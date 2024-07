AI-pc heeft op termijn grote impact op organisaties

De AI-pc is gearriveerd, of toch wat we op dit moment de AI-pc noemen. Deze markt is nog altijd sterk in beweging, dus het is lastig om een definitieve definitie ervan te geven. Wat mogen we ervan verwachten? En hoe moeten organisaties omspringen met de AI-pc? Deze en andere vragen stellen we aan Koen van Beneden, Managing Director Benelux bij HP.

We zijn als journalisten altijd een beetje sceptisch als we weer eens iets horen over de next big thing en hoe dat ons leven fundamenteel zal gaan veranderen. We moeten het ook nog maar zien met de AI-pc. Dat het de nieuwe standaard wordt, lijdt geen twijfel. Daar hebben we recent ook al eens een aflevering over opgenomen. We zijn inmiddels weer enkele maanden verder en de nieuwste AI-pc’s zijn inmiddels op de markt. Hoog tijd om het er nog eens over te hebben, maar dan nu met iemand die er dagelijks mee te maken heeft. Zo iemand is Koen van Beneden.

Wat maakt de AI-pc nu zo bijzonder en waarom zouden mensen en dan met name organisaties er goed aan doen om hun oren te spitsen? Kan het er zelfs voor gaan zorgen dat organisaties eerder overgaan op het vervangen van de laptopvloot? Of is het toch echt de weg van de geleidelijkheid die de AI-pc tot een succes zal maken? We hebben vragen genoeg aan Van Beneden, zoveel is duidelijk. We gaan in deze aflevering niet alleen in op de kenmerken en de aanschaf van AI-pc’s overigens. We hebben het ook uitgebreid over hoe organisaties ermee aan de slag kunnen en wellicht zelfs moeten. Want de impact van AI-pc’s gaat volgens Van Beneden op termijn toch best groot zijn.

Luister snel naar deze wat ons betreft interessante nieuwe aflevering van Techzine Talks.

