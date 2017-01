Red Hat CloudForms 4.2 beschikbaar gesteld

IT-Pro

Met name bij grote ondernemingen wordt de IT-omgeving hoe langer hoe complexer. Er zijn niet alleen fysieke omgevingen, maar ook virtuele en cloud-gebaseerde omgevingen. Al deze verschillende omgevingen moeten worden beheerd en gemonitord. Dit dient idealiter te gebeuren vanaf een centrale plek, anders kost het veel te veel tijd. Red Hat CloudForms is een oplossing die hiervoor geschikt is. Nu is hiervan versie 4.2 ter download beschikbaar gesteld.

Het idee achter het op ManageIQ gebaseerde Red Hat CloudForms is dat IT-organisaties diensten via een selfservice portal aan kunnen bieden. In essentie is het een IaaS (Infrastructure-as-a-Service) waarmee de verschillende omgevingen die aanwezig zijn in een organisatie gezamenlijk kunnen worden geadresseerd. Je kunt hierbij denken aan de cloud-diensten van Amazon (AWS), Google (Google Cloud Platform) en Microsoft (Azure) en virtuele platformen die draaien op RedHat of VMware en Linux-containers.

Verder is het mogelijk om met behulp van Red Hat CloudForms centraal bedrijfsbeleid door te voeren voor alle platformen die worden ondersteund. De IT-omgeving voldoet dan meteen in zijn geheel aan de bestaande wet- en regelgeving. Red Hat CloudForms is overigens niet gelieerd aan een van de platforms die worden ondersteund, maar een volledig neutrale oplossing. Het uiteindelijke doel van een dienst zoals CloudForms is om het kostenplaatje te optimaliseren, hoofdzakelijk door IT-organisaties efficiënter te maken.

Red Hat CloudForms 4.2 bevat verbeteringen voor publieke cloud, private cloud en containergebaseerde platformen. Zo zijn de metrics en events voor Microsoft Azure en Google Cloud Platform verbeterd en is een Amazon EC2 image toegevoegd. Hierdoor kunnen klanten CloudForms in Amazon Web Services (AWS) draaien. In versie 4.2 zijn ook de mogelijkheden voor OpenStack bijgewerkt. Nieuw is storagebeheer voor OpenStack object en block storage services: Swift en Cinder. Daarnaast zijn de chargeback functies voor containers die draaien op Red Hat OpenShift Container Platform verbeterd.

CloudForms 4.2 is vanaf nu te downloaden via het Red Hat Customer Portal.