van Microsoft. Vooral de instapmodellen van de Surface Laptop 5 hebben er nu een geduchte concurrent bij. Als we van een nadeel moeten spreken bij de Surface Go 3 is het wellicht de schermresolutie, die is met 1536×1024 pixels niet extreem hoog, maar wel ruimvoldoende voor een 12,4 inch scherm. De Surface Laptop 5 komt met een 13,5 inch scherm en een schermresolutie van 2256×1504 pixels. Wat neer komt op 148 tegen 201 pixels per inch.

Daarmee zal Microsoft later dit jaar nog met een Surface Laptop 6 moeten komen die een stuk krachtiger of uitgebreider is dan de bestaande modellen om de concurrentie met de Surface Go 3 te voorkomen. Tegelijk moeten ze die modellen niet te ver upgraden, want dan komen ze weer in het vaarwater van de Surface Laptop Studio 2 die ook vandaag is gepresenteerd.

Surface Laptop Studio 2

De nieuwe Surface Laptop Studio 2 is direct de krachtigste laptop die Microsoft nu in huis heeft. Deze laptop is duidelijk gericht op ontwikkelaars en grafische professionals die echt rekenkracht nodig hebben wanneer ze onderweg zijn. Standaard komt dit model met een Intel Core i7-13700H processor, aangevuld met een Intel Gen3 Movidius 3700VC VPU AI Accelerator. Ook voor AI-workloads is deze laptop dus net wat meer geschikt.

Daarnaast heeft men de keuze uit een standaard Intel Iris Xe Graphics GPU, maar kan ook worden gekozen voor een drietal GPU’s van NVIDIA die in dit systeem kunnen worden geleverd. De accuduur daalt dan wel van 19 naar 18 uur (op papier), maar daar krijgt men wel een hoop rekenkracht voor terug.

Standaard wordt dit model geleverd met 16GB werkgeheugen, maar is upgradebaar tot 32GB of 64GB. De opslagcapaciteit is standaard 512GB, maar ook hier kan gekozen worden voor 1TB of 2TB.

Net als zijn voorganger beschikt de Surface Laptop Studio 2 over een 14,4 inch scherm met een resolutie van 2400×1600 pixels. Verder is dit systeem veelal hetzelfde. Dit model is verkrijgbaar vanaf 1999 dollar, maar voor het meest uitgebreide model betaal je toch 3699 dollar. Hoewel we persoonlijk op de redactie best gecharmeerd waren van de voorganger van dit model, vonden wij het gewicht toch wel het grootste minpunt. De Surface Laptop Studio weegt bijna 2 kilo en ook dit model tikt bijna de 2 kilo aan. Dat is voor onderweg gewoon net een halve kilo te zwaar.

Beide laptops zijn qua ontwerp zo goed als identiek aan hun voorgangers. Er zullen ongetwijfeld hele subtiele verschillen zijn. Maar het basisontwerp dat Microsoft al jarenlang gebruikt voor zijn laptops blijft onaangepast. Hetzelfde geldt voor de camera’s en de hoeveelheid poorten. Wellicht dat het die updates bewaard voor de Surface Laptop 6? We zijn vooral benieuwd hoe Microsoft die Surface Laptop 6 straks in de markt gaat zetten, want het gat tussen deze twee modellen is veel kleiner dan voorheen.

Zodra we de prijzen in euro’s weten zullen we die vermelden. We wachten nog op het persbericht.