Recent vlogen de rapporten ons weer om de oren. Grote technologiebedrijven als Amazon Web Services en Nutanix kwamen met rapporten over de adoptie van de cloud. Nederland blijft achter in de migratie naar de (multi-)cloud. Bedrijven erkennen wel de voordelen te zien, maar de migratie van infrastructuur blijft uit. Vooral in het mkb hebben bedrijven nog de meeste applicaties on-premise draaien en houdt men vast aan verouderde applicaties.

Tijdens deze Techzine Talks analyseren we de cijfers van deze rapporten. Ook bespreken we wat de onderliggende oorzaken kunnen zijn van het gebrek aan cloudadoptie. Natuurlijk staan we ook stil bij de voordelen en hoe het in onze optiek beter zou kunnen. Waar moet je als bedrijf beginnen met je cloudmigratie, waar moet je opletten en wat zijn de valkuilen?

Grote enterprise-organisaties hebben de weg naar de cloud al wel gevonden. We zien regelmatig business cases waaruit blijkt dat zij op grote schaal voordelen weten te halen uit hun cloudinfrastructuur. Dit heeft vaak te maken met de mogelijkheid om eenvoudiger op te schalen, maar ook om eenvoudiger data te ontsluiten en applicaties aan elkaar te koppelen (te integreren).

Door gebruik te maken van meer moderne cloudapplicaties kunnen bedrijven innovatiever en meer datagedreven werken. Zeker in vergelijking tot de verouderde on-premise legacy-applicaties. Ze kunnen beter en sneller inspelen op wensen van klanten en hebben vaak een betere klanttevredenheid. Het mkb zal wakker moeten worden en niet on-premise blijven aan modderen met oude software. Als men niet kiest voor een moderne aanpak, is het wachten tot een nieuwe speler hun marktpositie inpikt.

