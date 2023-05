UnifabriX zorgt ervoor dat datacenters hun servers en apparatuur beter kunnen gebruiken. Het doel is om het potentieel van de performance en schaal te ontgrendelen. Hiervoor worden de CXL Smart Memory Nodes ingezet. We bezochten het bedrijf in Haifa, waar CEO Ronen Hyatt en CTO Danny Volkind ons meer over de technologie vertellen.

Om de technologie van UnifabriX beter te begrijpen, is het belangrijk eerst wat uitleg te geven over CXL. Dit staat voor Compute Express Link, een interconnect-technologie om de communicatie tussen CPU’s, GPU’s, FPGA’s en andere hardware te verbeteren. Het maakt gebruik van een architectuur om de bandbreedte en efficiëntie van de gegevensoverdracht te verhogen en de complexiteit van het systeem te verminderen. Momenteel is CXL 3.0 de nieuwste standaard die wordt ontwikkeld door het CXL Consortium, een standaardiseringsgroep voor de ontwikkeling van de technische specificaties.

Waarom CXL?

Als we kijken naar waarom CXL interessant is, dan is het goed om even de verschillen te benoemen ten opzichte van de wat bekendere en vergelijkbare interconnect-technologie PCIe. Het verschil tussen CXL en de vergelijkbare interconnect-technologie PCIe zit hem vooral in de dataoverdracht. Bij PCIe wordt data alleen tussen twee apparaten uitgewisseld, terwijl CXL meerdere hardware-oplossingen met elkaar kan verbinden. Hierdoor is CXL schaalbaarder dan PCIe. Daarnaast biedt CXL ondersteuning voor functies als cache-coherentie en shared memory, waardoor de verschillende componenten van een systeem naadloos kunnen samenwerken en data kunnen delen zonder dat de software dit expliciet hoeft te beheren. Dit maakt het gemakkelijker om complexe systemen te ontwerpen en beheren.

Daarnaast is bij het ontwerpen van CXL rekening gehouden met de performance voor data-intensieve applicaties. Bij AI en analytics is het cruciaal om grote hoeveelheden data snel tussen apparaten over te dragen. CXL belooft dit aan te kunnen door hogere throughput en lagere latency.

De Smart Memory Node

Met die kennis over CXL zag UnifabriX mogelijkheden om problemen aan te pakken waar grote bedrijven mee te maken krijgen. In de introducerende presentatie die we bijwonen stipt UnifabriX de DRAM-banbreedte-, DRAM-capaciteits- en DRAM-kostproblemen aan. Zo stelt het bedrijf dat de DRAM-bandbreedte de prestaties in HPC-omgevingen limiteert, terwijl de DRAM-capaciteit een knelpunt is voor exascale computing. Bovendien zou DRAM zo’n 50 procent van de serverkosten voor rekening nemen, meent UnifabriX.

“DRAM is een barrière voor het schalen van compute. De mismatch van capaciteit en bandbreedte tussen compute en memory zorgt ervoor dat performance en Total Cost of Ownership als het ware ontspoort. De introductie van CXL biedt nieuwe kansen”, aldus UnifabriX.

Waar de focus van UnifabriX dan ook vooral ligt is het leveren van CXL Smart Memory-oplossingen voor HPC-datacenters. Het spreekt hierbij zelf over het bieden van de ultieme oplossing voor het schalen van geheugencapaciteit en bandbreedte. Het moet de “knelpunten tussen compute en memory wegnemen, om de volledige prestaties van compute-intensieve workloads te ontgrendelen”.

Het is nu mogelijk

Wat Hyatt en Volkind hierbij benadrukken, is dat de technologie van UnifabriX nu al in omgevingen kan draaien. Deze boodschap willen ze uitdragen vanwege het feit dat het bedrijf in 2020 is opgericht en eind 2022 zijn CXL-systeem live demonstreerde tijdens de SC22 high performance computing-conferentie. “Met high-performance memory pooling en -sharing gekoppeld aan extra geheugenbandbreedte, brengt UnifabriX de HPC-industrie een volledige nieuwe manier om datacenters te structuren en prestatie-uitdagingen en -knelpunten op te lossen”, stelde UnifabriX destijds.

“Als eerste bedrijf in de CXL-arena dat zich richt op prestaties, introduceert UnifabriX zijn Resource Processing Unit, die de Data Processing Unit evolueert om de volledige kracht van CXL en PCIe te benutten, het gebruik van de CPU te verbeteren en de systeembrede bandbreedte te vergroten. Het volledig ontwikkelde prototype van UnifabriX zal als eerste rapporteren over de prestaties met gestandaardiseerde, door de industrie gebruikte benchmarkingtools. Met zijn RPU stelt UnifabriX HPC- en datacenterspelers in staat om de grenzen van het traditionele fysieke geheugen te overschrijden en de volgende generatie HPC-prestaties tot stand te brengen”, besluit het bedrijf over de demo.

Tijdens de IT Press Tour bezochten we meerdere bedrijven in Israël. Lees ook eens de eerdere artikelen over CTERA, Rookout, FinOut en Pliops terug.