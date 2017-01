Uitgelekte screenshots tonen nieuw ontwerp Windows 10

Apps & Software

Op internet zijn een aantal screenshots verschenen waarin te zien is dat Microsoft werkt aan een kleine redesign van Windows 10. Het bedrijf wil Windows 10 elk jaar verder verbeteren en daar hoort soms ook het restylen van het besturingssysteem bij. Uit de uitgelekte screenshots wordt duidelijk dat het vooral het applicatievenster onder handen wil nemen en dat er weer een soort Aero Glass-thema terugkomt.

Microsoft introduceerde het Aero Glass-thema in Windows 7 waarbij vensters half doorzichtig waren. Nu lijkt Microsoft dit effect opnieuw toe te willen passen, verder lijkt Windows 10 wat subtieler te worden met de vensters en zullen als eerste de eigen Microsoft-apps onder handen worden genomen. Volgens de berichten werkt Microsoft in Project Neon aan de subtiele herstyling van bepaalde Windows 10-elementen, die voornamelijk met de HoloLens tot hun recht moeten komen, maar ook op de pc, tablet en smartphone.

Deze vernieuwingen komen naar verluidt pas in RedStone 3 naar Windows 10, deze update staat gepland voor eind 2017. Eerst verschijnt nog Redstone 2, beter bekend als de Creators Update, die moet dit voorjaar verschijnen.

Ondertussen werkt Microsoft ook flink door aan de ontwikkeling van Windows 10 voor Qualcomm-processoren, zodat Windows 10 straks ook soepel kan draaien op mobiele processoren. Eerder was de verwachting dat het bedrijf een soort emulator zou ontwikkelen waar ontwikkelaars hun apps voor moeten aanpassen, maar inmiddels is duidelijk dat Microsoft al het werk uit handen neemt. Windows 10 draait straks gewoon op een Qualcomm-processor en alle emulatie die nodig is om de x86-instructie om te zetten in ARM wordt door Microsoft op de achtergrond gedaan. Ontwikkelaars hoeven niets aan te passen.