Bij keuzevrijheid voor de thuiswerkplek hoort ook een Mac

De coronacrisis heeft tot nieuwe inzichten geleid in de manier waarop we werken. Fysieke ontmoetingen blijven belangrijk, maar zeker niet elke dag. Virtueel en remote werken heeft een plek gekregen in de samenleving. Nu is het aan bedrijven om beleid te maken hoe we remote werken na corona. De werknemer krijgt daarbij een keuze voor zijn of haar thuiswerkplek. Is daarin ook plek voor een Mac?

Veel mensen werken door corona noodgedwongen thuis. Dit is van de ene op de andere dag ontstaan. Voor veel bedrijven was het een hele uitdaging om het op korte termijn te realiseren. Nu het eind van de coronacrisis in zicht lijkt, is het tijd om nieuw beleid te ontwikkelen. Hoe gaan we werken na corona? Voor de meeste bedrijven is dat deels op kantoor en deels thuis. Dat thuiswerken moet nu ook goed worden geregeld en binnen het beleid passen. De apparaten voor thuiswerken worden daarbij ook tegen het licht gehouden. De mogelijkheden zijn eindeloos: laptops, desktops of zelfs nieuwe form-factors, zoals de iMac of Optiplex Ultra.

Bij sommige bedrijven hoort de keuze om een Apple Mac te gebruiken nog niet tot de standaard opties. Maar waarom eigenlijk niet? In de huidige tijd zou je met elk apparaat moeten kunnen werken. Uiteindelijk is het apparaat dat het best bij de werknemer past, ook het apparaat waar hij of zij het productiefst op zal zijn. Iets dat waardevol is voor de werkgever en vaak over het hoofd wordt gezien.

Zeker bedrijven die personeel aantrekken onder de 30 jaar krijgen hiermee te maken. Veel van de nieuwe talenten hebben tijdens hun studie de voorkeur voor een Mac en eigenlijk nooit met Windows gewerkt. Dit is mede te danken aan Apple’s successen de afgelopen 10 jaar. Is het opdringen van een Windows-systeem dan wel slim? Voor het aantrekken van jong talent kan je als bedrijf niet meer om de Mac heen. Ook blijkt uit onderzoek dat personeel eerder kiest voor bedrijven waar ze wel hun gewenste devices kunnen uitzoeken. Of het nou gaat om pc’s of smartphones.

Een Mac doet niet onder voor een pc

We gingen in gesprek met JAMF, een bedrijf gespecialiseerd in het beheren en beveiligen van Apple-apparatuur. Of het nou gaat om MacBooks, Mac Mini’s, iMacs, iPhones, iPads of zelfs Apple TV’s: het bedrijf kan alle Apple-apparaten beheren en beveiligen.

Zo vroegen we aan JAMF wat de voordelen zijn voor werkgevers om voor Macs te kiezen. JAMF legt uit dat je een Apple Mac niet vooraf hoeft te configureren als bedrijf. Vanuit de JAMF Cloud kan je alle configuraties, policies, applicaties en updates regelen voor de Macs in het bedrijf, alsmede voor nieuwe Macs die worden aangeschaft. Hiervoor hoeft het apparaat niet eerst langs de IT-afdeling.

Als een werknemer een nieuw bestelde Mac krijgt thuisbezorgd en vervolgens inlogt met zijn zakelijke e-mailadres en wachtwoord, zal het systeem automatisch verbinding zoeken met Apple’s Cloud. De cloud ziet dat het systeem is geregistreerd voor zakelijk gebruik. Via de cloud zal vervolgens contact worden gelegd met JAMF om de JAMF-agent, bijbehorende configuraties en applicaties op het systeem te laden.

Alle benodigde applicaties worden vervolgens automatisch geïnstalleerd. De policies worden geactiveerd en het systeem wordt in zijn geheel beveiligd. Vanaf dat moment kan de systeembeheerder van het bedrijf via de JAMF Cloud het systeem beheren. De beheerder kan naar wens nog specifieke applicaties per gebruiker of gebruikersgroep installeren. Ook worden applicatie- en systeemupdates van hieruit geregeld, alsmede zaken als identity- en accountmanagement.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld multi-factor-authenticatie verplichten of beperkte toegang instellen afhankelijk van de locatie. Gevoelige bedrijfsgegevens zijn bijvoorbeeld wel in te zien als de werknemer op kantoor is, maar niet als de werknemer remote aan het werken is. Al het beheer kan op afstand worden geregeld zonder het apparaat in handen te hebben. Precies wat de systeembeheerder vandaag de dag mag verwachten. Qua management, updates en beheer doet een Mac-systeem dus niet onder voor een Windows-systeem.

Het beheer via de JAMF Cloud is ook zeer betaalbaar. Het is daarmee geschikt voor alle bedrijven: van de kleintjes tot de hele grote met honderdduizenden werknemers. Zo heeft IBM maar liefst 277.000 Apple-apparaten in gebruik. Duidelijk bewijs dat de Mac ook op grote schaal ingezet kan worden, en niet meer is weg te denken uit het hedendaagse bedrijfsleven. Om die 277.000 Apple-apparaten te beheren heeft IBM overigens slechts 78 mensen in dienst.

