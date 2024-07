De superapp van Elon Musk – wat kunnen we verwachten?

Elon Musk, de bekende technologie ondernemer achter bedrijven als Tesla, SpaceX en The Boring Company, is bezig met de ontwikkeling van een veelomvattende “superapp” die het dagelijks leven van gebruikers ingrijpend zou kunnen veranderen. In oktober 2022 werd Musk eigenaar van de sociale media-app X (voorheen bekend als Twitter), wat hij van plan is om uit te bouwen tot een alles-in-één oplossing. Kunnen we dit binnenkort verwachten? En zou een superapp werken in Nederland?

Superapp inspiratie vanuit China

De kern van Musks plan is om het sociale media platform X te transformeren tot een centraal platform waar gebruikers toegang krijgen tot een breed scala aan producten en diensten. Naast de bestaande functionaliteiten van X, zoals berichten versturen en content delen, wil Musk naadloze integraties toevoegen met andere bedrijven en technologieën in zijn portefeuille. Zo wil hij financiële functies aan de app toevoegen zodat gebruikers naast onderling betalen, ook andere financiële producten kunnen regelen zoals onder andere hypotheken, leningen en beleggingen.

De inspiratie voor de superapp lijkt vooral te komen van WeChat, een enorm succesvolle superapp in China. WeChat is uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van de Chinese samenleving. De app biedt naast berichten versturen ook functies als mobiel betalen, online winkelen, reserveringen maken, social media-interacties en gebruikers kunnen er zelfs reizen mee boeken. Musk lijkt dit alles-in-één model als blauwdruk te willen gebruiken voor zijn eigen superapp.

Zou een superapp werken in Nederland?

Of een superapp succesvol zal worden in een westerse land is nog maar de vraag. De app bevindt zich nog maar in de beginfase en heeft nog een lange weg te gaan. Daarbovenop komt er ook een hoop complicaties bij kijken. Allereerst worstelt X met het behouden van gebruikers. ExpressVPN meldt dat het aantal actieve gebruikers van X in de VS sinds november 2022 snel is gedaald, jaarlijks met maar liefst 18%. Dit is een groot verschil ten opzichte van de andere grote techgiganten zoals Facebook, Instagram en Tiktok.

Daarnaast zal de superapp ook te maken krijgen met toenemende reguleringen en privacyeisen in Europa, die het integreren van diverse diensten en bedrijven in één app bemoeilijken. Kort geleden heeft X nog kritiek gekregen op hun introductie van gratis audio-en videobelfuncties. Deze functies werden namelijk automatisch geactiveerd voor gebruikers zonder dat ze daar toestemming voor gaven. Om gebruikers te overtuigen moet X daarom prioriteit geven aan transparantie en privacy van gegevens. Dit zou een groot obstakel kunnen vormen gezien het verzamelen van uitgebreide gebruikersgegevens, essentieel zou zijn voor een superapp. Het voordeel van WeChat is dat het is gevestigd in een minder privacyvriendelijk land dat minder nadruk legt op gegevensprivacy en antitrust.

In veel westerse markten, onder andere Nederland, heb je ook te maken met de lokale gevestigde spelers waar de superapp X tegen zou moeten concurreren. Voor het versturen van berichten gebruiken we WhatsApp, etenbestellen doen we met Thuisbezorgd en Uber gebruiken we om een ritje te regelen. Het creëren van voldoende gebruikersbehoefte en marktaandeel zal een lastig obstakel worden.

Conclusie

Hoewel een superapp er veelbelovend uitziet, brengt het ook complexe uitdagingen met zich mee. De grootste obstakels lijken te liggen in de noodzaak om de superapp cultureel, technologisch en competitief aan te passen aan de diverse bevolkingsgroepen en gewoontes wereldwijd. Elon Musk zal moeten navigeren door uiteenlopende privacywetten, concurrentie regulering en gebruikersvoorkeuren om zijn platform succesvol te laten worden.