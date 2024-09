‘BelGaN is een les voor heel Europa’: mogelijke overnemer failliete chipfabriek

Vorige week viel het faillissement definitief voor de Belgische chipfabriek BelGaN. Volgens de curatoren had geen van de vijf kandidaten een serieus bod uitgebracht. Eén van de geïnteresseerde partijen vindt deze stelling niet terecht en geeft onze redactie het volledige verhaal.

Gerard de Bourbon van het Zweedse investeringsfonds Spirit Ventures treedt op als woordvoerder van een Scandinavisch consortium dat graag de fabriek uit Oudenaarde had overgenomen. Volgens de Bourbon is de interesse er overigens nog altijd, maar de mogelijkheid niet meer.

De curatoren spraken afgelopen vrijdag het definitieve faillissement uit, met de woorden van medecurator Ali Heerman: “We trekken de stekker eruit.” Verdere onderhandelingen zijn niet meer mogelijk, merkte ook de Bourbon op dinsdag: “We hebben op dinsdag contact gezocht om informatie te krijgen over de personeelskosten en de waardering van het bedrijf. De curatoren gaven hier als antwoord een harde neen op.”

‘Te weinig informatie’

Het faillissement voor BelGaN is er definitief gekomen doordat alle voorstellen volgens de curatoren te laag waren. De liquidatiewaarde ligt volgens de curatoren op 50 miljoen euro, het Scandinavisch consortium was bereid 30 miljoen euro te geven. Dat is meer dan de helft van de geschatte waarde voor een overname op basis van blind vertrouwen, volgens de Bourbon.

Hij hekelt een gebrek aan communicatie en openheid over het prijspunt. “Ik heb veel ervaring met het overnemen van bedrijven, zelfs uit een faillissement. In mijn volledige carrière heb ik nog nooit een proces meegemaakt dat zo ‘onorthodox’ verliep, en met zo weinig communicatie.” Hij weet uit eerdere ervaringen dat het redelijk zou zijn geweest om de twee beste consortia ter discussie te brengen; het proces zou dan voorbij zijn en ongetwijfeld een positief resultaat voor de werknemers hebben opgeleverd.

Het Scandinavisch consortium blijkt alle belangrijke informatie te hebben verkregen via eigen contacten en opzoekwerk. Onzekerheden over het materieel en de arbeidskrachten die bij een nieuwe eigenaar in de fabriek zouden blijven, maakten het onmogelijk om met vertrouwen een ​​bod van 50 miljoen euro uit te brengen. Er werd echter wel een toezegging gedaan voor 360 medewerkers, voorgesteld door het management, maar in dat voorstel bleef het onduidelijk welk type medewerkers op sleutelposities zouden overblijven. Het is gebruikelijk om alle gegevens te ontvangen, maar het managementteam en de curatoren wezen herhaalde verzoeken allemaal af, met de GDPR als excuus. Dit is echter wel mogelijk als een ​​getal wordt gegeven zonder werknemersnamen gaat, weet de Bourbon.



De Bourbon geeft aan dat dit slechts één van de redenen was om het overnamebod niet te verhogen naar de 50 miljoen euro die curatoren graag hadden ontvangen. “Er is nog een andere factor bij het bod waarmee we rekening hebben gehouden. De koers zal uiteraard aanzienlijk dalen, en de klanten zijn allemaal Chinees. We dachten dat het extreem moeilijk zou zijn om het klantenbestand te behouden, waardoor de cashflow minimaal zou zijn.”

Les voor Europa

Voor BelGaN is het faillissement nu definitief gekomen. Dat vindt de Bourbon een spijtige zaak en ook de belangrijkste reden om zijn kant van het verhaal te vertellen. Binnen Europa zijn het aantal chipfabrieken namelijk erg beperkt en daarom kunnen we het ons eigenlijk niet veroorloven nog een fabriek te verliezen. “Covid heeft ons met de neus op de feiten gedrukt en Europa laten inzien dat we meer fabrieken nodig hebben op het eigen continent.” Met de teloorgang van BelGaN gebeurt eigenlijk het omgekeerde van wat de Europese leiders voor ogen hadden, we starten geen fabrieken, maar sluiten er net één.

Bourbon vindt België in het bijzonder een interessante plaats doordat er veel kennis in het land aanwezig is met het onderzoekscentrum imec uit Leuven. Het is belangrijk dergelijke expertise te ondersteunen en in Europa te houden. Het grootste deel van de expertise van BelGaN gaat nu verloren naar Azië, want veel personeelsleden hebben al aanbiedingen aangenomen van niet-Europese bedrijven. “We moeten hier als Europa dus van leren”, besluit de Bourbon.

Veel waarde in GaN

GaN of galliumnitride kan een interessant middel zijn om het doorgaans gebruikte silicium op een wafer mee te vervangen. Voornamelijk in de productie van elektrische auto’s, hardware voor AI en zonnepanelen, is er veel vraag naar. Dat komt doordat het middel zeer geschikt is voor hoge stroomsterktes en chips energiezuiniger maakt.

De markt staat echter nog in de beginfase, waardoor het productieproces en verder onderzoek veel geld vereisen. Infineon meldde gisteren een doorbraak te hebben met GaN, nadat het erin was geslaagd om op grote schaal wafers te produceren van het middel. Volgens Infineon kunnen hierdoor per wafer 2,3 keer zoveel chips worden gemaakt.