IBM heeft ook onderzoek gedaan onder het personeel om te zien wat het effect is geweest van deze massale switch naar Mac-systemen. IBM-werknemers met een Mac zijn over het algemeen meer tevreden. Ook is er minder behoefte aan additionele software. Ten opzichte van Windows-gebruikers zag IBM onder Mac-gebruikers een stijging van 22 procent onder werknemers die boven verwachting presteren. Tot slot wist IBM te melden dat Mac-gebruikers op de salesafdeling verantwoordelijk zijn voor de grotere deals.

Op basis van dit onderzoek stelt IBM dat de total cost of ownership van een Mac lager is dan van en Windows-pc. Nog een reden voor werkgevers om de Mac te omarmen.

Apple realiseert met eigen chips meer betaalbare Macs

Tot voor kort waren de systeemconfiguraties van Mac-systemen identiek aan die van Windows-machines. Vorig jaar heeft Apple de stap gezet om Macs te gaan ontwikkelen met de eigen ARM gebaseerde M1-chips, ter vervanging van de Intel-processoren. Dit zijn chips die qua ontwerp lijken op de chips in smartphones, maar vele malen krachtiger zijn, omdat er meer ruimte is in een pc dan in een smartphone, onder andere voor koeling.

Door de keuze te maken voor eigen chips heeft Apple min of meer afscheid genomen van de Intel-processoren. Een van de voordelen die Apple hiermee bereikt, is dat de nieuwe Macs net wat betaalbaarder zijn. Daarnaast zijn ze ook een stuk krachtiger en hebben ze geen last van de beveiligingsproblemen die de afgelopen jaren zijn opgedoken. De M1-chips doen dus niet onder voor de Intel-chips.

Voor de thuiswerkplek zijn er verschillende interessante systemen beschikbaar. Voor werknemers die vooral thuiswerken zijn er de nieuwe iMacs. Deze zijn niet alleen krachtig, maar ook erg hip. Ze worden namelijk geleverd in allemaal vrolijke kleurtjes. Voor een prijskaartje van 1449 euro heb je al een kant-en-klaar iMac-systeem.

Ook de MacBook Pro’s zijn inmiddels ook voorzien van de krachtige M1-chips. Dit systeem is zeer geschikt voor werknemers die veel onderweg zijn en willen beschikken over krachtige prestaties. Een 13-inch MacBook Pro-model is verkrijgbaar vanaf 1449 euro.

Voor werknemers die uit de voeten kunnen met wat minder prestaties is er ook nog de Apple MacBook Air, verkrijgbaar vanaf 1129 euro. Deze beschikt over een minder krachtige M1-chip. Er is hiermee voldoende en betaalbare keuze.

JAMF Cloud is geschikt voor elk bedrijf

Vanuit de JAMF Cloud kan elke Apple-systeem worden beheerd. Het maakt niet uit of dat 10, 100, 10.000 of zelfs 100.000 systemen zijn. De JAMF Cloud is schaalbaar, waar de cloud om bekendstaat.

Ook SAP heeft de stap gezet om alle Apple-devices te gaan managen met JAMF. De ERP-reus begon met een on-premise JAMF-server, maar zag al snel in dat met de groei van het aantal systemen het lastig werd om alle Macs goed te beheren. Zeker met een on-premise server, omdat alle devices dan ingelogd moeten zijn op het bedrijfsnetwerk. Daarom is de stap gezet naar de cloud. Zo kunnen ook Macs die vooral remote werken beheerd worden. Ook is de bestaande MDM-oplossing voor iOS-apparaten vervangen door JAMF, zodat het Mac-team alle Apple-apparatuur met JAMF kan beheren. Verder verwacht SAP nog flink wat apparaten te gaan toevoegen, waardoor het nu eenvoudig kan opschalen middels de JAMF-cloudoplossing.

Een van de grote voordelen die SAP zag in het gebruik van Apple-apparaten, is het contract met Apple om onbeperkt gebruik te kunnen maken van AppleCare. Hierdoor kunnen SAP-werknemers als ze problemen hebben met hun Mac, of dat nou een software- of hardware-probleem is, zelf contact opnemen met Apple voor een oplossing. Hierdoor wordt het interne IT-team veel minder belast. Het IT-team kan zich daardoor met de belangrijke zaken bezighouden.

Conclusie

Het mag duidelijk zijn dat Apple-apparatuur niet langer is weg te denken uit het bedrijfsleven. Ook zijn er geen argumenten meer te bedenken voor een IT-team op Apple’s buiten de deur te houden. Vandaag de dag verlangen werknemers naar meer keuze en dan betekent een gemixt ecosysteem van systemen, met Apple Mac’s en Windows-machines. Wel dien je macOS-systemen goed te ondersteunen en te beheren, zoals met JAMF en AppleCare. Uiteindelijk doen bedrijven dat ook bij Windows-machines, dus daarin zit geen verschil. Veel bedrijven zijn nu bezig met hun beleid na corona en hoe ze het thuiswerken gaan inrichten. Hoe moeten die werkplekken eruit komen te zien en uit welke apparatuur mag het personeel kiezen? Zeker met veel jong talent in dienst kan een Mac dan niet ontbreken.