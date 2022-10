Grote organisaties beschikken over veel infrastructuur. Inmiddels hanteren veel organisaties een hybrid cloud strategie. Daarbij draaien ze bepaalde applicaties in de cloud, maar ook veel on-premises. Inmiddels is de vraag vanuit de organisatie om verder te digitaliseren en verouderde applicaties te moderniseren groter dan ooit. De vraag is echter hoe je daar als organisatie mee omgaat?

Laten we vooropstellen dat er niet een beste keuze is die voor iedereen werkt. Elke organisatie heeft zijn eigen strategie, mogelijkheden en beperkingen. Als je beschikt over een groot IT-team of een lopend contract met een MSP die gespecialiseerd is in een bepaalde technologie, dan ligt de keuze om voor iets heel anders vaak niet voor de hand.

Als je een heel team hebt dat is getraind en gecertificeerd voor VMware of voor AWS, dan is het niet logisch om vervolgens exclusief voor Google Cloud te kiezen. Dat is ten eerste zonde van de investering en ten tweede meer risicovol omdat de kennis ontbreekt.

On-premises vs Cloud

Sommige organisaties hebben niet eens de keuze om de cloud in te gaan. Overheden, financiële dienstverleners en zorginstanties mogen simpelweg niet zomaar de cloud in. Zij werken met vertrouwelijke gegevens en die data mag niet zomaar bij een Amerikaanse cloudprovider worden opgeslagen. Zij zullen dus eerder voor een eigen of een regionaal datacenter kiezen dat in handen is van een Nederlandse, of in elk geval Europese, organisatie.

Dat is echter niet de enige reden om te kiezen voor een on-premises omgeving. Het is ook sterk afhankelijk van de workloads die je als organisatie hebt. Als die bijvoorbeeld enorm stabiel zijn en je eigenlijk nooit last hebt van drukke periodes waarbij de workloads veel meer infrastructuur nodig hebben, dan is een on-premise omgeving in de basis al goedkoper.

Als er sporadisch sprake is van hoge workloads of piekverkeer dat moet worden opgevangen, dan kan een hybride omgeving interessant worden. In de cloud kan je veel afrekenen on-demand. Als je daar je piek workloads naartoe kan sturen, dan kan je de kosten goed in de hand houden. Je betaalt dan enkel in de hele drukke periodes voor die piek workloads, maar niet het hele jaar.

Het hoeft overigens niet per definitie in de cloud. Steeds meer leveranciers maken de stap om ook infrastructuur in je datacenter on-demand te leveren, waarbij je enkel betaalt voor het gebruik. Wel hangen hier contracten aan vast, de industriestandaard is een contractperiode van 3 jaar. Als je dus op voorhand goed kan inschatten wat je nodig hebt en hoe groot je piekbelasting is in drukke periodes, dan kan dit zeer interessant zijn.

Cloud-only is vooral interessant wanneer je wereldwijd een goede beschikbaarheid nodig hebt. Of wanneer je veel flexibiliteit wil in je contracten. Zodat je snel kan op- en afschalen wanneer dat nodig is. Veel leveranciers van SaaS-oplossingen kiezen voor een cloud-only model, omdat ze de kosten van de infrastructuur gewoon door kunnen schuiven naar de eindklant. Als de eindklant het contract opzegt, dan trekken zij ook de stekker uit de cloudworkloads voor die specifieke klant.

Hybride en multi-cloud

Uiteindelijk zie je dat de meeste organisaties kiezen voor een hybride cloud. Daarbij hebben ze nog infrastructuur in een on-premises datacenter, maar ook workloads in de cloud. Bij de grotere organisaties zijn ze vaak al een stap verder en wordt de multi-cloud omarmd.

De reden dat hybrid cloud interessant is voor veel bedrijven, is omdat er ook veel legacy applicaties zijn die gedoseerd vervangen moeten worden. De verouderde applicaties draaien voorlopig nog on-premise, maar worden één voor één vervangen door moderne alternatieven (SaaS) of door nieuw ontwikkelde applicaties die vaak cloudnative zijn en gebruikmaken van microservices in de cloud.

