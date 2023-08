Steeds meer bedrijven die open source-software ontwikkelen, wijken af van de bekende standaard licentiemodellen die gangbaar zijn in de open source-wereld. In plaats daarvan kiest men voor een meer commerciële licentie. De software blijft vaak wel open source, maar als organisaties het willen gebruiken moeten ze een licentie kopen. Daarnaast is er nog de rel rond RHEL.

Enkele voorbeelden van partijen die gekozen hebben voor een meer commercieel licentiemodel zijn MongoDB, ElasticSearch en recent ook HashiCorp. Het zijn echter lang niet de enige en komt wel steeds vaker voor. De oorzaak van deze switch lijkt simpelweg toe te schrijven tot geld verdienen. Het is voor open source-partijen kennelijk lastig om voldoende omzet te halen uit de ondersteuning, installatie en migratiediensten voor hun software, waardoor ze zichzelf genoodzaakt zien een ander licentiemodel te hanteren. Is open source-software vandaag de dag wellicht te goed, waardoor ondersteuning overbodig is?

De RHEL-rel

Dan is er ook nog de zogenaamde rel rondom RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Hiervan kon iedereen voorheen de broncode en binaries inzien, maar sindskort heeft Red Hat dat aangepast: enkel enterprise klanten krijgen nog toegang. Hiermee wil Red Hat het gras wegmaaien voor de voeten van partijen die een clone van RHEL aanboden onder eigen naam met een eigen ondersteuningspakket.

Het zorgde ervoor dat Ark en Rocky Linux ineens in de problemen kwamen, maar ook Oracle Linux, wat een clone van RHEL is. Dat Red Hat deze stap maakte, zorgde voor flink wat ophef in de open source-wereld. Het leverde voor dat bedrijf een deuk op het imago. Concurrent SUSE besloot om een eigen Red Hat-compatibel clone aan te kondigen, maar al snel wisten de verschillende partijen in de markt elkaar te vinden en ontstond OpenELA, de Open Enterprise Linux Association. Deze bestaat uit een samenwerking tussen Oracle, SUSE en CIQ (het moederbedrijf van Rocky Linux). OpenELA komt met een Linux-distributie die backwards compatible is met Red Hat en ook long term support moet gaan bieden.

Meer hierover in deze aflevering van Techzine Talks.

