In de eerste maanden van dit jaar hebben we al gemerkt dat 2023 een uitdagend jaar wordt voor organisaties. Denk aan de krantenkoppen die we voorbij hebben zien komen over stijgende rente- en inflatiepercentages en de invoering van het beleid voor kostenpreventie. Met een onzeker economisch klimaat zijn organisaties op zoek naar pragmatisch technologiegebruik dat hen kan helpen om zowel meer te besparen als het vermogen om zich snel en op grote schaal aan te passen en te innoveren. Maar met zoveel keuze in technologie, hoe maak je de juiste keuze en welke softwareontwikkelingstrend sluit het beste aan bij je bedrijf ?

Wat wordt er verwacht van CEO’s?

Om te beginnen is het goed om te begrijpen welke macrotrends en aandachtsgebieden de bedrijfsstrategieën van CEO’s en CIO’s bepalen. Hieronder volgen de vier belangrijkste van dit moment:

Goede ervaringen van werknemers zijn cruciaal voor hybride werken: Volgens Gartner staat werknemerservaring bovenaan de prioriteitenlijst van CEO’s – voor het eerst is dit belangrijker dan de klantenervaring – maar gespecialiseerd talent blijft moeilijk te vinden. Dit dwingt CEO’s hun aandacht te verleggen naar innovatieve interne oplossingen om de kosten te verlagen en werknemers efficiënter en gemotiveerder te maken.

Hogere productiviteit voor meer veerkracht: Nu de inflatie de winstmarges verkleint, moeten organisaties de ontwikkeling en iteratie op belangrijke gebieden als gebruikerservaring en klantervaring versnellen. Dit omvat apps die de resultaten positief beïnvloeden en tools die sneller analyses en innovatiecycli mogelijk maken.

DevSecOps vraagt om nieuwe platform engineering: Cyberaanvallen komen steeds vaker voor en worden geraffineerder. Er is een voortdurend tekort aan cyberbeveiligingstalent dus organisaties moeten hun investeringen in technologie slim inzetten om hun beveiliging te versterken en iedereen in de organisatie veiliger te laten werken.

Winstgevendheid en SaaS-uitgaven: Uitgaven aan Software-as-a-Service (SaaS) namen sterk toe tijdens de pandemie en organisaties verschoven hun uitgaven van IT-budgetten naar bedrijfsmiddelen en gebruikers. Maar volgens een prognose van Gartner zal deze trend zich omkeren. IT-uitgaven zullen dit jaar met meer dan vijf procent groeien, waarbij software voor bedrijfsapplicaties bovengemiddeld zal groeien. Deze verschuiving van externe naar interne oplossingen zal leiden tot hogere inkomsten en kostenbesparingen, en tot een herverdeling van IT-budgetten om de prestaties te verbeteren en de time-to-value te versnellen.

Vijf softwareontwikkelingstrends die het investeren waard zijn

Op basis van de belangrijkste bedrijfsdoelen voorspellen we vijf softwareontwikkelingstrends die zullen inspelen op deze behoeften.

#1 Build-not-buy digital journeys

Time-to-market is al jaren van groot belang voor organisaties en daalt exponentieel. Organisaties moeten snel leren en itereren, en voorgeprogrammeerde software mist daarin de flexibiliteit en transparantie die ze nodig hebben om productief en klantgericht te zijn. Met een build-first aanpak kunnen organisaties een snellere go-to-market realiseren, maar met één cruciaal verschil: de mogelijkheid om snel te itereren. Wanneer je de mogelijkheid hebt om te leren wat wel of niet werkt voor eindgebruikers kun je snel verbeteringen aanbrengen en marktaandeel winnen door problemen in de interne of externe gebruikerservaring weg te nemen.

#2 SaaS optimization

We hebben het punt bereikt waarop een middelgroot bedrijf bijna 240 apps in zijn portfolio heeft – vaak een wirwar van tools die noch gebruiksvriendelijk noch kosteneffectief zijn.

Als organisaties de kosten van de inflatie in 2023 willen drukken, zijn zij genoodzaakt om zich te concentreren op het beheer van en een analyse over wie deze apps gebruikt. SaaS-optimalisatie omvat automatische SaaS-discovery, detectie van onderbenutte tools en eliminatie van dubbele functionaliteiten. Hiermee kunnen organisaties beter aan twee fundamentele eisen voldoen: geld besparen door de winstgevendheid te verhogen en de tevredenheid van werknemers te vergroten.

#3 Cloud-native platform engineering

Een tekort aan ontwikkelaars en kostenbeheer vormen de grootste obstakels voor de productiviteit. Organisaties moeten dus manieren vinden om de productiviteit van hun ontwikkelaars te maximaliseren. Een platform engineering-aanpak wordt steeds populairder als oplossing hiervoor. We zien een verschuiving van project- naar productmentaliteit.

In dit scenario hebben ontwikkelingsteams toegang tot herbruikbare componenten die worden beheerd door een platform engineering team. Hierdoor zijn deze altijd up-to-date en voldoen aan de non-functional requirements zoals beveiliging en schaalbaarheid.

Dit versnelt de ontwikkeling en de marktintroductie exponentieelen garandeert de consistentie in het hele app portfolio. Op deze manier kunnen organisaties meerdere keren per dag applicaties en wijzigingen implementeren en zo echte high-performance organisaties worden. Dit is vergelijkbaar met leidende cloud-native organisaties zoals Netflix of Uber.

#4 Security automation

In het huidige zeer volatiele cyber-securitylandschap is er geen plaats voor een zwakke schakel in je softwareontwikkeling en toolchains. Dit is waar een app-ontwikkelingsplatform kan helpen – door risico’s te beperken met automatisering van de beveiliging, ingebed in alle stadia van de Software Development Life Cycle. Het waarborgen van een veilige ontwikkelomgeving kan worden ondersteund door een combinatie van verschillende trends op het gebied van softwarebeveiliging, waaronder:

Een zero-trust benadering voor nieuwe applicaties;

Een beheerde software supply chain voor open source traceerbaarheid;

DevSecOps in alle stadia van de levenscyclus van softwareontwikkeling;

Code-analyse tools om code te scannen op kwetsbaarheden.

#5 AI-augmented development

Artificial Intelligence binnen de software development zal je softwareontwikkeling teams een boost geven, door automatische validatie van de kwaliteit én security van de code. AI ingebouwd in de levenscyclus van softwareontwikkeling, zorgt voor betere kwaliteit van de code, de architectuur, security, performance. Zowel tijdens het ontwerpen als het onderhouden van de code. Bovendien kan het ten opzichte van traditionele ontwikkeling in een fractie van tijd worden uitgevoerd. Dit zal je team in staat stellen te innoveren als een tech-giant met snelheid, veiligheid en schaalbaarheid.

Het terugkerend onderwerp in de huidige trends zijn de klantervaringen en de mogelijkheid om in te spelen op de veranderende behoeften van de eindgebruiker. Om dit te realiseren is gespecialiseerd personeel nodig waar op dit moment een tekort aan is. Investeren in automatisering en software is daarom voor organisaties een slimme zet en helpt in de toekomst aan hogere inkomsten en kostenbesparing. Kortom, waar wacht je nog op?