Deze manier van ontwikkelen wordt steeds populairder omdat je in een hoger tempo applicaties kan ontwikkelen en uitrollen. Veel organisaties zijn nog jaren zoet om al die verouderde applicaties te vervangen.

De echt grote organisatie zijn op het punt gekomen, dat ze de voordelen van de verschillende clouds hebben ontdekt. Daarbij hebben ze meerdere teams die met verschillende clouds kunnen werken. Hierdoor proberen ze de voordelen en het kostenplaatje van elke cloud zo optimaal mogelijk te benutten. Dit is echter alleen haalbaar voor echt grote organisaties. Het is namelijk enorm kostbaar om zoveel kennis in je organisatie te onderhouden.

VMware en Nutanix kunnen een brug bieden tussen on-premises en clouds

Als je als organisatie gedwongen wordt om snel te migreren van on-premises naar de cloud. Of je organisaties groeit wereldwijd zo snel, dat je ook snel meerdere clouds moet adopteren. Dat kunnen VMware of Nutanix interessant zijn.

Beide bieden een multi-cloud platform, waarbij er als het ware een laag over je on-premise omgeving en de verschillende clouds wordt gelegd. Die laag biedt een uniforme omgeving waarin je al je workloads kan uitrollen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een uniforme laag, kan je workloads ook met één druk op de knop migreren tussen de verschillende clouds of on-premises datacenters.

Tip: Wat is Nutanix en hoe verovert het de hybrid- en multi-cloud-wereld

Je kan dus heel snel de workloads in je on-premises datacenter naar de cloud migreren. Of workloads van de ene naar de andere cloud migreren. Beide bieden ook tooling aan om uit te rekenen wat kostentechnisch het meest interessant is. Afhankelijk van het CPU-gebruik, werkgeheugen en de opslagcapaciteit kan de ene cloud goedkoper zijn dan de andere. Ook kan een on-premise omgeving worden meegenomen in de kosten.

Veel middel en grote organisaties hebben vaak intern een IT-team met veel VMware-kennis. Een logische keuze kan dan zijn om overal VMware uit te rollen. On-premises gebruik je waarschijnlijk al VMware, dus dan ook maar in de cloud. Feit is dat je dan een uniforme infrastructuur omgeving hebt, maar het is vaak niet voordeliger. Het neemt ook niet de volledige cloudmanagement uit handen.

Keuzes zijn ruim, maar de beslissing blijft lastig

Al met al kunnen we concluderen dat de keuzes tussen een eigen datacenter, een colocatie, een managed regionaal datacenter of toch één of meerdere clouds niet eenvoudig te maken is. We bieden enkele handvatten in dit artikel waarop je een keuze kan baseren. Een artikel bieden waarop je meteen een definitieve keuze kan maken zou ideaal zijn, maar is helaas niet haalbaar. Het is echt afhankelijk van je workloads, het budget en de compliance eisen.

Het verstandigste is dan ook om hier met je IT-partner over te sparren. Als je die niet hebt omdat je veel intern doet, adviseren we om er wel een externe expert bij te betrekken. Je hebt namelijk kans dat je interne organisatie zich gaat verzetten, omdat die niets uit handen wil geven.

Techzine organiseert op 6 december van 11:00 tot 13:00 een lunchsessie in DeFabrique bij Utrecht, waarin we de grote IT-uitdagingen van organisaties bespreken. We doen dit middels een algemene presentatie van de uitdagingen die in het onderzoek naar voren komen. Gevolgd door losse rondetafelgesprekken die inzoomen op een specifieke uitdaging. Infrastructuur zal daar ongetwijfeld aan bod komen. Wil je hieraan deelnemen en ons helpen tot een kwalitatief onderzoek te komen. Vul dan de enquête in. Het kost slechts 3 minuten van je tijd.