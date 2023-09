Organisaties kunnen hun applicaties vandaag de dag uitrollen in enorm veel clouds. Denk aan public clouds als Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud, maar ook private clouds in je eigen datacenter. Met Dell APEX, HPE GreenLake en Lenovo Truscale kan je deze eenvoudig vorm geven. Daarnaast zijn er nog spelers als VMware en Nutanix die als het ware een laag over alle verschillende public en private clouds heen leggen en er één uniforme cloud van maken.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere dienst.

De keuze is groot, maar uiteindelijk verlangen organisaties naar een oplossing waarmee je de multi-cloud kan beheren vanuit één oplossing. Is dat nog toekomstmuziek of is dat al een reële optie? Wie heeft de sleutels voor multi-cloud in handen? Meer hierover in deze aflevering van Techzine Talks!

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 3

Techzine Talks is alweer toe aan zijn derde seizoen. Coen en Sander zijn medio 2021 begonnen met deze enterprise IT podcast en hebben in 2022 elke week de luisteraars geïnformeerd over de laatste IT-actualiteit, informatie rondom techevents of middels diepgang over IT-trends. Ook in 2023 gaan we door met deze zakelijke enterprise IT podcast. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later.

We hopen uiteraard op jullie steun als luisteraar! Door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Ook staan we open voor feedback en kan je onderwerpen insturen per e-mail.