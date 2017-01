Microsoft onthult meer functies Windows 10 Creators Update

Apps & Software

Later dit jaar wordt de Windows 10 Creators Update verwacht en afgelopen maandag gaf Microsoft middels een nieuwe preview een voorproefje van de gigantische hoeveelheid nieuwe functies die we mogen verwachten.

De nieuwe functionaliteiten werden onthuld in de Windows 10 Insider Preview Build 15002. Het gaat daarbij om updates van onder meer browser Microsoft Edge, het startmenu, Cortana en enkele andere kleine verbeteringen. Hieronder lichten we de belangrijkste nieuwe functies uit.

Verbeteringen Microsoft Edge

Toen Windows 10 gelanceerd werd, lanceerde Microsoft ook meteen een nieuwe browser. Internet Explorer was voor veel gebruikers gelijk komen te staan aan een langzame gebruikservaring en dus was het tijd voor iets nieuws. Desondanks sloeg Edge niet heel erg aan, vooral omdat de browser nog niet helemaal af leek bij lancering.

Microsoft is echter nooit gestopt met het verbeteren van Edge en voegt ook met de nieuwe Insider Preview interessante nieuwe functies toe. In de update is het mogelijk om tabbladen ‘opzij’ te zetten. Zo hoeft de bovenste balk niet helemaal vol te staan met grote hoeveelheden tabbladen en kunnen gebruikers ze wel eenvoudig herstellen met een druk op de knop.

Edge biedt ook een nieuwe variant op de preview van openstaande tabbladen. Waar een browser als Opera mini-previewvenstertjes toont, laat Edge als de gebruiker op het betreffende icoontje klikt een compleet overzicht met alle geopende tabbladen zien.

Een laatste belangrijke update is het automatisch blokkeren van Flash-elementen, deze zijn voortaan standaard uitgeschakeld, tenzij de gebruiker expliciet aangeeft Flash-elementen in te willen schakelen. Het is een belangrijke stap die past bij een beweging binnen de browserindustrie waarbij Flash langzaam verdwijnt.

Opgeruimder startmenu & notificatiescherm

Gebruikers kunnen nu het startmenu en het notificatiescherm wat beter opruimen, een functie die vooral handig is voor de power user met veel apps en programma’s. Het is voortaan net als bij smartphones met Windows 10 mogelijk om tegels in mappen onder te brengen. Het werkt heel eenvoudig: de gebruiker hoeft enkel een tegel te verslepen en boven een andere te laten zweven en de twee worden samengevoegd in een map. Ook het notificatiescherm wordt opgeruimder; daarin kunnen nu subgroepen gemaakt worden.

Schaalbaarheid

Als een extern beeldscherm aangekoppeld wordt, staan icoontjes op het bureaublad van een gebruiker soms op een andere plek dan eerst. Daarnaast ziet Windows 10 er niet altijd even scherp uit, wat komt omdat sommige programma’s verouderde technologie gebruiken om op schermen met andere resoluties weergegeven te worden.

Dat probeert Microsoft aan te pakken door programma’s te dwingen gebruik te maken van de Windows Graphic Device Interface. Dat moet het makkelijker maken voor programma’s en icoontjes om zich aan te passen aan de verschillende schermen waarop ze weergegeven kunnen worden. Het zou dan niet meer moeten voorkomen dat icoontjes op andere plekken verschijnen en dat Windows er minder scherp uit ziet.

Verbeteringen in Cortana

Elke update van Windows brengt een verbetering van stemassistent Cortana met zich mee. Als de gebruiker een vraag aan het tikken is, geeft ze voortaan op basis van de opdracht die geschreven wordt suggesties. Zo zou het makkelijker moeten zijn om te weten wat Cortana allemaal kan regelen. Verder kunnen herinneringen die via Cortana ingesteld worden, voortaan periodiek terugkeren. Vooralsnog lijkt er geen ondersteuning voor de Nederlandse taal onderweg te zijn in Cortana.

Windows Defender

De ingebouwde virusscanner van Microsoft heeft een interessante nieuwe update. Op commando kan het programma nu de complete computer opfrissen door de meeste apps te verwijderen. Persoonlijke gegevens blijven staan, waardoor de computer makkelijk opnieuw in te stellen is, maar wel weer wat sneller aan moet voelen.

Blauwlicht filter

Een eigenschap waar enige tijd geleden ook over geschreven werd, is de blauwlicht filter. Net als andere besturingssystemen moet Windows 10 in de nieuwe update blauw licht uit de weergave weg filteren, waardoor gebruikers minder last van hun ogen zouden krijgen en ’s nachts makkelijker in slaap kunnen vallen.

Nog meer veranderingen

Afgezien van deze wijzigingen, brengt Microsoft nog veel meer kleine updates naar Windows 10. Zo gaat het om extra mogelijkheden om het besturingssysteem te personaliseren en instellingen die gelden voor meerdere apparaten van dezelfde gebruiker. Het complete overzicht het Microsoft hier gepubliceerd.