‘Grote behoefte aan softwareontwikkeling doet low-code goed’

De behoefte aan softwareontwikkeling is de afgelopen jaren op zich altijd hoog geweest. Software speelt immers een steeds prominentere rol binnen organisaties. Om aan die vraag te kunnen voldoen, vergroot waarschijnlijk ook de behoefte aan low-code. Door op een dergelijke manier apps en functies te bouwen, verloopt ontwikkeling simpeler en kunnen er meer mensen mee aan de slag. Om goed zicht te krijgen op hoe de markt op low-code reageert, deed low-codeleverancier Mendix in samenwerking met Reputation Leaders onderzoek.

Mendix onderzoekt regelmatig hoe de low-codemarkt ervoor staat. Het kan met die kennis ook conclusies trekken over wat er precies anders is ten opzichte van voorgaande jaren. Na ondervraging van meer dan 2.000 IT-leiders en -professionals ziet het bedrijf dan ook dat de interesse in low-code toeneemt. Zowel in Nederlands als in België ondernemen organisaties acties om low-code te gebruiken voor softwareontwikkeling.

Door corona meer vraag

Volgens het onderzoek kozen veel bedrijven door de Covid-19-pandemie ervoor om low-code in te zetten. Door de uitzonderlijke periode werden zij vaak gedwongen om op een andere hun bedrijfsvoering voort te zetten. Denk bijvoorbeeld aan fysieke locaties die deels of geheel gesloten moesten worden, maar die wel op enige manier in contact moesten blijven met hun klanten. Of aan service organisaties die om uiteenlopende redenen extra werk moesten leveren. Vaak werd voor software gekozen om de nieuwe activiteiten te ondersteunen, maar de ontwikkeling ervan moest wel rap. Voor low-code lag daar een grote kans.

Met low-code willen organisaties en overheidsinstellingen de uitdagingen van de Covid-19-pandemie aanpakken. Specifiek betekent het een meer agile en digitale manier van zakendoen. Volgens het Mendix-onderzoek loopt Nederland hierin voorop, als het aankomt op het maken van Covid-19 gerelateerde apps. 35 procent van de organisaties ontwikkelt aan de pandemie gerelateerde software, terwijl dat wereldwijd 19 procent is. Een Nederlands voorbeeld is de Gemeente Rotterdam, waar met het Mendix Platform een proces ontwikkeld is om financiële steun te bieden aan ondernemers en ZZP’ers in nood.

Breder ingezet

Het onderzoek laat ook zien dat low-code tijdens de Covid-19-periode voor veel verschillende projecten ingezet is. Zo zijn e-commerceoplossingen populair onder Nederlandse deelnemers van het onderzoek. Hierbij kan je denken aan retailers die versneld digitale omgevingen bouwden en uitrolden, om toch te kunnen blijven verkopen. Opvallend is dat in België juist het bouwen van portals van klanten of gerelateerde apps als chatbots met behulp van low-code veel voorkwam (31 procent), terwijl dit bij Nederland bij een klein deel van de respondenten (9 procent) het geval was. Wat wel overeenkomt is dat organisaties in beide landen veel low-code inzetten voor procesautomatisering met behulp van RPA, over het algemeen meer dan in andere landen.

Inmiddels heeft 77 procent van de Nederlandse organisaties low-code gebruikt om legacy systemen te vervangen of moderniseren. Vaak gaat het dan om bedrijfskritische apps die echt aan vervanging toe zijn. Denk hierbij onder meer aan een oud polisadministratiesysteem. Zo’n applicatie is wellicht tientallen jaren gebruikt, maar nooit echt vervangen. Met low-code kan een dergelijk systeem binnen enkele maanden in elkaar gezet worden, zodat er modernere software gebruikt kan worden.

Wat betekent het voor vraag en aanbod?

Nu organisaties de noodzaak van versnelde softwareontwikkeling met behulp van low-code inzien, begint ook de vraag te spelen of er wel genoeg handjes beschikbaar zijn voor de development methodiek. We bewegen namelijk steeds meer naar een groter tekort aan low-codeontwikkelaars. Dit legden we voor aan Vice President, Product Management Hans de Visser, die erkent dat er een tekort ontstaat. Volgens De Visser kunnen low-codeplatformen hier wel wat aan doen, want het hele idee is dat gebruikers het vrij snel onder de knie krijgen. “Als je een beetje technische affiniteit hebt en je laat omscholen, dan is er gegarandeerd werk als low-codeontwikkelaar. Het positieve daarbij is dat je snel, binnen enkele weken of maanden, software kan leren bouwen met zo’n platform. Dat is wat anders dan het onder de knie krijgen van Java of .NET, waar drie tot vier jaar voor nodig is om de ins en out te leren kennen.”

De Visser geeft daarnaast aan dat je een andere aanleg moet hebben voor het ontwikkelen met programmeertalen, dan voor het werken met low-code. “Mensen met een businessachtergrond die affiniteit hebben met tech maar nog nooit zelf hebben gebouwd, die geef je de middelen om actief bij te dragen aan app development. Professionele services organisaties zitten vol met mensen die niet diehard technici zijn, maar wel enorm bedreven zijn in het bouwen van apps met Mendix.”

Low-code werkt momenteel echter wel zo dat er nog regelmatig specifieke verzoeken neergelegd worden bij de ontwikkelaars die overweg kunnen met programmeertalen. “Ons doel is echter om software development zo simpel te maken, zodat een steeds bredere beroepsgroep in staat is software te maken. Het hele idee van composities creëren is daar onderdeel van. Het gaat dan om bouwstenen gebruiken om het letterlijk aan elkaar te klikken en snel werkend te krijgen. Dat haalt ook weer druk van de ketel. Met relatief weinig mensen kan bergen werk verzet worden”, aldus De Visser.

Om die versimpelslag verder vorm te geven, kwam Mendix recent met een nieuwe industriefocus. Dat wil zeggen, best practices, herbruikbare templates, partners en een community voor specifieke sectoren. In eerste instantie ligt de focus op manufacturing (Mendix Manufacturing Cloud) en de financiële dienstverlening (Mendix Financial Services Cloud). Het is de bedoeling dat meer sectoren aan het rijtje worden toegevoegd, want eenvoud moet nog verder doordringen.

Voordelen benutten

Het Mendix-onderzoek concludeert ook dat de traditionele ontwikkelmethodes niet altijd meer werken. Zo loopt een meerderheid van de grote softwareprojecten achter op schema. De backlog aan werk neemt toe, terwijl ook de kosten groeien en de behoefte aan personeel toeneemt. “Het versnellen van softwareontwikkeling is noodzaak nu organisaties in verschillende sectoren zich realiseren dat men met traditionele softwareontwikkeling niet tegemoet kan komen aan de groeiende vraag. Ook wordt tweederde van de softwareprojecten na de deadline opgeleverd en het tekort aan ontwikkelaars zal niet snel worden opgelost”, aldus De Visser.

Mendix is dan ook enthousiast dat organisaties de voordelen van low-code inzien. 64 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat hun low-codeprojecten een samenwerkingen zijn tussen IT en de business. Bovendien heeft, naast het vervangen van legacy systemen, voor een flink deel (39 procent) de development methode geleid tot een verlaging van de ontwikkelkosten.

