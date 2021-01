Interview VMware over vSphere en multi-cloud

Een tijdje geleden spraken we met Boudewijn Aelbers, Director Presales Benelux, bij VMware. We bespraken met hem in het kort hoe VMware zich heeft ontwikkeld in 2020.

De strategie van VMware is natuurlijk al ruim voor 2020 ingezet, mede door de verschillende overnames, denk aan onder meer Pivotal en Heptio. Toch zijn er ook de nodige productinnovaties en uitbreidingen waardoor VMware sterker wordt in de hybrid- en multi-cloud wereld.

Zo bespreken we onder meer hoe vSphere weer helemaal centraal staat met de adoptie van Kubernetes, maar staan we ook stil bij de multi-cloud strategie van VMware. Ook blijft VMware fors investeren in security, waardoor het bedrijf nu op bijna elk niveau een oplossing heeft. Voor meer informatie zie onderstaande video: