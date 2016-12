Zuckerberg: Facebook wordt geen traditioneel mediabedrijf

Business

Mark Zuckerberg, CEO van Facebook, stelt dat het sociale netwerk geen mediabedrijf gaat worden. De gedachte is dat het dat wel wordt en dan ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Volgens Zuckerberg hoeft dat echter niet en is het bedrijf iets heel anders.

De afgelopen tijd, tijdens de Amerikaanse Presidentsverkiezingen, was er veel kritiek op Facebook. Er verscheen regelmatig nepnieuws op de site en dat zou de uitslag van de verkiezingen beïnvloed hebben. Daarop besloot Facebook zijn algoritmes aan te passen in een poging het verschijnen van nepnieuws te voorkomen.

Nu laat Zuckerberg dus weten dat zijn bedrijf een soort nieuw platform moet worden. “Facebook is een nieuw platform. Het is geen traditioneel technologiebedrijf. Het is geen traditioneel mediabedrijf. Je weet, dat we technologie bouwen en ons er verantwoordelijk voor voelen hoe het gebruikt wordt. We schrijven het nieuws dat mensen op het platform lezen niet, maar zijn ons er tegelijk bewust van dat we meer doen dan het nieuws verspreiden, en we een belangrijk onderdeel uitmaken van het publieke dialoog.”

Het nieuws komt in een tijd van forse kritiek, en die kritiek is volgens Zuckerberg dus niet nodig. Het bedrijf probeert mogelijk nepnieuws sneller op te speuren en gebruikers er bewust van te maken dat sommige berichten niet geworteld zijn in de waarheid. Daarvoor laat het bijvoorbeeld meldingen zien, die dat duidelijk maken.

“Reflecterend op 2016, ben ik vooral trots op het feit dat mensen het in dit bedrijf zo serieus nemen,” aldus Zuckerberg over nepnieuws.