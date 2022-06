Hackers gaan creatief te werk om veiligheidslekken op te sporen en toegang te krijgen tot uw data en cruciale systemen. Met steeds meer beschikbare apparaten en online diensten hebben cybercriminelen ook meer toegangspunten, dus ook invloed om een enorme impact te creëren op het primaire proces van uw organisaties. Ook uw branche ontsnapt hier niet aan en valt vaak ten prooi aan ‘sluwe hackerstreken’.

Sinds 2015 zijn er 15 keer meer ransomware-incidenten en ook aan datalekken ontsnappen de meeste organisaties niet. Of het nu gaat om phishing, een hack of een ongewenste gast in uw netwerk: veiligheidsaanvallen hebben een enorme impact. Er zijn financiële gevolgen aan verbonden het bedrijf lijdt imagoschade en de meeste primaire bedrijfsprocessen lopen gevaar. In meer dan de helft van de gevallen hebben gehackte organisaties zelfs pas na maanden door dat er iets mis is met de beveiliging. Wacht daarom niet tot het kritieke moment, maar zorg er proactief voor dat u voldoende beveiligd bent tegen een ransomware-aanval of andere mogelijke veiligheidsinbreuken.

Creëer een optimaal digitaal immuunsysteem

Door uw digitaal immuunsysteem te versterken met slimme technologieën, zoals Artificial Intelligence en Heuristic Analysis, voorkomt u veiligheidslekken. Dit type next generation beveiligingssoftware biedt bovendien een antwoord op cybercriminelen die hun tactieken voortdurend aanpassen. Carbon Black Cloud Endpoint en Workspace One van VMware vertegenwoordigen de volgende generatie securitysoftware en bieden een antwoord op de huidige cyberbedreigingen. Beiden zetten data in om bedreigingen efficiënter te identificeren en zorgen zo voor bescherming binnen de hybride werkplek en het moderne datacenter. Zo draait u de rollen om en geeft u cybercriminelen het nakijken.

Kruip in de huid van de hacker

Wacht niet tot het kritieke moment, maar zorg er proactief voor dat u voldoende beveiligd bent tegen een ransomware-aanval of een van de vele andere type dreigingen. Krijg inzage in de resultaten van ethische hackers en ontdek de mazen in uw securitynet voordat echte, malafide hackers u voor zijn en financiële of reputationele schade berokkenen. Download de whitepaper – ‘Bekijk de digitale werkplek door de ogen van een hacker’- en maximaliseer uw cyberveiligheid!