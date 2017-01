Lenovo lanceert smartglass voor zakelijke markt

IT-Pro

Tijdens de CES onthulde Lenovo zijn eerste virtual reality headset. Het is niet de enige nieuwe bril die de Chinese fabrikant gepresenteerd heeft. Lenovo onthulde ook een nieuwe smartglass, de C200.

Smartglasses werden populair dankzij Google, dat met zijn Glass een bril lanceerde die kleine beelden en boodschappen in het gezichtsveld van de gebruiker kon weergeven. De Google Glass wist echter niet aan te slaan bij het grote publiek en het is dan ook de vraag of de bril van Lenovo wel een succes wordt.

Het ontwerp is bijna gelijk aan dat van de Google Glass. Wel ziet het geheel er iets futuristischer uit en is het scherm waar berichten op weergegeven kunnen worden iets groter dan in de variant van Google. De Glass C200 is ontworpen voor zakelijke klanten.

Volgens Lenovo is het apparaat vooral geschikt voor de projectie van analyses en data in het gezichtsveld van de gebruiker. Voor die projectie gebruikt de Glass C200 een zakeenheid. Die moet de gebruiker bij zich hebben voor de projectie van beelden en verwerking van informatie. De bril zelf weegt 60 gram, hoeveel het meegeleverde apparaatje weegt is niet bekend.

De Glass C200 is verder voorzien van een camera en een aantal sensoren. Die camera maakt het mogelijk om objecten en bewegingscommando’s te herkennen. Verder is er een microfoon voor stemcommando’s.

De bril zal in juni op de markt gebracht worden. De prijs is nog niet bekend.