Open-source Pharia-model van Aleph Alpha voldoet volledig aan AI Act

Aleph Alpha brengt twee open-source-modellen uit die volledig in orde zijn met de Europese AI Act. De modellen van de Duitse start-up zijn duidelijk gericht op Europese ondernemingen en tonen de haalbaarheid van de nieuwe AI Act.

Het nieuwe aanbod van Aleph Alpha bestaat uit twee large language modellen (LLM’s) van gelijke grootte: zeven miljard parameters. De nieuwe familie kreeg de naam Pharia en bestaat uit het standaard Pharia-1-LLM-7B-control-model en de ‘aligned’-versie van ditzelfde model. De laatste versie moet een meer betrouwbare variant zijn als gevolg van extra training. Minder biases en onbetrouwbare of valse output dus eigenlijk.

Tegenwicht tegen Amerikaanse AI-dominantie

Het nieuwe aanbod van Aleph Alpha is om drie redenen belangrijk. Op die redenen gaan we dieper in, maar in het algemeen is het een validatie voor de Europese AI Act en voedt het nieuw debat binnen de open-source-wereld.

De twee nieuwste modellen van Aleph Alpha verzekeren Europese ondernemingen van continuïteit onder de Europese AI Act. De twee LLM’s zijn namelijk vanaf de lancering al honderd procent compliant met de wetgeving. Het is verstandig van Aleph Alpha om in de benadering volledig op de Europese markt te richten. Bekende concurrenten in het AI-landschap zijn doorgaans van Amerikaanse oorsprong.

Door de Duitse herkomst van het bedrijf, is er vanuit Aleph Alpha een grotere focus op de Europese markt. Dat komt duidelijk terug in de beschikbaarheid van verschillende Europese talen waar de LLM’s mee kunnen werken. De modellen zijn cultureel en taalkundig geoptimaliseerd voor de talen Duits, Frans en Spaans.

Open-source in goed daglicht

Tegelijk legt de lancering het vuur aan de schenen van modellen waar de broncode van geheim blijft. Dat is bijvoorbeeld het geval bij OpenAI-LLM’s, Gemini van Google en Claude van Anthropic. Bij open-source-modellen wordt doorgaans verwacht dat de prestaties minder zijn dan van hun gesloten tegenhangers. Het is in het verleden al bewezen door Meta dat deze veronderstelling niet altijd waar is.

Eerste testen van Pharia die gedeeld werden op Hugging Face tonen aan dat Pharia minder goed presteert dan het Meta-model Llama-3.1-8B-instruct. Pharia blinkt echter uit in gespecialiseerde taken waarbij controle over de modeluitvoer van het grootste belang is. Het model van Meta bestaat bovendien uit iets meer parameters en is op redelijk recente informatie in de AI-wereld getraind, aangezien het model ongeveer een maand voor Pharia beschikbaar kwam. Llama-3.1 zou het concurrentievoordeel daarom kunnen halen uit het groter aantal parameters dat het in de strijd kan gooien.

Debat over open-source-AI en Europa

De release is tot slot een duidelijk tegenwoord op de zorgen die de CEO’s van Meta en Spotify recent deelden. Mark Zuckerberg en Daniel Ek verwijten daarin Europa innovatie met open-source AI-modellen de nek om te draaien door tè strikte regulering. Bij Meta houden deze zorgen de lancering van Llama-modellen in Europa tegen. “Daardoor krijgen Europese organisaties geen toegang tot de nieuwste open-source-technologie.”

Dit commentaar kan worden geminimaliseerd omdat het komt van het Amerikaanse Meta, waardoor de aanwezigheid van de Spotify-CEO, een Zweeds bedrijf, zo belangrijk is. Ek maakt zich voor zijn eigen bedrijf niet werkelijk zorgen rondom de AI Act doordat het voldoende kennis in huis heeft door de vroege investeringen in AI. Hij uit wel zorgen voor start-ups die volgens Ek zullen verdwalen in complexe regelgeving en zo niet kunnen doorgroeien.

Volgens Zuckerberg en Ek geven open-source AI-modellen Europa het potentieel om innovatie, samenwerking en economische groei te bevorderen. De release van Pharia haalt dan weer de hele beargumentatie van de CEO’s neer. Het open-source-model is beschikbaar in Europa, voldoet aan de AI Act en komt ook nog eens van een start-up. Het succes van de modellen en het bedrijf moeten zichzelf alleen wel nog bewijzen, voordat we de zorgen van de CEO’s helemaal kunnen vergeten.

HPE is partner om organisatie te bereiken

Het nieuwe aanbod van Aleph Alpha heeft verschillende troeven om onder andere OpenAI, Google en Meta uit te dagen. Om het van potentieel tot succes om te buigen, heeft het nog tractie bij de markt nodig. Daarvoor kan het partnership met HPE een belangrijke aanjager zijn. Via HPE GreenLake for Large Language Models krijgen organisaties de juiste middelen om met LLM’s aan de slag te gaan. Aangezien het open-source-model Luminous van Aleph Alpha al beschikbaar was op dit aanbod, is het een kwestie van tijd voordat Pharia beschikbaar staat voor gebruik.

Voor organisaties is de keuze tussen de twee modellen, de standaard- of de ‘aligned’-versie, normaal eenvoudig: waarom kiezen voor een minder betrouwbare optie als deze evenveel resources verbruikt? De uitgave van de standaardversie is gericht op onderzoekers. Onderzoek naar de mogelijke gevaren en risico’s van een LLM is een vereiste onder de AI Act. De wetgeving moet een garantie zijn dat modellen geen ‘black box’ worden waarin data wordt ingevoerd en dit na een onduidelijk proces een niet te voorspellen output geeft. Wie niet hoort tot die doelgroep hoeft eigenlijk alleen over de ‘aligned’-versie iets te weten.

Hartelijk welkom, Pharia

Aleph Alpha snijdt met de lancering van Pharia dus meteen verschillende actuele topics aan. Andere open-source-modellen hebben in het verleden al wel voorgedaan dat er geen reden bestaat in de AI-wereld om alles closed-source te houden. Pharia voegt daar nog een unieke dimensie aan toe door volledig in lijn te zijn met de Europese AI Act. Deze recente wetgeving laat nog steeds veel stof opwaaien binnen de AI-wereld, die voornamelijk door Amerikaanse spelers wordt gedomineerd. (Tegen)wind van een Europese speler mag daarom zeer hartelijk worden ontvangen.

Voor het Europese alternatief werd eerder het Franse Mistral AI geopperd. Binnen de AI Act is het verhaal van Aleph Alpha echter interessanter. Mistral AI heeft binnen die wetgeving zichzelf in een moeilijke positie gewerkt. Het pleitte hard voor mildere regulering voor Europese start-ups en net nadat daar gehoor aan werd gegeven, sloot het een deal met het Amerikaanse Microsoft. Dat zorgde er enerzijds voor dat parlementsleden zich bespeeld voelden en anderzijds voor Amerikaanse inmenging in een Europees bedrijf.