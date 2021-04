EVBox gebruikt Salesforce als cement in IT-strategie

De Nederlandse laadpalenfabrikant EVBox timmert sinds 2010 hard aan de weg. Letterlijk en figuurlijk. Het bedrijf groeit dermate hard, dat het verder moet opschalen en de traditionele MKB-oplossingen niet langer voldoen. Het bedrijf zet in op enterprise IT-oplossingen om de groei verder te accelereren. Daarin is de belangrijkste rol weggelegd voor Salesforce.

Recent spraken we met Madelein Smit, CIO bij EVBox, over hoe het laadpalenbedrijf investeert in nieuwe IT-oplossingen om de groei te accelereren. Op dit moment heeft EVBox zo’n 200.000 laadpunten wereldwijd geïnstalleerd. Het doel is om dat aantal te verhogen naar 1 miljoen in 2023. Daarvoor moeten er de komende jaren nog flink wat palen worden geproduceerd, verpakt, verzonden en geïnstalleerd. Dat vraagt om de nodige voorbereiding, waar de IT een belangrijke rol in speelt.

“We kunnen alles wat we produceren eigenlijk direct verkopen.”

Het oorspronkelijke doel van 1 miljoen laadpunten in 2025 is door EVBox al in 2019 gesteld, en is recentelijk vervroegd naar 2023. Volgens Smit gaat dat lukken: “We zien de vraag naar onze producten nog steeds toenemen. Zeker door het klimaatakkoord in Parijs investeren een aantal landen fors in elektrische rijden en daarmee ook in de infrastructuur om elektrisch rijden mogelijk te maken. We kunnen alles wat we produceren eigenlijk direct verkopen.”

Op de vraag of ze dan wel genoeg kunnen produceren reageert Smit bevestigend. De productie is recent nog opgeschroefd. Volgens Smit ligt de voornaamste winst nu bij het verbeteren en optimaliseren van het IT-applicatielandschap. Smit heeft daarbij koers gezet naar een overzichtelijke IT-strategie waarbij het bedrijf vooral leunt op grote spelers met enterprise-oplossingen en één eigen applicatie.

Hoe ziet de IT-strategie van EVBox eruit?

Smit laat weten dat 2021 een belangrijk jaar is voor EVBox. Er komt een beursgang aan en om de groei verder te accelereren moet de IT dit jaar op de schop. Uiteindelijk wil Smit dat de core van EVBox wordt gevormd door drie applicaties.

De core-applicaties van EVBox:

Everon, een zelfgebouwde applicaties waarmee de laadpalen communiceren. Smit noemt dit de secret sauce van EVBox. Vanaf 2021 werkt EVBox met SAP S/4HANA als ERP- en finance-oplossing; EVBox gebruikt diverse Salesforce-applicaties en het Salesforce-platform is daarnaast de primaire 360 graden applicatie. Het Salesforce-platform staat in verbinding met alle andere applicaties, zoals het eerder genoemde Everon en SAP S/4HANA, de ERP- en finance-oplossing.

“Everon is de secret sauce van EVBox”

Als je als CIO een applicatie de secret sauce van het bedrijf noemt, zijn we natuurlijk erg benieuwd waarom dat is. Smit legt uit dat Everon kan communiceren met alle laadpalen die het bedrijf heeft geïnstalleerd. Hiermee kunnen laadpalen worden gediagnosticeerd, geüpdatet of herstart als dat nodig is. Daarnaast verwerkt Everon ook alle laadsessies aan openbare laadpalen, waarbij de rekening naar de pashouder gaat en de eigenaar van de openbare laadpaal een vergoeding ontvangt. Het is een applicatie die je niet off-the-shelve kan kopen, maar zelf moet ontwikkelen.

Hoe EVBox een enterprise-ready organisatie wordt

Smit legt uit dat EVBox elk jaar fors groeit en dat het dan belangrijk is dat je IT-infrastructuur en applicaties die groei kunnen bijbenen. Iets dat met de huidige ERP- en finance-oplossing van Exact een probleem was. Medewerkers moeten trucjes en omwegen bedenken om dingen voor elkaar te krijgen, aldus Smit. Smit stelt dat Exact vooral geschikt is voor het MKB, een definitie die EVBox aan het ontgroeien is. EVBox wil verder groeien en innoveren en dan heb je software nodig die dat kan faciliteren. Uiteindelijk is de keuze gevallen op SAP S/4HANA voor het ERP- en finance-gedeelte.

Recent is het bedrijf overgestapt en daarmee is de manier van werken veranderd ook bij EVBox. Het SAP-systeem is nu heel rigide ingericht, geen ruimte meer voor omwegen, daar kunnen dingen maar op één manier. Ook zullen maar een beperkt aantal medewerkers toegang krijgen tot SAP, vooral mensen op de finance-afdeling. De overige werknemers werken enkel indirect met SAP, zonder dat ze het door hebben. De meeste werknemers werken via een primaire applicaties op het Salesforce-platform waarin vrijwel alle taken kunnen worden uitgevoerd.

EVBox kiest voor Salesforce Customer 360

Enkele jaren geleden heeft EVBox al de strategische keuze gemaakt om werknemers niet allerlei verschillende applicaties voor te schotelen, maar zoveel mogelijk te integreren. Iets dat volledig in lijn is met Salesforce Customer 360, waarbij je in één applicatie alle informatie van een klant kan zien. Zonder dat je daarvoor in nog eens twee of drie systemen moet inloggen.

