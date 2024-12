Observability wordt steeds belangrijker: wat is het en wat kun je ermee?

Observability is een belangrijk gespreksonderwerp binnen organisaties. Zowel vanuit IT- als securityperspectief is inzicht in hoe omgevingen functioneren en vooral ook hoe ze niet functioneren van cruciaal belang. De laatste tijd gaat het ook steeds meer om zogeheten Unified Observability. Om daar meer over te weten te komen, spraken we met Chris Geebelen van Dynatrace, een bedrijf dat zich al bijna twintig jaar bezighoudt met wat we nu observability noemen.



Observability heeft een wat obscuur imago, merken we vaak in gesprekken. Want wat is het nu eigenlijk precies? Wat houdt het voor systemen, endpoints en andere locaties in om ‘observeerbaar’ te zijn en zijn ze het allemaal van zichzelf? En is observability niet gewoon een modieuze nieuwe naam voor monitoring?

Deze en andere vragen stellen we aan Geebelen in deze nieuwe aflevering van Techzine Talks. Om observability goed in te kunnen richten en in te kunnen zetten, is het namelijk zaak voor organisaties om eerst goed te snappen wat het is. Dat gebeurt zeker nu ook grotere spelers zoals Cisco en HPE zich ermee gaan bemoeien de laatste jaren steeds beter.

Wat is Unified Observability?

Dynatrace bestaat al sinds 2005 en is vanaf het ontstaan al bezig met wat we nu observability noemen. Inmiddels zijn we aangeland in het tijdperk van Unified Observability. Het samenvoegen van de observabilitydata van alle onderdelen van organisaties kan namelijk nog meer waarde uit die data halen. We bespreken met Geebelen waar die waarde exact inzit.

Daarnaast bespreken we ook uitgebreid met Geebelen wat de verschillende toepassingen zijn van observability(-data). Er zit bijvoorbeeld een sterke securitycomponent aan observability. Als je precies ziet wat er allemaal gebeurt binnen de infrastructuur van een organisatie, zie je immers ook de slechte dingen die gebeuren. Daarnaast zet Dynatrace de nodige stappen op het gebied van business analytics. De data die in het platform van het bedrijf zit, kan er zomaar aan bijdragen dat een organisatie als geheel beter gaat renderen.

Observability opereert al met al op meerdere snijvlakken, waaronder IT, security en operations. Vandaar ook dat Unified Observability belangrijk is om deze verschillende domeinen aan elkaar te koppelen. Hoor alles over de staat van observability in ons gesprek met Chris Geebelen van Dynatrace.

