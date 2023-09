Microsoft heeft vandaag Windows 11 23H2 uit de doeken gedaan. Een nieuwe grote update van Windows 11 waar meer dan 150 nieuwe functies inzitten, maar waar ook Windows Copilot zit geïntegreerd in de taakbalk. Met een druk op de knop zal er een zijpaneel verschijnen waarin je vragen kan stellen.

Microsoft Copilot moet je ervaring in Windows 11 straks compleet gaan veranderen. Met de aanwezigheid van deze persoonlijke assistent kan je simpelweg door vragen te stellen taken uitvoeren. Of het nou gaat over je systeeminstellingen, bijvoorbeeld darkmode in- of uitschakelen. Of het vinden van informatie op internet of het effectiever gebruiken van Microsoft Office-oplossingen.

Windows 11 23H2

De Windows 11 23H2 update zal op 26 september beschikbaar komen. Waarmee de basisversie van Microsoft Copilot is inbegrepen. Vervolgens zal op 1 november de uitgebreide zakelijke variant van Microsoft 365 Copilot beschikbaar komen, waarmee je de assistent ook in Word, Excel, Powerpoint, Outlook en zelfs OneDrive kan gebruiken.

Onder de vele nieuwe functies in Windows 11 zit onder meer een nieuwe versie van Paint, die nu met layers werkt zodat je nog beter aanpassingen kan doen aan afbeeldingen. Ook is de foto app verbetert om snel aanpassingen te doen aan foto’s zoals het vervagen van de achtergrond. De geavanceerde fotofuncties die je al tijden op je smartphone hebt, komen nu ook naar Windows 11.

De meer belangrijke functies zijn Windows 11 Backup, waarmee het eenvoudiger wordt om van Windows pc te wisselen. Je kan hiermee eenvoudig je bestanden, applicaties en configuraties overzetten van de ene naar de andere pc. Ook heeft de file explorer een nieuw ontwerp gekregen, wat moet zorgen dat gebruikers eenvoudiger met bestanden kunnen werken. Tot slot zal Outlook for Windows de bestaande Mail- en Agenda-applicatie in Windows 11 gaan vervangen. Outlook for Windows is een nieuwe versie die gebaseerd is op de online versie van Outlook, maar wel minder krachtig is dan Outlook die met Microsoft 365 wordt geleverd. Al komen die versies wel steeds dichter bij elkaar te liggen, want ook Microsoft 365 Outlook wordt binnen enkele maanden vernieuwd. Voor een compleet overzicht bekijk onderstaande video:

Edge browser en Bing Chat

De Microsoft Edge browser wordt ook voorzien van Copilot, waarbij vooral wordt geïntegreerd met Bing voor het zoeken online. Daarnaast krijgen gebruikers de beschikking over Bing Image Creator, waarmee je aan Copilot kan vragen om een afbeeldingen te genereren. Hiervoor wordt de nieuwe DALL-E 3 LLM gebruikt.