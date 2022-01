Wat waren de belangrijkste overnames in 2021

De beste wensen allemaal! Wij trappen het nieuwe jaar af met een terugblik op de overnames van 2021. Een overname zegt namelijk best wel wat over de strategie van het bedrijf. We gaan in deze podcast door een hele rits overnames heen van 2021, bespreken wat ons is opgevallen en wat we ervan verwachten.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

Overnames die we onder meer bespreken: Salesforce neemt Slack over, T-Mobile in handen van investeerders, Microsoft koopt Nuance, SAP doet meerdere overnames, hetzelfde geldt voor Cisco. Wat te denken van de splitsing van IBM en de afsplitsings van VMware bij Dell.

In 2022 kan je elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. We gaan gewoon door met Techzine Talks. We hopen op jullie steun als luisteraar, breng onderwerpen aan, deel de afleveringen die je boeiend vind en geef vooral feedback. We horen het graag.

