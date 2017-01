‘Samsung en LG komen dit jaar nog met opvouwbare smartphones’

Mobile

Het is een technologie die al jaren in ontwikkeling is, en wel eens snel realiteit zou kunnen worden: opvouwbare smartphones. Het gerucht gaat dat Samsung en LG eind dit jaar nog met opvouwbare toestellen op de markt gaan komen.

Het nieuws komt van de doorgaans welingelichte Korea Herald, die stelt dat Samsung in het derde kwartaal “met meer dan 100.000 eenheden van opvouwbare apparaten” komt. Het apparaat zou het formaat krijgen van een reguliere smartphone, maar indien uitgevouwen, een tablet met een schermformaat van 7-inch.

Hoe het opvouwen van de elektronica in de smartphone werkt is niet duidelijk. Vermoedelijk zijn de elektronica als het ware om de vouw heen gelegd en lopen die daardoor geen schade op. Helemaal zeker is de lancering van de smartphone dit jaar nog niet: het bedrijf twijfelt omdat het niet zeker weet of de toestellen goed in de markt gezet kunnen worden en al voldoende winstgevend zijn op dit moment.

“De eindbeslissing zal gemaakt worden nadat de herindeling van het personeel van de divisies die werken aan informatietechnologie en mobiele apparaten afgerond is,” stelt de bron van de Korea Herald. Samsung komt gewoonlijk in december met een herindeling, maar heeft die na een politiek schandaal in Zuid-Korea uitgesteld tot februari of maart.

Waar het bericht van de Korea Herald zich concentreert op de mogelijkheid dat Samsung met opvouwbare toestellen komt, stelt het ook dat LG dergelijke technologie zal lanceren dit jaar. LG werkt ook al twee tot drie jaar aan de ontwikkeling van opvouwbare smartphones en zou verder gevorderd zijn in de ontwikkeling ervan. Het gerucht gaat dat LG de techniek niet zelf gaat implementeren, maar zal leveren aan klanten als Apple of Huawei.