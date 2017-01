‘Ook Nokia gaat opvouwbare smartphones maken’

Mobile

Samsung en LG zullen dit jaar vermoedelijk de eerste bedrijven zijn die een opvouwbare smartphone op de markt brengen. Nu zijn er meerdere berichten die suggereren dat ook Nokia met een dergelijk apparaat komt. Het bedrijf vroeg drie jaar geleden een patent aan in de Verenigde Staten en dat werd afgelopen september toegewezen.

Dat patent zou volgens bericht van onder meer de Korea Herald binnenkort al gebruikt worden. In de patentaanvraag is een smartphone te zien die bestaat uit twee identieke helften. Op die helften is een flexibel scherm gebouwd, dat meebuigt als de helften in elkaar geklapt worden.

Dit is niet het enige patent dat Nokia in handen heeft, dat een flexibele smartphone mogelijk zou maken. Er is namelijk ook een patent voor een flexibele batterij, die als een soort lint kan buigen. Om die reden zou Nokia mogelijk dit jaar al een eigen buigbare smartphone op de markt brengen.

Tegenover de Korea Herald stelt een anonieme bron dat “Nokia inderdaad patent heeft op een opvouwbaar apparaat. Toen Nokia zijn smartphonetak in 2013 aan Microsoft verkocht, waren patenten geen onderdeel van de deal”. Microsoft heeft wel een licentie op de Nokia-patenten afgedongen. Op dit moment heeft HMD Global, een dochter van de Taiwanese Foxconn Technology Group de licentie op de uitgave van smartphones met het Nokia-merk in handen en dat bedrijf wil snel veel toestellen uitbrengen. Volgens de Korea Herald ziet Nokia er wel brood in zijn patenten te laten gebruiken door HMD Global.

Het eerste resultaat van de samenwerking tussen de twee bedrijven werd dit jaar tijdens de CES gepresenteerd. Toen onthulde het bedrijf de Nokia 6, een Android-telefoon die voorlopig alleen in China te koop is. Het toestel mikt op het high-end deel van de markt en beschikt over prima eigenschappen.