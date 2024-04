Aangewakkerd door de GenAI hype, waarin krantenkoppen worden gedomineerd door waarschuwingen over de gevaren van kunstmatige intelligentie (AI), staat Phaedra Kortekaas, Managing Director Benelux bij SAS, bekend als een baken van AI-optimisme. Phaedra ziet de toekomst van AI optimistisch in – haar drijfveer om AI positief toe te passen in de maatschappij, zoals binnen de gezondheidszorg en onderwijs, weerspiegelt haar geloof in de kracht van technologie om de wereld ten goede te veranderen. Phaedra is ervan overtuigd dat het narratief rondom AI positiever moet worden om het volledige potentieel ervan te kunnen benutten. Ze vertelt over de soms eenzijdige berichtgeving rondom AI, haar visie op deze technologie en de belangrijke rol die overheden en het onderwijs hebben bij het klaarstomen van de maatschappij voo de snelle opkomst van AI.

AI: het onbegrepen kindje

Phaedra’s passie voor AI-optimisme is geworteld in haar overtuiging dat negatieve berichtgeving over de technologie vaak de overhand heeft in het nieuws, terwijl AI juist veel oplossingen biedt voor maatschappelijke problemen. “Slecht nieuws lijkt goed nieuws altijd te domineren, dit trekt nou eenmaal meer de aandacht. Hetzelfde lijkt te gelden voor AI”, vertelt Phaedra. Dit terwijl AI zich uitstekend leent voor maatschappelijke doeleinden; van het aanpakken van schaarste in de zorg en het voorspellen van toekomstige klimaatscenario’s tot oplossingen die ondersteunen bij het bestrijden van criminaliteit. Phaedra benadrukt daarom het belang van een gebalanceerd narratief rondom AI. “In de gesprekken over AI ligt de focus vaak op dystrofische scenario’s, enge robots en het verdwijnen van werk”, merkt Phaedra op. “Echter wordt AI steeds vaker ingezet voor sociale doeleinden. Deze positieve kanten worden te weinig besproken.”

“Het is belangrijk dat verschillende belanghebbenden, waaronder besluitvormers zonder diepgaande AI-expertise, kritische vragen stellen over data en de werking van AI-modellen om een beter begrip te krijgen van de implicaties van AI-toepassingen. AI biedt nieuwe mogelijkheden voor creativiteit en innovatie, waarbij gebruikers worden ondersteund door intuïtieve interfaces en ‘copilot’-functies. De technologie is dan ook niet meer weg te denken uit de dagelijkse bedrijfsvoering, de maatschappij en het dagelijkse leven. Ondanks dat veel bedrijven nog zoekende zijn naar hoe ze AI exact kunnen inzetten, en met name kunnen schalen tot organisatie brede toepassingen, is het potentieel ervan niet meer te ontkennen. Bij SAS zijn we bijvoorbeeld bezig met projecten waarbij we AI inzetten om bedreigde zeeschildpadden op de Galapagoseilanden te beschermen en het bestrijden van criminele netwerken. De mogelijkheden die AI biedt, brengt de innovatiekracht van bedrijven in een stroomversnelling.”

AI in hypecyclus

AI zit momenteel dan ook in een hypecyclus. Phaedra vergelijkt de fase waarin AI nu zit met eerdere baanbrekende ontwikkelingen, zoals het internet, waarbij aanvankelijke opwinding langzaam plaatsmaakt voor meer realistische toepassingen en successen. “AI zal uiteindelijk een essentiële rol spelen in zowel bedrijfsvoering als het dagelijks leven en vergelijkbaar met het internet meer een ‘nutsvoorziening’ worden. Toegankelijkheid en evenwichtige berichtgeving speelt bij het omarmen van nieuwe technologieën een sleutelrol, met de overheid als belangrijke speler in het waarborgen van veilig gebruik. Wetgeving als de EU AI Act zorgt ervoor dat bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van AI. Naast het handhaven van regels, moet de overheid ook als een stimulator van innovatie optreden, binnen afgesproken kaders die passen bij de normen van de samenleving. De snelle ontwikkelingen in AI stimuleren nieuwe toepassingen. Juist omdat de ontwikkelingen zo snel gaan is het extra belangrijk dat we betrokken blijven en onszelf en anderen leren hoe we nieuwe technologieën op een verantwoorde manier kunnen omarmen. Zoals onze Vice President van de the Data Ethics Practice, Reggie Townsend, ook zei tijdens de SXSW-conferentie, zijn een verantwoorde benadering, transparantie en regelgeving essentieel om het vertrouwen in AI te vergroten. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allen om anderen te instrueren over de positieve aspecten van AI, zodat we het volledig potentieel kunnen benutten.”

Educatie is een onmisbare schakel

Met de opmars van AI benadrukt Phaedra naast het belang van een gebalanceerd narratief ook de rol van educatie en het vergroten van datageletterdheid (data literacy). Iedereen heeft tegenwoordig baat bij een betere kennis van data en analytics. Van docenten in het onderwijs tot werkgevers die de datageletterdheid van hun personeel willen verbeteren. Phaedra vertelt: “Het is niet nodig om kunstmatige intelligentie tot in detail te begrijpen, maar een goed basisbegrip ervan helpt om angst en onzekerheden weg te nemen en bevordert het verantwoord gebruik van AI. Dit is vergelijkbaar met het begrip ‘veilig internetgebruik’; de meeste mensen weten tegenwoordig hoe je een onbetrouwbare webshop kan herkennen. Met het gebruik van AI moeten we naar dezelfde standaarden toe.”

Naast een goede basiskennis over AI is Phaedra van mening dat goede kennis over data en analytics onmisbaar zal worden. Ze pleit dan ook dat coderen in IT-talen, inclusief AI en analytics, een verplicht vak op school moet worden, naast het Nederlands en Engels. “Om de positieve aspecten van AI te kunnen belichten, moeten kinderen weten wat data, analytics en AI nou echt inhoudt. Bovendien zijn deze vaardigheden voor de toekomstige arbeidsmarkt onmisbaar. Het bedrijfsleven heeft hier een essentiële rol in en moet zich proactief inzetten om de volgende generatie bekend te maken met deze technologieën. Bij SAS hebben we bijvoorbeeld een aantal jaar meegedaan aan Girls Day, waarin we jonge meisjes op een speelse wijze kennis laten maken met AI en analytics. Daarnaast organiseren we initiatieven voor scholen zoals een data literacy workshop en afgelopen jaar heeft SAS een gratis data literacy training en verschillende academische programma’s geïntroduceerd.”

Door aandacht te geven aan de positieve aspecten van AI en prioriteit te geven aan data literacy, kunnen we de maatschappij als geheel een stuk optimistischer maken over AI en zo het volledig potentieel ervan benutten.

Dit is een ingezonden bijdrage van SAS. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.