Pliops heeft met de Extreme Data Processor (XDP) een vrij uniek product voor datacenters ontwikkeld. Het doel is om de prestaties van databases, analytics, AI/ML, gedistribueerde bestandssystemen, software-defined storage en meer drastisch te verbeteren en tegelijkertijd de infrastructuurkosten te verlagen. Tijdens ons bezoek aan het bedrijf in Israël leerden we meer van Global VP Products & Marketing Tony Afshary over de missie en werkwijze.

Pliops richt zich primair op het maximaliseren van de prestaties van SSD’s. SSD’s zijn populair in bedrijfsomgevingen vanwege hun snelle schrijf- en leessnelheden. Veel datacenters maken gebruik van SSD’s als basis voor apps en data. Dat geldt zeker voor de klanten van Pliops; vaak zijn het de grootste SaaS- of IaaS-leveranciers of HPC-omgevingen die XDP’s inzetten in hun datacenter.

De beperkingen van SSD’s

Hoewel de prestaties van SSD’s een vooruitgang zijn, bereiken ze volgens Pliops niet de beloofde theoretische winst. Afshary beweert dat de verwachte prestatieverbetering van SSD’s ten opzichte van HDD’s (1000x) niet wordt behaald. Hij deelde een slide met ons waarin hij sprak over het data-computeknelpunt, waarin hij een kloof identificeert tussen de prestaties van SSD’s en CPU’s.

Pliops stelt dat de belofte van duizend keer hogere prestaties onder andere moeilijk te realiseren is vanwege het functioneren van storage engines. Dit softwarecomponent brengt applicatiegegevens naar de SSD’s en voert stappen uit zoals compressie, indexering en garbage collection. Volgens Pliops veroorzaakte dit geen probleem bij HDD’s, maar vanwege de hoge prestaties van SSD’s is dat nu wel het geval.

Om toch de hoge prestaties te bereiken, worden vaak shortcuts genomen. Zo’n shortcut kan bijvoorbeeld leiden tot write amplification, waarbij meer data op de SSD’s wordt geschreven dan nodig is. Dergelijke shortcuts van de storage engines belasten de server-cpu volgens Pliops zwaar.

Extreme Data Processor

Met de Extreme Data Processor biedt Pliops een oplossing voor dit probleem. Dit is een hardwaregebaseerde storage engine die in de server wordt geplaatst. Het werkt met alle grote servermerken (HPE, Dell, Lenovo, Cisco en Supermicro) en SSD-merken (Intel, WD, Samsung, Micron, Kioxia en Solidigm). De XDP beschikt over algoritmen en datastructuren om de processen efficiënter te laten verlopen.

Wanneer een XDP in een datacenter draait, wordt het eerder genoemde probleem van write amplification geëlimineerd, waardoor meer opslagruimte overblijft. Bovendien vermindert de compressietechnologie, zelfs na softwarematige compressie, de hoeveelheid data.

Op de XDP draaien ook de Data Services, welke de applicatieprestaties, opslagcapaciteit en betrouwbaarheid van data verbeteren. Ten eerste is er RAIDplus, een inline datacompressie-technologie waarmee gebruikers RAID-5-achtige protectie kunnen configureren zonder fysieke capaciteit te verliezen. Hierdoor kan data op een drive na een storing worden hersteld.

De andere twee Data Services lijken wat meer op elkaar. Zo is AccelDB een database-accelerator voor SQL-applicaties MySQL, MariaDB en PostgreSQL. Ook richt AccelDB zich op NoSQL-applicatie MongoDB en software-defined storage. Het versnelt de prestaties van deze databases en optimaliseert de data-infrastructuur. De andere oplossing AccelKV is op zijn beurt een key-value accelerator voor storage-engines RocksDB en WiredTiger. Het versnelt de prestaties van deze engines en verbetert de opslagcapaciteit en betrouwbaarheid van data.

Datacenterarchitectuur opnieuw vormgeven

Pliops is actief in grote wereldwijde cloud- en enterprise datacenters en richt zich op het efficiënter inrichten van de datacenterarchitectuur om te voldoen aan de toenemende eisen van de business, zoals datagroei, meer gebruikers en nieuwe diensten. Het bedrijf ziet uitdagingen op het gebied van budgettering, infrastructuuronderhoud en energiebeheer in datacenters.

Als we kijken naar wat Pliops doet om daar ook met innovaties op in te blijven spelen, dan valt de vernieuwing van de validering en ondersteuning van Oracle Linux 8 op. Hierdoor kunnen gebruikers van beide oplossingen gemakkelijker Oracle Linux inzetten met Data Services om hun data-infrastructuur te optimaliseren en workloads te versnellen.

Met deze productvernieuwingen en de focus op het verbeteren van datacenterprestaties, zal Pliops zich blijven inzetten om de Extreme Data Processor en Data Services verder bekend te maken in de markt. Wij zijn benieuwd hoe de technologie zich verder zal ontwikkelen.

Tijdens de IT Press Tour bezochten we meerdere bedrijven in Israël. Lees ook eens de eerdere artikelen over CTERA, Rookout en FinOut terug.