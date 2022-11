SAP heeft de nieuwe oplossing Build gepresenteerd. Het low-code platform moet softwareontwikkeling naar de business user brengen, zoals een marketeer of procurement-expert. In feite brengt SAP enkele bestaande producten samen met Build, om het bouwen en versterken van apps, processen en business websites heel eenvoudig te maken.

Volgens Chief Marketing Officer Julia White is de stap van SAP in de low-code markt logisch. Voorafgaand aan de TechEd-conferentie deelt ze met ons twee marktontwikkelingen die ertoe leiden. Allereerst wijst ze op het gegeven dat ieder bedrijf vandaag de dag een ’technology company’ is. Hiermee wijst ze op het feit dat er nagenoeg geen bedrijf is dat zonder technologie werkt. Om dat te ondersteunen zijn er veel IT’ers nodig. Die zijn niet zomaar te vinden en kunnen veel geld kosten. Dat maakt ieder helpend handje, dus ook van de business user, noodzakelijk om mee te werken aan technologie.

Anderzijds ziet White dat de business user echt van meerwaarde kan zijn in de volgende fase van innovatie van bedrijven. “De mensen die bedrijfswaarde creëren en de backbone zijn van hoe zaken worden gedaan” kunnen volgens haar een bedrijf fundamenteel veranderen. Zij hebben de kennis over hoe het werk er daadwerkelijk aan toegaat, maar beschikken in de basis niet per se over de kennis om er ook goede IT-oplossingen voor te maken.

Van drie tot vier oplossingen naar één grote tool

Om daar verandering in te brengen komt SAP met het Build-product. Hiermee komen SAP AppGyver, SAP Process Automation en SAP Work Zone (plus Launchpad) samen. Wel blijven de genoemde oplossingen afzonderlijke componenten binnen Build. De namen voor deze componenten zijn respectievelijk SAP Build Apps, Build Process Automation en Build Work Zone.

Belangrijk om te weten is dat de componenten van SAP Build onder het Business Technology Platform vallen. Dit platform noemt SAP tijdens het evenement ook wel de onzichtbare held, omdat sommige bedrijven niet doorhebben dat ze er gebruik van maken, maar er wel veel voordeel uit halen. Het is eigenlijk het onderliggende platform waarop analytics-, automation-, development- en integratiemogelijkheden samenkomen. Ook Build kan profiteren van de additionele mogelijkheden van het Business Technology Platform. White spreekt daarom de hoop uit dat het platform met de release van Build niet langer de onzichtbare held is.

AppGyver wordt Build Apps

Chief Technology Officer Juergen Mueller refereert bij het behandelen van Build aan de TechEd-conferentie van een jaar geleden. Toentertijd werd SAP AppGyver geïntroduceerd, een tool die het softwarebedrijf kon introduceren door eerder dat jaar AppGyver over te nemen. Mueller geeft dan ook aan dat SAP vorig jaar de intentie uitsprak er voor iedereen te willen zijn. Niet alleen de IT’ers, maar ook de niet-technische gebruiker.

“Al deze gebruikers hebben één ding gemeen: ze zijn builders”, aldus Mueller. “Bij SAP geloven we fundamenteel dat een impactvolle bedrijfstransformatie in gang wordt gezet door zij die de business het best kennen.”

Het Build Apps-onderdeel is gebaseerd op AppGyver, dat het mogelijk maakt om apps en extensies te bouwen zonder regels code te schrijven. Dit met behulp van drag-and-drop componenten. “Visuele cloud-functies in SAP Build Apps maken het makkelijk voor gebruikers om serverless application business logic en datamodellen visueel te bouwen, zonder de onderliggende data te hoeven beheren”, aldus SAP.

Het is mogelijk om met Build Apps een connectie op te zetten met SAP-systemen, maar ook software die niet van SAP afkomstig is. Voor dat laatste geval biedt SAP meer dan 200 connectors, hoofdzakelijk met de meest gebruikte niet-SAP-softwareoplossingen. Voor integratie met de eigen bedrijfssoftware van een organisatie moet de integratie worden gemaakt.

