Microsoft-patent toont uitvouwbare smartphone

Afgezien van Nokia, LG en Samsung heeft nu ook Microsoft een patent aangevraagd dat een uitvouwbaar apparaat onthult. Een flexibele scharnier moet het mogelijk maken een kleiner, mobiel apparaat, uit te vouwen tot een tablet. In de variant van Microsoft gaat het om een 2-in-1 apparaat dat van mobiel formaat naar dat van een tablet uitgevouwen kan worden.

In de patentaanvraag schrijft Microsoft dat met het product ingespeeld kan worden op de vraag van de consument naar apparaten die variëren van een tablet tot smartphone en minitablet. Een uitvouwbaar apparaat moet de beste eigenschappen van die drie combineren.

Microsoft omschrijft in zijn patentaanvraag eenzelfde werking als andere technologiebedrijven. Een flexibel opvouwbaar scherm met in het midden een speciaal scharnier. Het scharnier moet alle kanten op kunnen draaien en maakt het mogelijk om de schermhelften 360 graden te draaien, of te wel dubbel te vouwen.

Een interessante onderscheidende factor die terug te zien is in het patent van Microsoft, is dat het apparaat ook tot een soort ‘tent’ uitgevouwen kan worden. Microsoft heeft dus ook een variant in gedachten die beschikt over twee scharnierpunten.

Wellicht is dit apparaat de Surface-telefoon die Microsoft volgens de geruchten al enige tijd in ontwikkeling heeft. Het bedrijf heeft min of meer al bekendgemaakt met een opvolger te komen van de Lumia-smartphones, waarschijnlijk onder de naam Surface, de vraag is alleen wanneer. Bij Microsoft gaat in elk geval de voorkeur uit naar een model dat zich sterk onderscheidt van de concurrentie, dat zou bijvoorbeeld kunnen met een uitvouwbaar scherm.

Microsoft is niet de enige die dit in overweging heeft, ook bedrijven als Samsung en LG zouden dit jaar al een uitvouwbare smartphone op de markt willen brengen. Zelfs Nokia beschikt over patenten die dit mogelijk maken.