DevOps bestond vóór DevOps. Dat wil zeggen: operationele teams werkten allang samen met ontwikkelaars toen de industrie besloot om het een naam te geven.

Zoals we weten is DevOps nu uitgebreid tot DevSecOps en aangedikt met security. We kunnen nog verder doorstapelen door AI en ML toe te voegen aan de mix. Deze technologieën kijken meestal vlak voor de Ops-factor om de hoek. AI en ML zorgen ervoor dat operations wordt gevoed met de juiste datapijplijn. Gegevens worden vooraf opgeschoond met ML, zodat de Ops-laag altijd uit de meest relevante data bestaat.

Wat is de volgende stap voor Ops in de post-pandemische wereld van werken op afstand? Misschien wel het beheer van UCaaS, oftewel Unified Communication-as-a-Service. Het is zonder twijfel een onderdeel van operations, en hoewel nog niemand de term UCaaSOps (‘juu-kaas-ops’) gebruikt, is het mogelijk slechts een kwestie van tijd.

Palo Alto Networks

Als er één bedrijf is die de term waarschijnlijk gaat gebruiken, dan is het Palo Alto Networks.

Geen enkele leverancier noemt zichzelf nog een ‘netwerkspecialist’. Dat heeft te maken met het feit dat we niet meer in de jaren tachtig leven, maar in het tijdperk van het web en de cloud. Mensen maken zich minder druk over routers, switches en token ring adapters.

Ondanks de naam van het bedrijf positioneert Palo Alto Networks zichzelf vandaag de dag als een leider op het gebied van cybersecurity. De organisatie startte onlangs een samenwerking met Zoom om gezamenlijke oplossingen te ontwikkeling.

De gedachte achter het nieuwe huwelijk is simpel: wanneer gebruikers problemen rapporteren, hebben IT-beheerders (‘normale’ sysadmins) en UCaaS-beheerders geen centrale plek om kwalitatieve gegevens te zien met betrekking tot de volledige lifecycle van een vergadering.

“Netwerk- en UCaaS-beheerders zijn verantwoordelijk voor de applicatie-ervaring van de eindgebruiker, maar geen enkel product biedt op dit moment alle informatie die nodig is om de applicatie-ervaring van remote users te troubleshooten, te rapporteren en te verbeteren”, aldus Pamela Cyr, vice president van technical partnerships bij Palo Alto Networks.

Oorzaken

Cyr stelt dat haar team met Zoom samenwerkte om een geïntegreerde softwaredienst te ontwikkelen die ‘volledig inzicht’ biedt in de belangrijkste factoren voor de kwaliteit van vergaderingen en gesprekken van eindgebruikers.

Het communicatieplatform van Zoom is erg populair. Gebruikers verwachten een snelle, hoogwaardige en naadloze vergaderervaring om samenwerking en productiviteit op peil te houden.

In werkelijkheid kunnen hardwareproblemen, slechte wifi of storingen in het netwerk van een provider de kwaliteit van gesprekken beïnvloeden. Mogelijke oorzaken zijn divers, waardoor het lastig is om problemen te identificeren en op te lossen.

“De nieuwe gezamenlijke oplossing van Palo Alto Networks en Zoom integreert Palo Alto Networks Autonomous Digital Experience Management (ADEM) met Zoom Quality of Service Subscription (QSS) om alle relevante gegevens over endpoints, vergaderingen en het netwerk in een enkel dashboard te samen te brengen, waardoor de hoofdoorzaak van vergader- en gespreksproblemen snel kan worden geïdentificeerd en aangepakt”, schreef het bedrijf in een persverklaring.

De integratie van QSS en ADEM moet IT-teams in staat stellen om betere gebruikerservaringen te bieden en de kosten van supporttickets te verminderen.

Buiten de bedrijfsmuren

“Onze missie is om videocommunicatie veilig te maken en tegelijkertijd de best mogelijke gebruikerservaring te leveren”, vertelde Brendan Ittelson, CTO bij Zoom. “Dit doen we door te zorgen dat IT-afdelingen de juiste tools hebben om snel te identificeren wat kwaliteits- en serviceverstoringen veroorzaakt, zodat storingen snel kunnen worden verholpen. Palo Alto Networks ADEM en Zoom QSS bieden observability buiten de bedrijfsmuren, waardoor medewerkers op afstand volledig worden gefaciliteerd terwijl IT-workflows worden geoptimaliseerd.”

Palo Alto Networks en Zoom bieden een gezamenlijke oplossing om IT te helpen; de relevante gegevens van endpoints, vergaderingen en het netwerk in één dashboard te zien; snel hoofdoorzaken te identificeren; potentiële problemen en knelpunten voor te zijn; en de MTTR voor hardware-, netwerk- of omgevingsfactoren te verbeteren.

Palo Alto Networks ADEM, een real-time monitoring tool, stelt IT operations teams in staat om gebruikersproblemen te beperken en netwerkstoringen te voorkomen. ADEM is onderdeel van Palo Alto Networks Prisma Access, een oplossing die applicatieverkeer beschermt, applicatietoegang beveiligt en data bewaakt om het risico op een datalek te verminderen.

UCaaS en DevOps

Of we daadwerkelijk over UCaaSOps gaan praten — of zelfs over DevUCaaSOps (‘def-juu-kaas-ops’) — valt nog te bezien. Naarmate UCaaS opgaat in het bredere begrip van Ops worden de termen waarschijnlijk voornamelijk in de mond genomen door communicatie- en netwerkleveranciers als Zoom en Palo Alto Networks.

Als alle inspanningen online videocommunicatie ook maar 1 percent beter maken, dan is dat geen slecht resultaat. Tegelijkertijd verwachten we niet dat de organisaties een oplossing vinden voor de kwaal waar alle videocommunicatieplatforms aan lijden: onmenselijke, robotische en stijve gesprekken.

Laten we gewoon allemaal op tijd zijn voor de vergadering alsjeblieft, mensen. Oh, je staat nog steeds op mute.