Process automation met workflows en RPA

Het tweede component dat onder Build valt noemt het bedrijf SAP Build Process Automation. Hierbij gaat het om workflows bouwen en robotic process automation opzetten, geeft Mueller aan. In zijn optiek hoef je er geen expert voor te zijn. Als je bijvoorbeeld PowerPoint kan gebruiken, dan lukt werken met Build Process Automation ook.

Build Process Automation beschikt over ingebouwde extractiemogelijkheden op basis van AI. Deze zijn gemaakt voor de extractie van veelgebruikte zakelijke documenten. “Gebruikers kunnen nu ook Google Workspace-applicaties automatiseren en Google Vertex AI gebruiken om met de hand geschreven documenten automatisch te transcriberen in SAP Build Process Automation”, legt het bedrijf uit.

Bij Build Process Automation komt in het bijzonder de eerdergenoemde koppeling met het Business Technology Platform van pas. Build Process Automation kent namelijk een sterke integratie met Signavio, de process mining-technologie die SAP eerder overnam. “Je kan Signavio gebruiken voor een x-ray van je bedrijfsprocessen, om in de processen te kijken en te ontdekken waar uitdagingen liggen”, legt Mueller uit. Als de process mining-technologie inefficiënties vindt, kunnen er met Build Process Automation automatiseringsstappen in gang worden gezet. SAP biedt meer dan 135 automatiseringsaanbevelingen op basis van de procesanalyses. Gebruikers kunnen processen voortdurend monitoren en optimaliseren en automatisch automations doorvoeren via Build Process Automation.

Eenvoudiger sites ontwikkelen met Build Work Zone

De derde mogelijkheid van het low-code platform is de Build Work Zone. Deze is gebaseerd op het gelijknamige product Work Zone en beschikt over SAP Launchpad-mogelijkheden. In de praktijk betekent het dat SAP Build Work Zone een standard edition (in bèta) biedt, wat eigenlijk de nieuwe versie van Launchpad is. Deze versie beschikt over nieuwe low-code mogelijkheden voor het bouwen van op maat gemaakte pagina’s en user interface (UI)-cards. Daarnaast is er een advanced edition met extra mogelijkheden voor het bouwen van bedrijfswebsites met low-code. Deze laatste versie is dus gebaseerd op Work Zone.

Samenwerking tussen business user en ontwikkelaar

We begrepen van White en Mueller dat SAP een free tier zal bieden van de Build low-code omgeving. Als de behoeftes van bedrijven stijgen, bijvoorbeeld vanwege schaal, zal de overstap naar een betaalde versie logisch zijn. We hebben nagevraagd wat er nu precies in de free tier zit, om te bepalen hoe aantrekkelijk het kan zijn voor bedrijven. Zodra we meer weten, zullen we de details aan dit artikel toevoegen.

Feit is wel dat SAP met de introductie van Build echt de business user voor ogen heeft. Tegelijkertijd betekent low-code ook dat dedicated programmeren, vandaag de dag ook wel pro-code genoemd, niet helemaal komt te vervallen. Bijvoorbeeld omdat er hele gerichte features gebouwd moeten worden. SAP wil met Build zodoende veel samenwerking tussen business users en developers mogelijk maken, om samen te bouwen. Dit gaat de softwarereus onder andere doen door ontwikkelaars complexe op maat gemaakte code beschikbaar te laten maken voor business users, zodat zij de code ook kunnen gebruiken.

Daarbij wijst SAP in het bijzonder op zijn aanwezigheid in bedrijven rond kernprocessen. Daar komt veel data uit rollen, wat nodig zal zijn voor Build. Met Build kan je heel dicht rondom die processen en data software gaan bouwen, direct met de SAP-software waar menig bedrijf al op vertrouwt.

Grote stap in low-code

De stap van SAP in de low-code markt is behoorlijk groot. De organisatie heeft ervaring op dit vlak, want ook voor de overname van AppGyver in begin 2021 was het met low-code actief. Nu gaat SAP een veel uitgebreider platform bieden, waarbij het een serieuze optie wordt voor bedrijven die veel SAP-software gebruiken. Wij zijn dan ook benieuwd naar de reactie van de markt, zeker gezien de aanwezigheid van SAP in bedrijven en de populariteit van low-code in het algemeen.

