Een van de grootste private donateurs ter wereld verbindt finance-, supply chain- en HR-processen via Oracle Fusion Cloud Applications.

Oracle kondigt aan dat Novamedia, de eigenaar en operator van de populaire Postcode Loterij en ’s werelds op twee na grootste private donateur (2021), Oracle Fusion Cloud Applications Suite heeft geselecteerd als onderdeel van de modernisering van haar internationale IT-omgeving op gebied van finance,- supply-chain en HR-processen. Met Oracle Cloud maakt Novamedia gebruik van de nieuwste innovaties op het gebied van automatisering om bedrijfsprocessen te standaardiseren, informatie te stroomlijnen en te komen tot nog snellere besluitvorming. Daarnaast zal dit systeem kennisuitwisseling en verbinding tussen de verschillende loterijen verder stimuleren. Profource is de implementatiepartner voor dit project.

Postcode Loterij

Novamedia, gevestigd in Amsterdam, organiseert de zeer succesvolle, missiegedreven Postcode Loterij in Nederland, Zweden, Groot-Brittannië, Duitsland en Noorwegen. Deze loterijen werven fondsen voor goede doelen over de hele wereld op het gebied van onder meer gezondheid, mensenrechten, klimaatverandering, dierenbescherming, natuurbehoud en armoedebestrijding. Sinds de oprichting hebben de goededoelenloterijen van Novamedia meer dan 12,5 miljard euro opgehaald voor meer dan 1.000 goede doelen en maatschappelijke initiatieven over de hele wereld. Gezien de groei en ontwikkeling die Novamedia doormaakt, was er een sterke behoefte aan een up-to-date, veilig en schaalbaar cloud-based platform dat bedrijfsprocessen eenduidiger maakt en zo de productiviteit en samenwerking kan verbeteren.

Oracle Fusion Applications

Novamedia zal Oracle Fusion Applications inzetten voor zijn finance, supply chain management en human resources. Het geïntegreerde cloudplatform stelt de sociale onderneming in staat de HR-processen te moderniseren en de medewerkers- en gebruikerservaring, onder andere richting meer digital native, Gen Z-medewerkers, sneller te ontwikkelen. Novamedia verwacht hierdoor het supply-chain management en de inkoopfuncties te innoveren, financiële processen te verbeteren en te automatiseren om de efficiëntie en inzicht te vergroten. De uitrol zal Novamedia ook helpen om de CO2-voetafdruk van IT verder te verminderen door middel van de duurzame cloudactiviteiten en -applicaties van Oracle.

“Bij Novamedia geloven we dat de wereld gebaat is bij sterke maatschappelijke organisaties en in onze organisatie willen we nooit op onze lauweren rusten. Als team streven we naar het beste en streven we ernaar onze financiële en HR-processen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen”, zegt David van Leijenhorst, Financieel Directeur Novamedia/Postcode Loterij Groep. “We zijn een partnership aangegaan met Oracle om deze manier van werken in de cloud te implementeren en hierdoor sneller en meer inzicht te hebben in deze processen bij onze loterijen. Met Oracle Fusion Cloud Applications hebben we een geïntegreerd applicatieplatform dat ons zal helpen flexibeler en beter aanpasbaar te worden in een steeds complexere en concurrerendere omgeving, wat ons uiteindelijk zal helpen bij onze missie voor een betere wereld.”

Standaardiseren over silo’s heen

Oracle Fusion Applications, waaronder Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM), Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) en Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM), stellen Novamedia in staat om bedrijfsprocessen te standaardiseren, organisatorische silo’s te verwijderen en zijn Finace-, HR- en supply-chain-gegevens op één geïntegreerd IT-platform te beheren.

“In een wereld die steeds onzekerder wordt, moeten organisaties flexibel kunnen blijven in continu veranderende omstandigheden als ze willen overleven en bloeien. Sociale ondernemingen vormen daarop geen uitzondering”, zegt Cormac Watters, executive vice president, Applications, Oracle EMEA. “Novamedia heeft een cultuur van vooruitstrevendheid en innovatie die het tot een van de koplopers van de goededoelensector in Europa en wereldwijd heeft gemaakt. Met Oracle Fusion Cloud Applications heeft het nu een geïntegreerd platform om zowel zijn huidige als toekomstige behoeften te ondersteunen.”

Lees ook: Interfood kiest Oracle Cloud Infrastructure om digitalisering zuivelindustrie te versnellen.