HP presenteert nieuwe zakelijke laptops en curved monitor

HP heeft voorafgaand aan de CES in Las Vegas alvast twee nieuwe laptops onthuld. Daarnaast komt er een monitor met gebogen scherm op de markt. De laptops zijn upgrades die voortborduren op eerdere successen van HP en nieuwe technieken integreren. Zoals bijvoorbeeld nieuwe Intel processoren en betere scharnieren.

HP EliteBook x360

Het was al een zeer populair model binnen bedrijven en nu heeft HP de EliteBook voorzien van een 2-in-1 form-factor, evenals de mogelijkheid van een 4K-scherm. De 2-in-1 laptop bouwt voort op de successen van de EliteBook Folio 1040 die HP het afgelopen jaar op de markt bracht en heeft dan ook eenzelfde ontwerp. De EliteBook x360 is een dunne, 14,9mm dikke laptop, die met behulp van een aluminium frame wel tegen een stootje moet kunnen. HP denkt dat zakelijke klanten ook veel interesse hebben in de 360-graden mogelijkheden van andere laptops, daarom is er nu een scharnier toegevoegd en is het scherm veranderd in een touchscreen. Dat touchscreen is 13,3 inch groot en maakt het dankzij het scharnier mogelijk om de laptop te veranderen in een tablet.

De HP EliteBook x360 beschikt over een Intel Core vPro processor uit de zevende generatie, het model komt in diverse configuraties beschikbaar, welke er precies in Nederland komen is nog onduidelijk. Wel zal het werkgeheugen maximaal 16GB bedragen en de opslagcapaciteit maximaal 512GB. De accuduur is volgens HP zo’n 15 uur bij normaal gebruik op een volle acculading. Net als andere zakelijke modellen, is ook de EliteBook x360 voorzien van een flinke reeks aansluitingen: er is een microSD-ingang, twee USB 3.1-poorten, een USB Type-C-poort met Thunderbolt 3 en onder meer LTE-connectiviteit. Verder ondersteund de laptop dual band 802.11ac Wifi, Bluetooth 4.2 en NFC. De vingerafdruksensor maakt het beveiligen van de laptop een stuk eenvoudiger.

De EliteBook x360 komt standaard met stylus en heeft twee interessante opties voor de zakelijke markt. Er is een privacyfilter, die indien ingeschakeld de kijkhoek van het scherm verkleint en een BIOS die zelf zoekt naar systeemschade.

HP Spectre x360

HP boekte al veel succes met de Spectre x360-laptops, een innovatieve 2-in-1 productlijn. Nu komt het met een vernieuwd model, met 15-inch scherm. Daarmee speelt het in op de behoefte van veel klanten, die volgens HP de 13-inch variant lieten liggen vanwege het formaat en wens voor een 15 inch model. HP vult die behoefte nu in en kiest ook meteen voor een scherm met de hoogst mogelijke resolutie op dit moment, namelijk 4K.

Het schermpaneel is voorzien van een speciale coating die het mogelijk maakt om hem met een stylus te gebruiken. Zo kunnen mensen dus aantekeningen maken in documenten en het scherm gebruiken zonder vingerafdrukken achter te laten. HP heeft het scherm verder zo breed mogelijk gemaakt, met een rand die slechts 4,65mm aan beide kanten is. Het 4K-scherm moet natuurlijk optimaal aangestuurd worden en daarom heeft HP ervoor gekozen een Nvidia 940MX grafische kaart toe te passen. Naast die chip heeft HP ook meteen gekozen voor een betere batterij, die met behulp van snellaadtechnologie binnen een half uur op 50 procent vermogen kan zitten. Klanten kunnen tot slot kiezen voor een Intel Core i7 processor en een maximum van 16 gigabyte aan werkgeheugen. De opslagcapaciteit is waarschijnlijk ook maximaal 512GB.

HP ENVY 34″ Curved All-in-One

Voor de PC-gebruiker, of de klant die gewoon graag een monitor gebruikt, lanceert HP een monitor met een gebogen scherm. Die heeft een diameter van 34-inch en dunne randen. Aan de zijkanten en bovenkant zijn ze slechts 10,5 mm breed en aan de onderkant 14mm. Het scherm heeft een Ultra WQHD-paneel met vijf miljoen pixels. Dat is zo’n veertig procent meer dan een Full HD-scherm en de kijkhoek bedraag 178 graden. Om in te spelen op de behoefte naar blauwlicht filters, heeft HP de mogelijkheid toegevoegd om het blauwe licht eruit te filteren. Dit zorgt voor meer rust aan de ogen.

De meest interessante innovatie van dit product is dat de camera verborgen is in de bovenkant. Veel mensen plakken immers hun webcam af en HP speelt daarop in door de webcam te verbergen in het scherm zelf. De camera kan naar wens uitgeklapt worden.

Vanaf wanneer te koop

De HP EliteBook x360 is nu al te bestellen en vanaf eind deze maand leverbaar. Het apparaat heeft een startprijs van 1.200 dollar. De variant met 4K-scherm zal pas eind deze winter beschikbaar worden gemaakt. De HP Spectre x360 15” is vanaf eind februari te koop en zal 1.300 dollar kosten. De HP Envy 34” Curved All-in-One is halverwege deze maand verkrijgbaar en kost 1.700 dollar. Prijzen in euro’s volgen waarschijnlijk op korte termijn.