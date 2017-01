Windows 10 nu op een kwart van alle computers geïnstalleerd

Computers

Net Market Share heeft in zijn laatste rapportage over 2016 bekend gemaakt dat Windows 10 nu op bijna een kwart van alle laptops en PC’s staat. De groei in het aantal installaties is flink afgeremd sinds Windows in juli de update naar Windows 10 niet langer gratis aanbiedt.

Op dit moment staat op 24,36 procent van alle computers in de wereld Windows 10. Ter vergelijking: in november was dat nog 23,53 procent. Een jaar eerder stond het besturingssysteem van Microsoft op 13,65 procent geïnstalleerd. Daarmee is er in de eerste zes maanden van het jaar op tien procent van de apparaten Windows 10 gezet en in de maanden daarna nog geen 2 procent.

Opvallend in de statistieken van New Market Share is verder dat het aantal apparaten met Windows XP, dat in augustus 2001 uitgebracht werd en in 2007 opgevolgd door Vista, over de afgelopen maanden toegenomen is. In november stond het nog op 4,92 procent van de apparaten, nu op 5. De algehele trend is overigens wel dat het aantal installaties van XP afneemt: van 7,98 procent in januari naar 5 op dit moment.

Het grootste besturingssysteem is wereldwijd nog altijd Windows 7. Dat staat nog altijd op 40,23 procent van alle apparaten geïnstalleerd. Verder staat OS X van Apple op een redelijk constant marktaandeel van 11 procent.

De afname in het aantal installaties van Windows 10 was te verwachten. Weinig mensen zullen de noodzaak zien om te betalen voor een upgrade en zijn hoogstwaarschijnlijk tevreden met Windows 7. De meeste groei zal dan ook komen uit de verkoop van nieuwe PC’s en laptops.