Dell gaat XPS 15 voorzien van nieuwe uitstekende hardware

Computers

Dell heeft per ongeluk de nieuwe specificaties van de Dell XPS 15 bekendgemaakt, op de website werd per ongeluk vroegtijdig een pagina gepubliceerd, waarop de specificaties staan vermeld. De Dell XPS 15 krijgt niet alleen een nieuwe Intel Kaby Lake-processor, maar ook een optie voor een Nvidia Geforce GTX 1050 GPU, vingerafdrukscanner, Windows Hello en Killer Wi-Fi-oplossing.

Dell heeft met de nieuwe XPS 15 een mooie laptop samengesteld met hele indrukwekkende specificaties, dit model maakt kans om zeer populair te gaan worden onder bestaande maar ook nieuwe Dell-klanten. Features als een vingerafdrukscanner en een krachtige GPU komen niet heel vaak voor. De nieuwe Nvidia Geforce GTX 1050 GPU staat in elk geval garant voor krachtige specificaties.

Qua ontwerp lijkt Dell met zijn nieuwe XPS 15 ook niet teleur te stellen, de huidige lijn wordt doorgezet en het blijft een prettig en slank ontwerp. Dell biedt een aantal hele leuke features waarvan een deel optioneel verkrijgbaar, zo is er de keuze tussen een Intel Core i3-7100HQ, Core i5-7300HQ en een Core i7-7700HW. Verder kan er gekozen worden voor een Nvidia Geforce GTX 1050 en een beeldscherm met een 4K-resolutie van 3840 x 2160 pixels.

Al met al kan er een prachtige laptop worden samengesteld met goede specificaties en een prima ontwerp. Het succes zal wellicht ook deels afhangen van het prijskaartje dat Dell eraan gaat hangen, die is helaas nog niet bekend.