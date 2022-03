Dell verwerkt de nieuwste mobile CPU’s van Intel in nieuwe configuraties van de Dell XPS 15 en XPS 17.

De Intel Core i5-12500H en i7-12700H CPU zijn beschikbaar in de XPS 15 en XPS 17.

De i5 bevat vier performance cores (P-cores) en acht efficiency cores (E-cores) met een turbokloksnelheid tot 4,5 GHz. De i7 bevat 6 P-cores en 8 E-cores met een turbokloksnelheid tot 4,7 GHz.

De krachtigere i9-12900HK is beschikbaar, maar uitsluitend in XPS 15-configuraties met een kleinere display. Vanaf 18 april levert Dell de i9-12900HK in een nieuwe versie van de XPS 17.

Nieuwe configuraties

De laptops hebben 8GB tot 64GB DDR5-4800 RAM. SSD-opslag varieert van 512GB tot of 2TB. De nieuwe configuraties behouden de grotere displays die Dell vorig jaar introduceerde.

De standaardresolutie is 1920×1200 (16:10). De duurste configuratie heeft een display van 3840×2400. Daarnaast maakt Dell een OLED-versie beschikbaar (3456×2160).

Kracht

Op dit moment bevat elke configuratie een geïntegreerde GPU. In april lanceert Dell een XPS 17-variant met een RTX 3060.

