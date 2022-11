Google introduceert een officieel inruilprogramma voor Chromebooks in Nederland. Bedrijven en particulieren kunnen bij Rebuy terecht om oude Chromebooks in te ruilen tegen een financiële vergoeding.

Rebuy verkoopt refurbished apparaten in Europa. Google koos de organisatie als partner voor een officieel inruilprogramma voor Chromebooks in Nederland. Bedrijven en particulieren kunnen oude modellen voortaan bij Rebuy verkopen.

Het proces is simpel. Je navigeert naar de webpagina en vult een of meerdere Chromebooks in. Rebuy vraagt in een keuzemenu naar de conditie van het model. De prijs wordt direct berekend en voorgesteld.

Ga je akkoord, dan vul je de dag, tijd en locatie in waarop Rebuy de Chromebook(s) op dient te halen. De enige voorwaarde is dat je de conditie naar waarheid invult en Chromebook(s) op fabrieksinstellingen terugzet.

Prijzen kunnen teleurstellen

Voor de meeste Chromebooks krijg je een schrijntje van de adviesprijs terug. Neem de Acer Chromebook Spin 713 uit 2021. Voor het inruilen van een model met een ‘zeer goede’ conditie berekent Rebuy een prijs van 112 euro. De goedkopere uitvoeringen van een nieuw model kosten al gauw 500 euro.

Het laatste is een probleem. Het formulier houdt geen rekening met de uitvoeringen van een model. Een uitvoering met 256GB SSD en 16GB RAM kost een stuk meer dan een uitvoering met 128GB SSD en 8GB RAM, maar het inruilprogramma berekent dezelfde prijs.

Duurzaamheid staat centraal

Zoek je een manier om oude Chromebooks voor een eerlijke prijs te verkopen, dan ben je beter af bij een alternatief verkoopkanaal. Hecht je meer waarde aan duurzaamheid dan geld, dan is het inruilprogramma een goede optie. Google ziet erop toe dat ingeruilde apparaten netjes worden verwerkt.

“Gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken over e-waste of hoe ze persoonlijke gegevens op de juiste manier van hun oude apparaat kunnen wissen”, vertelde Alexander Grotz, Business Lead ChromeOS Benelux bij Google.

Het inruilprogramma is voorlopig uitsluitend beschikbaar in Nederland. Google laat weten dat het programma in de toekomst wordt uitgebreid naar de rest van de Benelux.