Medewerkers van EVBox werken primair in een Salesforce omgeving, waarin alle informatie wordt samengebracht vanuit verschillende systemen. Informatie over bestellingen en welke laadpalen de klant bezit komt uit Sales Cloud. Als er een monteur langskomt of recent is langs geweest, wordt die informatie uit Field Service Management gehaald. Voor de laadpalen die de klant bezit is er een koppeling met Everon om te zien of een laadpaal ook actief is of niet.

Informatie over facturen en informatie of de laadpaal al is verzonden worden voortaan opgehaald vanuit SAP S/4HANA en toegevoegd aan het klantoverzicht. Door in te zetten op een goede Salesforce Customer 360-ervaring kunnen klanten snel worden geholpen en kunnen medewerkers ook efficiënt werken. Het Salesforce Platform is daarmee het cement tussen alle verschillende applicaties.

EVBox wil verder innoveren middels IT

We vroegen Smit ook of haar missie na de overstap op SAP ERP geslaagd is. Daarover zegt ze dat het een grote horde was om te nemen, maar dat er nog genoeg mogelijkheden zijn om verder te innoveren. De resterende kwartalen van 2021 worden vooral gebruikt om business processen te optimaliseren en efficiënter te maken. Daarbij wil Smit ook inzetten op het verbeteren van de business processen rondom de verschillende klant journeys.

Hierover zegt ze: “Onze laadpalen kennen eigenlijk vijf klanten, die allemaal verschillend zijn en als we die beter op maat kunnen bedienen door hiervoor business processen te ontwikkelen kan ons dat veel voordelen opleveren.”

De vijf klanten waaraan Smit refereert zijn:

Automotive industrie, waarvoor ze laadpalen op maat bouwen; De installateur, de persoon die de doos open doet en de laadpaal moet installeren; Een grondeigenaar; Een operator zoals een parkeergarage, hotelgroep of supermarktketen; De autobezitter die zijn auto wil opladen.

Voor al deze verschillende klanten wil EVBox zijn processen verbeteren, zodat de ervaring met EVBox beter wordt. In sommige gevallen speelt IT daarin een grote rol, maar soms gaat het ook om praktische zaken.

Smit noemt enkele voorbeelden:

Een autofabrikant wil een eigen paal met een eigen ontwerp, kleurstelling en logo. Hoe flexibeler EVBox hierin is, hoe aantrekkelijker ze zijn. Wat echter nog belangrijker is, is dat de laadpaal goed overweg kan met de voertuigen van de fabrikant en het laden zo optimaal mogelijk gaat.

Een installateur installeert vrijwel elke dag laadpalen. Gemak is daarbij enorm belangrijk. Dat begint al bij het openen van de doos: hoe komt de paal eruit, is de software bijgewerkt, zitten de meeste schroeven al op zijn plek, zijn bepaalde kabels al aangesloten en hoeveel werk is het om de paal te monteren. Als je laadpaal eenvoudig is te installeren en minder tijd kost dan die van de concurrent, zal de installateur vaker voor je kiezen;

Een operator neemt een groot aantal palen af. Hij wil uiteindelijk rendement halen uit zijn laadpalen. Als bij elke vestiging drie laadpalen geplaatst worden en er zijn bijvoorbeeld 100 vestigingen, dan moet men per vestiging kunnen zien hoe vaak de palen worden gebruikt, hoeveel ze opleveren en wat de status van de paal is. Ook moet bij problemen snel contact mogelijk zijn;

De uiteindelijke autobezitter die zijn auto wil opladen, kan op dit moment gebruikmaken van een app op zijn telefoon voor meer informatie. Ook is er een FAQ, maar daar houdt het voor nu een beetje op.

De customer service en experience

Op het vlak van customer service ziet Smit nog de nodige mogelijkheden. Salesforce biedt inmiddels natural language zoekmogelijkheden, gecombineerd met een FAQ en een chatbot. Daarmee zou EVBox al grote stappen voorwaarts kunnen zetten, om het aantal telefoontjes te verlagen en het serviceniveau te verhogen. Dat is iets wat ze zeker dit jaar gaan onderzoeken.

Voor operators is er al een op Salesforce gebaseerde portal, waarin de nodige informatie is te vinden. Smit verwacht dat daar nog wel wat verbeteringen zijn te realiseren, dus ook daar zal verder onderzoek naar gedaan worden.

Verder beschikt Salesforce ook nog over een integratieplatform waarmee workflows kunnen worden geautomatiseerd. Dat is ook zeker iets waarnaar gekeken gaat worden om interne processen of mogelijk een klantportaal te automatiseren.

Tot slot gaat EVBox nog een grote test doen met een installatiepartner in de Verenigde Staten. Op dit moment is EVBox eigenlijk alleen actief in Europa, met deze nieuwe partner wil het ook de Amerikaanse markt gaan veroveren. Met deze partner wil het ook kijken hoe het IT-processen en de hele installatie van een laadpaal nog eenvoudiger kan maken. Eventuele innovaties die hieruit volgen, zullen dan ook vertaald worden naar de Europese markt.

Conclusie

Het kan nog best interessant worden welke keuzes EVBox gaat maken. Ondanks dat ze al 10 jaar bestaan hebben ze geen enorme legacy. Wel hebben ze net hun core-applicaties opnieuw uitgelijnd, waarbij ze Salesforce als een soort cementlaag gebruiken. We zijn benieuwd wat ze de komende kwartalen hier nog aan toe gaan voegen.